Raquel Espada (directiva en Schneider Electric): "La mejor energía es la que no se consume"

Raquel Espada, vicepresidenta de Estrategia de Energy & Sustainaiblity Services en Schneider Electric, es una mujer comprometida con la sostenibilidad, especialmente en lo que respecta a las energías renovables.

[Mujeres por, para, entre y hacia la sostenibilidad]

La líder del área de Energía y Servicios de Sostenibilidad es también una de las nueve fundadoras de la asociación WAS (Women Action Sustainability), que nació por el convencimiento de un grupo de mujeres de que la sostenibilidad tenía y tiene que estar presente en los despachos y en los lugares en los que se toman las decisiones fundamentales.

Para conocer mejor su trabajo y la importancia de potenciar las energías renovables conversamos con ella sobre su trayectoria, las asociaciones en las que se ha involucrado y las energías limpias.

Primeras decisiones

De pequeña, Raquel Espada quería ser corresponsal de guerra. "Mi pobre madre estaba asustada porque pensaba que no era un oficio para chicas por el peligro existente", cuenta a magasIN.

En COU empezó a plantearse qué quería hacer con su vida. "Estaba entre Periodismo y Económicas, no lo tenía claro". Su padre le recomendó hablar con dos o tres personas de cada profesión. "Me acuerdo de que le hice una entrevista a un amigo empresario de mi padre y me encantó ver cómo me explicaba el negocio y el impacto que tenía en la sociedad".

Al mismo tiempo, habló con dos periodistas que en aquellos años estaban en paro. Se decantó por Económicas y estudió cuatro años en Zaragoza y el último de Erasmus en Bélgica. De allí fue con una beca de postgrado a Berlín (Alemania). "El día de antes fue de los pocos días en mi vida donde me he visto apurada, ¡porque me fui a Alemania sin saber hablar alemán!".

[Las mujeres que buscan científicas en la España rural: "Fui la primera ingeniera de mi pueblo"]

Tras muchas horas de estudio, decidió ponerse a buscar trabajo y consiguió una oportunidad de consultora en estrategia en Deutsche Telekom para el área de Asia Pacífico.

"Durante esa época, aprendí muchísimo y me hubiese quedado, pero me rompí la rodilla y decidí volver a España porque la lesión era importante y durante la recuperación empecé a trabajar en la empresa de mi padre y a prepararme para los exámenes de un MBA internacional", dice.

Y continúa: "Esta época me ayudó a tener una visión holística de lo que supone una empresa y por eso tengo mucho que agradecerle a mi padre, porque me ayudó a visualizar el esfuerzo del emprendimiento".

Las energías renovables

Durante el máster, coincidió con varias personas que se dedicaban a la sostenibilidad y a las energías renovables. Ahí le picó el gusanillo. "Justo cuando volví de Estos Unidos en el 2003, me llamaron para empezar a trabajar en una empresa de energías renovables, Xantrex Technology como directora de marketing para Europa, Oriente Medio y África".

Tres años después le nombraron directora de Xantrex España. "Fue una época superespecial y mi mejor recuerdo fue el gran equipo que creamos (Silka, David, Jordi, Juan Antonio, José María, y muchos más), así como todo lo que aprendí de renovables, desde proyectos de aislada como un hospital en África a plantas de conexión a red con todo el boom fotovoltaico que hubo en España", cuenta.

En 2010, Schneider Electric adquirió Xantrex con el objetivo de reforzar su portafolio de soluciones tecnológicas para la generación renovable y así comenzó a liderar la división de renovables de la compañía para los mercados español y portugués.

"Desde el convencimiento de que la energía del futuro será descarbonizada y de que debemos evolucionar hacia modelos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, Schneider Electric decidió crear en 2013 un equipo altamente especializado en la consultoría de sostenibilidad, eficiencia energética y compra estratégica de energía, del que fui su responsable en Iberia e Italia desde 2013 hasta 2017", explica a magasIN.

En 2017, amplió su responsabilidad y fue nombrada vicepresidenta de Estrategia de Energy & Sustainaiblity Services para Europa, Oriente Medio, y África.

[El techo de cristal entre los científicos españoles de élite: sólo el 11% de los más citados es mujer]

"Lo que empezó siendo una pequeña start up dentro de Schneider Electric es hoy una división estratégica en la que trabajan más de 2500 expertos y donde gestionamos anualmente más de 40.000 millones de euros de facturas energéticas, monitorizamos 40.000 millones de toneladas cuadradas de CO₂ y asesoramos en su estrategia de sostenibilidad y energía a más de la mitad de las empresas del Fortune 500", subraya Espada.

