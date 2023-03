Mirada al Bierzo: una guía para poner a las mujeres en el centro y reactivar la España rural

Claudia Ibáñez, Judith Jiménez y María Jiménez crearon Mirada al Bierzo mucho antes de poder constituirla como asociación. La crearon imaginándola desde que salieron de la comarca leonesa para ir a estudiar a grandes ciudades: Claudia y María en Madrid y Judith en Barcelona. Cada año, y con la ayuda de las familias, miles de jóvenes de la España rural se trasladan a los centros urbanos para cursar estudios universitarios y tratar de encontrar allí un trabajo que les permita quedarse. Ellas, en cambio, decidieron volver por la calidad de vida que les da el entorno rural.

nos encanta vivir en el entrono rural por las condiciones de calidad de vida sería genial

El Bierzo es una gran comarca administrativa calcada a partir de la región natural que lleva el mismo nombre en 1991. Una región de tierras arcillosas, de pasado minero y especialmente verde, en comparación con la comunidad a la que pertenece, Castilla y León, con la que colinda al sur. Es tan extensa que se encuentra a una hora de distancia en coche de la capital de provincia, León. Al norte de El Bierzo se encuentra Asturias, pasando por Babia y Somiedo, y al oeste toca la provincia gallega de Lugo. Las gentes de El Bierzo tienen una forma de hablar muy característica que combina los dejes de las tres Comunidades Autónomas, y aún así, parecen inclinarse más por los del norte de la Cordillera Cantábrica que por los del sur de los Montes de León.

Los retos a los que se enfrenta El Bierzo son múltiples. Entre ellos suelen destacar la creciente despoblación y el envejecimiento de la población, la consecuente falta de relevo generacional en muchos oficios especialmente masculinizados, la pérdida de impulso económico; el aislamiento; la ausencia cada vez más sonora de servicios básicos que garantizarían el derecho a la salud y la educación, entre muchos otros. Pero no se atajan: todas estas carencias podrían estar olvidándose de las inquietudes, intereses y preocupaciones de las mujeres, las que tradicionalmente anclan la población porque plantan la semilla del arraigo.

Con ese espíritu fundaron la asociación Claudia Ibáñez, que es psicoterapeuta especialista en gestión emocional, alta sensibilidad y género; Judith Jiménez, bióloga experta en gestión de fauna y medio ambiente, especializada en diseño web; y María Jiménez, politóloga y jurista con un máster de Derecho Ambiental.

En Castilla y León, y concretamente en la provincia de León, apenas existe un tejido asociativo. Prácticamente no hay figuras en las que las mujeres se puedan apoyar, y como son pocas para una población dispersa, sin apenas servicios, sus esfuerzos para sensibilizar y formar en igualdad de género no son suficientes.

[Concepción Arenal, la escritora que tuvo que disfrazarse de hombre para ser importante]

Los servicios que hay se podrían contar con los dedos de una mano, pero tienen algo en común y es que están centralizados en los núcleos urbanos: "En el caso de El Bierzo, todo está en Ponferrada (60.000 habitantes). Si una mujer sufre maltrato, allí puede acceder a un servicio no tan multidisciplinar como en otros lugares de España, pero la posibilidad existe". El problema, reflexiona Claudia, la psicóloga, es que es prácticamente inalcanzable: "Alguien que vive en un pueblo, súper aislado y a muchísima distancia, igual no puede bajar o acceder a ese servicio que sólo está en la ciudad".

Para más inri, cuenta la bióloga Judith, "las carreteras están muy deterioradas, además de que los pueblos están lejos de Ponferrada, la mayoría son de menos de 5.000 habitantes, aunque hay aldeas de 11 habitantes y sólo dos autobuses al día que pueden llevarte a Ponferrada": "Hay toda una multitud de factores que impiden el acceso a los pocos servicios que hay para todas las edades y especialmente para las mujeres".

[90 años de voto femenino: por qué Victoria Kent era tan feminista como Clara Campoamor]

Pero el mayor problema, continúa, es que "las zonas más rurales son las que presentan una población más envejecida. Hay muchísimas mujeres mayores que no tienen carné de conducir, por lo que dependen de otras personas, en algunas ocasiones, del mismo hombre que las maltrata".

María, la politóloga y jurista, sostiene que anteriormente había más subvenciones para paliar este tipo de situaciones, pero que han ido desapareciendo, al tiempo que el tema de la igualdad se ha convertido en un tema polarizador: "Con la entrada de determinados partidos al gobierno regional, que son negacionistas de la violencia machista, también el discurso ha cambiado y te dicen que la igualdad 'ya no tiene importancia', que 'ya has logrado los objetivos', pero no es verdad". Las actividades que realizan desde Mirada al Bierzo para fomentar los valores de la igualdad, y donde tienen preferencia las mujeres por todo lo expuesto, apenas cosechan un 1% de participación masculina.

Reactivar el medio rural