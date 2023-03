Cruz Sánchez de Lara presenta 'Maldito Hamor': "Si pudiéramos verlo, no habría maltrato"

Cuando hamor se escribe con h se convierte en el mejor antónimo de la palabra amor. El hamor duele, destruye, mata.

Y es precisamente sobre ese hamor con h de lo que trata la segunda novela de Cruz Sánchez de Lara, Maldito Hamor (Espasa, 2023).

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS y magasIN presentó la obra el pasado 15 de marzo en el Espacio Fundación Telefónica junto a Margarita Robles, ministra de Defensa; María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional; y Marta Rivera de la Cruz, escritora y consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, con un coloquio que moderó la periodista y empresaria Charo Izquierdo.

Reconocidas personalidades del mundo de la política, la empresa y la cultura asistieron a dar su apoyo a Sánchez de Lara. También sus seres queridos, familiares y amigos nuevos y de toda la vida.

Cualquiera de los presentes podría asegurar que se respiraba un ambiente de admiración, respeto y cariño.

Para todas las Cleas

Charo Izquierdo abrió el coloquio con una alabanza a Maldito Hamor y comenzó preguntando a la autora por qué y para qué ha escrito el libro.

"Quienes me conocéis, sabéis que siempre digo que el amor y la amistad tienen que escribirse sin h y con mayúsculas", respondió. Y antes de continuar con la respuesta, dedicó un momento a su amiga Luysa Rodríguez Maroto, para ella el 'hada de las mariposas', quien falleció el pasado 27 de febrero.

Continuó explicando que lo ha escrito para todas las Cleas del mundo (Clea es la protagonista de la novela) y reconoció haberlo pasado realmente mal escribiéndolo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, intervino después para agradecer el compromiso de Cruz Sánchez de Lara con la defensa de las mujeres y la generosidad con la que lo ha hecho, sin querer protagonismo: "Ella me decía: 'yo quiero que a las mujeres les vaya bien'. Y pensé: 'Da gusto oír a alguien que piensa en los demás así'".

"Creo que Cruz quería llamar la atención a las mujeres, recordarles que no necesitan un hombre. No sabemos por qué mecanismo se crea esa adicción psicológica. Es una llamada a las mujeres que podemos ser cualquiera", dijo la ministra, quien valoró la lectura como imprescindible para mujeres y para hombres, "tenemos la obligación de ser felices, siendo buenas personas y generosas como ella".

Marta Rivera de la Cruz aseguró que como escritora lo ha disfrutado: "Es un libro muy valiente y necesario. Es muy bueno, creo que hay más escritora en este que en el anterior. Yo me quedo con el personaje de Álvaro".

Este personaje, explicó la autora, tiene este nombre porque es el de su hijo. "Se llama así por las lecciones de sentido común que me ha dado siempre".

Para la escritora y consejera de Cultura, Maldito Hamor es necesario porque promueve reflexiones que "hay que hacer" y "tiene el punto de misterio que tienen todas las buenas novelas".

María Tardón destacó que al leer la novela se había encontrado con personajes a los que podía poner nombre, apellidos y número de procedimiento. También comentó que puede sorprender al lector encontrarse con una mujer como Clea verse sometida a una pareja: "No solo le perdona, también le defiende, incluso ataca a quien habla mal de su maltratador".

"Es un libro que era absolutamente necesario, nos ha atrapado a quienes conocemos la violencia de género", añadió y recordó que ese riesgo lo podemos padecer todos.

El 'hamor': morir o matar

Charo Izquierdo continuó preguntando a Cruz Sánchez de Lara cómo se puede detectar un "tóxico" y cómo no volverse uno ante la situación.

"Si llevase un código de barras estaría fenomenal", respondió la autora, "es más fácil verlo desde fuera que desde dentro".

Explicó que un "tóxico" es una persona encantadora socialmente para que bajes la guardia. "Es muy difícil de detectar y cuando quieras detectarlo es muy posible que seas dependiente sentimentalmente. Las amigas y la familia son muy importantes. Por eso el aislamiento social es uno de los principales problemas".

Sánchez de Lara incidió en que es más fácil para los demás verlo. "Si pudiéramos ser conscientes, no había maltrato. He pretendido hacer ver los límites".

Y es que su obra trata precisamente de eso, del mal amor, del no amor al que ponemos nombre propio, que nos reduce a la nada, que nos hace desear morir o matar, que nos lleva a pozos de oscuros fondos. "Se llega a pensar que solo termina si se muere o me muero".

De hecho, durante la presentación recordó un estudio que hizo junto a Miguel Lorente y Covadonga Naredo (Suicidio y violencia de género sobre una idea de Enriqueta Chicano, 2007) en que se detectaba que el 55% de las víctimas de violencia de género habían pensado en el suicido.

"Estar sola es estupendo y solo hay que renunciar si te va a mejorar la vida", añadió.

Un regalo para reflexionar

"Todos hemos sospechado que una amiga es Clea", dijo la consejera y escritora Rivera de Cruz. Reconoció que le pasó con una amiga "triunfadora". "Un día te enteras de que en esa casa cuando se cierra la puerta pasan cosas que no te puedes imaginar", comentó y añadió que muchas veces el propio entorno es el que no lo quiere ver, por eso, la amiga del libro que más le gusta es Amalia.

La ministra Robles señaló que, en su opinión, para la autora, este libro ha sido un acto de militancia feminista que se debía a ella misma y a las mujeres. "Te admiro por haber escrito este libro. Te agradezco este libro por lo que te habrá costado. La violencia física todos la vemos, pero la psicológica es muchísimo más complicada". Recordó que cuando leyó el libro se dijo: "Esta es la auténtica Cruz" (con mayúscula).

Y dirigiéndose directamente a Sánchez de Lara le dijo: "Con este libro das la mano simbólicamente a mucha gente".

"Maldito Hamor es el resultado de haber escuchado a mucha gente. Yo tuve una mala experiencia y cuando una persona me preguntó si había dormido bien, me di cuenta de que le importaba a la gente. He sufrido escribiéndolo, casi lo dejo", comentó Sánchez de Lara.

Y continuó señalando que este libro tiene dos nombres propios, Pedro J Ramírez, su marido y presidente y director de EL ESPAÑOL, y Rosa Pérez Alcalde, su editora, a quienes agradeció su apoyo.

"Me daba mucho miedo que lo leyeran mis padres. Es muy fuerte, habla mucho de sexo. El sexo con un maltratador engancha tanto, luego se puede llegar a creer que no funciona. Me daba miedo que lo leyeran", reconoció la escritora. Su padre, tras leerlo, le dijo: "Buenísimo, se pasa del amor al odio". Sin embargo, su madre le ha confesado ir poco a poco porque le está afectando mucho.

Para la magistrada María Tardón, Maldito Hamor es una obra necesaria. "Uno ve al personaje tan de verdad, solo puede escribirlo alguien que haya oído esa historia una y otra vez. Está escrita con un sentimiento y una emoción que te llega al corazón. No puedes dejar de leer hasta que no ves la última de las dedicatorias de Cruz. No es que sea muy recomendable, es que tiene que ser de cabecera".

Cruz Sánchez de Lara contó que al escribir el libro ha procurado ser respetuosa con toda la gente que está sufriendo: "Hay mucha gente que vive en cárceles y vive esclava en su casa".

Concluyó animando a comprar Maldito Hamor "para regalárselo a quien crean que puede estar viviendo una situación así. Regalen el regalo más barato y más útil, porque pueden hacerle identificarlo y abrir la mente para ver que tienen que poner solución. Regálenlo".