Además, la división estratégica es líder indiscutible en asesoramiento de energías renovables (PPAs, certificados verdes…). Actualmente, en la función de vicepresidenta de Estrategia e Innovación, Raquel Espada revisa potenciales alianzas, adquisiciones o inversiones en start ups en temas de sostenibilidad.

"Estos últimos años he aprendido muchísimo de diversos temas como las finanzas sostenibles, taxonomía, riesgos, cambio climático, adaptación, biodiversidad, digitalización y os puedo decir que es un mundo fascinante. Y desde aquí me gustaría animar a muchas de las jóvenes a que revisen carreras STEM y se especialicen en áreas de sostenibilidad y energía", anima la vicepresidenta.

Impulsar la eficiencia energética

Durante cuatro años, Raquel Espada fue también vicepresidenta de ANESE. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos está constituida por empresas, entidad e instituciones que desarrollan su actividad en el ámbito de la sostenibilidad, ESG, lucha contra el cambio climático y Agenda 2030. Y tiene el compromiso de defender y contribuir al crecimiento del mercado del ahorro y la eficiencia energética y así avanzar hacia la descarbonización.

"Durante los años que formé parte de la Junta Directiva como vicepresidenta intentamos impulsar la eficiencia energética en España y desarrollar el modelo de las Empresas de Servicios Energéticos localmente", señala.

Y continúa explicando: "Las Empresas de Servicios Energéticos tienen el objetivo final de ahorrar energía, lo que deriva en un ahorro tanto económico como de emisiones de CO₂. Su actividad se centra en el diseño y puesta en marcha de proyectos que garanticen una gestión eficiente de la energía, comprometiéndose económicamente con los resultados. Además, son especialistas en monitorizar, medir y controlar el gasto energético y verificar el nivel de ahorro generado tras la puesta en marcha de cada proyecto".

[Eva Gallardo, una mujer al frente de las matemáticas: "Están al servicio de la sociedad"]

Comenta que ahora, con los costes energéticos tan altos, las empresas están revisando los proyectos de eficiencia energética como estratégicos, pero durante muchos años desde la asociación ya trabajaron con el Ministerio, el IDAE y las comunidades autónomas para impulsar más proyectos de eficiencia energética y también educando a muchas empresas en cómo implementar los proyectos.

"Como siempre indico, la mejor energía es aquella que no se consume. Desde mi punto de vista, la eficiencia energética ha sido la gran olvidada y hoy en día es la palanca clave para reducir emisiones y costes operativos, disminuir la demanda energética de las instalaciones, así como para mejorar el mantenimiento y vida útil de los equipos".

Women Action Sustainability

Raquel Espada, como decíamos en párrafos anteriores, es una de las fundadoras de la asociación WAS (Women Action Sustainability). "Tengo que agradecer enormemente a Mónica Chao, presidenta de WAS, que me incorporase al proyecto como fundadora y parte de la Junta Directiva, siendo la tesorera de la asociación y liderando las alianzas dentro de la misma. También pertenezco al grupo de cambio climático y al de transformación social. Para nosotras, sin sostenibilidad no habrá futuro", señala.

Espada apunta que estamos ante un cambio de paradigma, ante una transición energética, pero sobre todo ante una escasez de recursos y necesitamos una transformación radical que implique a toda la sociedad. "El problema es que cada vez tenemos menos tiempo y es muy importante pasar a la acción".

Comenta que: "Nuestro propósito es influir en que la sostenibilidad – aspectos ESG – esté en las decisiones al más alto nivel y contar para ello con el liderazgo profesional femenino".

[Mirada al Bierzo: una guía para poner a las mujeres en el centro y reactivar la España rural]

Las mujeres que integran la asociación cuentan con más de 15 años de experiencia en puestos de responsabilidad de sostenibilidad. "Tenemos desde científicas especializadas en la Antártida, hasta presidentas de grandes compañías, directoras de sostenibilidad, financieras, abogadas, periodistas o personas que trabajan en el tercer sector".

Para ella es un placer colaborar con expertas en diversas materias con un enfoque muy profesional. "Apostamos por un nuevo liderazgo más humanista, diverso e inclusivo".

