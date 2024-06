Cruz Sánchez de Lara presenta su novela: "Tras escribir 'En la corte de la zarina', entiendo los delirios militares de Putin"

La abogada, activista y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ha presentado este martes su tercera novela en la Fundación Telefónica. De carácter histórico y tras una ardua labor de documentación, En la corte de la zarina (Espasa, 2024) cuenta la historia de José de Ribas, un noble militar español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande.

Al encuentro han acudido reconocidas personalidades del mundo de la cultura y la empresa; al igual que los allegados y familiares más cercanos de la autora. También ha contado con el apoyo de las escritoras Marta Robles y Carmen Posadas sobre el escenario.

En la corte de la zarina es una novela de Espasa, que ya va por su segunda edición. Sánchez de Lara define esta novela como "divertida e instructiva". Así lo ha argumentado: "Lo he pasado muy bien escribiéndola y me ha ayudado a comprender las historias de hoy en día".

Un placentero viaje a Rusia

La jornada ha comenzado con la presentación de David Cebrián, representante de Espasa, quien ha introducido a los asistentes en un ambiente parecido al del mismísimo Palacio de Invierno de Pedro I El Grande. "Preparaos para pasar frío", decía a los asistentes.

Tras él, los allí presentes han podido disfrutar de la representación del primer capítulo de la obra gracias a la intervención de Ramón y Lucía, dos actores que han leído las páginas iniciales de esta novela.

Ramón y Lucía, los actores que han leído el primer capítulo de La corte de la zarina. David Morales

'Seducción', 'desenfreno', 'belleza', 'amor', 'imperio', 'seda', 'ambición', 'oro', 'plata' y 'brillantes' han sido algunas de las palabras que han resonado en la sala diáfana de la Fundación Telefónica. Tras ellas, Cruz Sánchez de Lara, junto a Marta Robles y Carmen Posadas, han abierto un interesante debate entorno a la corte de la zarina.

Sánchez de Lara, fascinada

La autora y editora de Magas y ENCLAVE ODS ha agradecido a José de Ribas que "le haya abierto la puerta del palacio de la zarina" y lo ha definido como "el típico canallita español con el que todas estaríamos encantadas". Según Sánchez de Lara: "Es un personajazo que nos hace ser conscientes de la falta de responsabilidad de los españoles con respecto a los nuestros. Se manejaba igual en las tabernas que en los palacios".

Respecto al personaje de Catalina, la autora de la novela ha confesado que es una mujer fascinante: "No hacía nada distinto a lo que hacía un rey: tenía muchos amantes. Además, era extranjera, había mandado matar a su marido y llegó al trono por la cama y no por la cuna. También he procurado ahondar en los momentos de soledad de Catalina porque me gusta que se vea esa parte de su poder, que es la desgracia, los tropezones, las barreras...".

"He sido una privilegiada por toparme con una historia tan fascinante, solo espero haberlo contado de la mejor manera".

Además, Cruz Sánchez de Lara ha destacado el gran vínculo que guarda con la actualidad: "Tenemos que leer la novela entendiendo que a Putin no le basta ser con el presidente de una nación, sino que quiere ser el zar de un imperio. Tras escribir La corte de la zarina, entiendo los delirios militares de Putin".

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, en la presentación de su nueva novela. David Morales

Marta y Carmen, de confidentes

Cruz Sánchez de Lara ha contado con el apoyo inestimable de sus compañeras Marta Robles y Carmen Posadas, con las que ha compartido escenario durante la presentación. Carmen Posadas, ganadora del Premio Planeta en 1998, ha hecho un pequeño recorrido por algunas de las líderes más importantes de todos los tiempos.

"Las pocas mujeres que han conseguido llegar a dirigir una nación han dejado una gran huella en la historia: Cleopatra, Teodora, Catalina de Medicci, Isabel de Inglaterra, Catalina la Grande...", ha enumerado la escritora.

Posadas es autora de decenas de novelas y libros infantiles. Además, ha escrito biografías, ensayos, relatos y guiones de cine y televisión. Sus obras han sido traducidas a más de treinta idiomas y tienen gran éxito de crítica y público.

En la corte de la zarina ya alcanza su segunda edición. David Morales

Por su parte, Marta Robles se ha consolidado como una periodista con una dilatada carrera profesional de más de treinta años, en los que ha desempeñado diferentes funciones en radios y televisiones. Prueba de ello son sus dos Antenas de Oro y dos de Plata. También es la autora de ocho libros de no ficción y ocho de ficción. "Enhorabuena, querida amiga. Es un placer estar aquí contigo", ha dicho a Sánchez de Lara.

José de Ribas o 'Mijáilovich'

En la corte de la zarina narra la historia que gira entorno a la figura de José de Ribas (1749-1800), el noble español que se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Europa en el siglo XVIII. Conocido como Osip Mijáilovich en la corte petersburguesa, recorrió todo el continente hasta instalarse en Rusia junto a Catalina II La Grande, viaje del que nunca regresó.

Allí, José de Ribas desempeñó las funciones de militar, ingeniero y audaz estratega que su padre, el capitán destinado en el reino de Nápoles, le había infundado desde joven. Entre otras hazañas, consiguió engrandecer el legado familiar al crear el puerto de Odesa, la "pequeña aldea a la que consideró su lugar en el mundo", como relata el propio libro.

Además de ser un visionario de su época y reparar en el gran valor geoestratégico de la ciudad ucraniana de Odesa, también fue el amante de Catalina II La Grande, así como uno de sus mayores confidentes. Según Sánchez de Lara, la zarina vio en José de Ribas "un hombre que la deseaba, con el que se divertía y que era inteligente".

La Fundación Telefónica ha acogido el evento. David Morales

Una prolífica carrera

Como reconoció hace unas semanas el propio Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, durante la presentación de este libro en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo: "Esta es la mejor de sus tres novelas, lo que demuestra la maduración de su talento como novelista en poquísimo tiempo".

El director de EL ESPAÑOL hizo referencia a Maldito hamor (Espasa, 2023) y Cazar leones en Escocia (Espasa 2022), los dos primeros libros de la escritora, que obtuvieron gran éxito en las ventas y en la crítica.

Además, Cruz Sánchez de Lara es una reconocida abogada y activista en pro de los derechos humanos y la sostenibilidad. Ha llevado a cabo programas de ayuda en diferentes continentes y, en 2011, fundó la ONG THRibune for Human Rights, entre otras muchas iniciativas.