Resalta tres palabras en lo que les mueve: "La pasión por provocar un cambio a un mundo más sostenible, la magia gracias al espíritu de colaboración entre todas y la empatía existente y la profesionalidad, ya que para nosotras el rigor es clave para educar en temas de sostenibilidad".

La situación de España

Aprovechamos para preguntar a la experta por la situación de España y responde que es un país clave en el desarrollo de energías renovables en Europa y que tiene una posición preferente a nivel mundial gracias a los recursos existentes de sol y aire.

"El inicio del 2023 ha sido muy prometedor con los mejores registros de renovables gracias a la transición ecológica y unas condiciones meteorológicas que han hecho, por ejemplo, en enero, que la producción de generación renovable alcanzase el máximo histórico del 57,4% del mix energético", destaca.

Y continúa: "Durante 2022 tuvimos un saldo exportador con Francia y Portugal, algo que no había pasado en los últimos seis años. Según los últimos datos del IDAE en España el autoconsumo ha pasado de 0,4 GW en 2018 a 5,2 GW en 2022, lo que supone un incremento del 1200%".

Para ella, España tiene un gran potencial no solo por los recursos, sino también por los excelentes profesionales del sector y las empresas existentes, líderes a nivel mundial en energías renovables. Pero considera que se deberían mejorar los siguientes puntos:

Puntos que se deberían mejorar según Raquel Espada: Incentivar el almacenamiento.

Es necesario no solo poner autoconsumo, sino incentivar la digitalización para poder utilizar todos los recursos distribuidos de manera óptima (Microrredes). Es decir, usar las renovables cuando hay luz/viento, el coche eléctrico, cargarlo en las horas que no son punta, y optimizar los procesos productivos y utilizar el almacenamiento. Hoy en día esto es posible gracias a la digitalización.

Luchar en Europa por el incremento de las Interconexiones con Francia, esto será clave para dejar de ser una isla energética y poder exportar nuestros recursos.

Agilizar los procesos administrativos y permisos.

Revisar que se cumplan los requerimientos medioambientales y poner foco en el impacto de la biodiversidad. No todo vale.

Educar y ayudar localmente a las comunidades donde se instalen los parques.

Incentivar R&D de nuevas tecnologías.

Establecer una política industrial para no depender tanto de China (actualmente el 80% de los componentes provienen de allí y esto es un riesgo a futuro) e incentivar el empleo local.

Una mirada al futuro

El mundo está entrando en una nueva era de tecnologías limpias y en una transición energética, y las estrategias industriales de los países serán clave para el éxito.

Según la Agencia Internacional de la Energía, los empleos relacionados con la fabricación de energía limpia se duplicarán de los 6 millones actuales a casi 14 millones para 2030, y se espera un crecimiento industrial y laboral más rápido en las próximas décadas a medida que avanzan las transiciones.

"Al mismo tiempo, las cadenas de suministro actuales de tecnologías de energía limpia presentan riesgos en forma de altas concentraciones geográficas de extracción y procesamiento de recursos, así como de fabricación de tecnología (principalmente China)", apunta Raquel Espada.

De acuerdo con la experta, se necesitan mayores esfuerzos para diversificar y fortalecer las cadenas de suministro de energía limpia y por ello es importante incentivar las empresas locales y el empleo en España. Las estrategias industriales para la fabricación de tecnología de energía limpia requieren un enfoque de los gobiernos, coordinando estrechamente los imperativos de seguridad climática y energética con las oportunidades económicas.

[El síndrome de la impostora o las mujeres con carreras de éxito que creen que son un fraude]

Es fundamental, según Espada, desarrollar las habilidades de la fuerza laboral en previsión de las necesidades futuras y acelerar la innovación en tecnologías. "La energía renovable destaca como una industria donde el cambio tecnológico está sucediendo de forma más acelerada que en otros sectores. Para acometer la necesaria transición energética es crucial tener personal cualificado".

En España los empleos generados en el 2021 fueron 92.930 según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Según un estudio de IRENA se estima que el mercado de las energías renovables generará un total acumulado de 468.000 empleos durante la próxima década en España.

"Normalmente, se necesitan perfiles STEM, principalmente, ingenieros y perfiles tecnológicos relacionados con el desarrollo y analítica de datos, pero también técnicos de proyectos renovables, proyectos de generación distribuida, expertos en medio ambiente y especialistas en operación y mantenimiento", concluye.

Sigue los temas que te interesan