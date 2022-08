Las directivas leen: cinco libros recomendados por mujeres para un verano lleno de aventuras

El verano es el momento del año ideal para disfrutar de la lectura. Ya sea desde la hamaca de la piscina, en la toalla de playa o en el campo, cualquier espacio es perfecto para relajarse, abrir un libro y leer.

Siempre apetece sumergirse en aventuras y devorar tanto libros como se puedan: ensayos, novelas, biografías, textos cortos y ligeros o volúmenes densos, hay tanta variedad como gustos diferentes.

Para los lectores que buscan recomendaciones de cara a sus días de asueto, cinco directivas españolas nos cuentan sus lecturas para estas vacaciones y como llegaron a ellas.

Mar Oña, directora general del área de legal de Tendam y secretaria del Consejo de Administración propone una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados durante la Guerra Fría.

Portada de Tiempos Recios de Vargas Llosa.

"Este verano volveré a Vargas Llosa" asegura Oña. Y continúa: "Desde hace 20 años no fallo a ninguno de sus libros. Una muy buena amiga, y mejor lectora, me ha recomendado Tiempos recios (Alfagurara, 2019)", asegura.

"Una novela apasionante que mezcla la realidad con dos ficciones: la del narrador, que libremente recrea personajes y situaciones, y la diseñada por aquellos que quisieron controlar la política y la economía de un continente manipulando su historia", afirma la directiva.

Eva Moll de Alba, directora de la editorial Vegueta, recomienda este verano el título Alberto y la ballena de Philip Hoare (Ático de los libros, 2021).

Portada de Alberto y la Ballena.

"Philip Hoare formó parte del movimiento punk de Londres en la década de 1970 hasta que cambió la música por las letras, y ha logrado ser reconocido como uno de los grandes talentos de la narrativa inglesa", asevera Eva.

Y añade que: "Alberto y la ballena es una reflexión acerca del vínculo entre el arte, la naturaleza y el poder de la imaginación. Es la historia de Alberto Durero en busca de su propio Leviatán", afirma.

"Además, me he reservado dos títulos que muestran como la filosofía es un testimonio impresionante del poder liberador del pensamiento, y sus respuestas iluminan los tiempos convulsos. Se trata de El fuego de la libertad (Taurus, 2021) y Tiempo de magos (Taurus, 2019) del filósofo y periodista Wolfram Eilenberger".

"En El fuego de la libertad, Eilenberger nos ofrece la historia de Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand y Hanna Arendt que en el terrible decenio europeo, de 1933 a 1943, como refugiadas y combatientes de la resistencia, cambiaron nuestra forma de entender el mundo y sentaron las bases para una sociedad libre", asegura.

"En Tiempo de magos, Elleberger comienza el relato en 1919, después de la guerra, cuando se inicia una década de creatividad excepcional en Alemania. Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Martin Heidegger y Ernst Cassirer lideran una revolución y elevan el alemán a lengua del espíritu, en un país dividido entre las ganas de vivir y el abismo de la crisis económica. Los ciclos se repiten y las respuestas de estos filósofos pueden iluminar nuestros tiempos", concluye Moll.

Maríe Castellvi, directora general de Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia y Slowlove, se adentra en la ficción histórica e intriga con una novela que se mueve entre dos periodos, bastante relevantes, de España y Alemania durante la segunda mitad del siglo XX.

Portada del libro 'La sospecha de Sofía'.

"Por una parte, el tardofranquismo en Madrid; y por la otra, los años previos a la caída del Muro de Berlín en la capital germana", afirma Maríe.

Y continúa: "Una muy buena amiga me ha prestado La sospecha de Sofía (Planeta, 2019) de Paloma Sánchez–Garnica. Me lo ha recomendado porque sabe que me gustan las novelas con intrigas y de lectura trepitante".

"La escritora madrileña aprovecha ese contexto para relatar cuál fue el rol de las mujeres después de la Guerra Civil española. En paralelo, la acción describe una interesante trama de espías en torno a la muralla de hormigón que separó familias berlinesas desde 1961 hasta 1989. Adicionalmente, hay lugar para una emocionante e intensa historia de amor, en la que se inmiscuye la protagonista", concluye.

Mamen Vázquez, directora general de El Español volverá a perderse en las páginas de 1984 (Debolsillo, 2013) de George Orwell.

Portada del libro '1984'.

"Cuando estaba en la Universidad, un profesor nos recomendó este libro para debatir en clase", afirma Vázquez.

"Recuerdo que su lectura me produjo una gran sensación de opresión y desasosiego. Este verano volveré a leerlo para valorar en qué medida se está cumpliendo esa ficción", concluye.

La novela de George Orwell es una interpretación futurista basada en la crítica a los totalitarismos y a la opresión del poder, situada en 1984 en una sociedad inglesa dominada por un sistema de "colectivismo burocrático" controlada por el Gran Hermano.

Eva Romeo, directora general de Women’secret y Dash and Stars propone Mujeres del alma mía (Plaza & Janés, 2020) de la autora chilena Isabel Allende, con el que repasa su vinculación con el feminismo desde la infancia hasta hoy.

Portada de 'Mujeres del alma mía'.

"Una buena amiga -asegura Romeo -, me ha regalado para estas vacaciones un ejemplar de Mujeres del alma mía".

Y añade que: "Mi amiga sabe de mi respeto y admiración por las mujeres y su comunidad, así como el valor de las redes de apoyo que tejen y que nos inspiran a lo largo de nuestras vidas".

"Creo que es una estupenda recomendación para estos días estivales. Isabel Allende bucea en su memoria, y nos ofrece un emocionante libro sobre su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer, al tiempo, que reivindica que la vida adulta hay que vivirla, sentirla y gozarla con plena intensidad", concluye.

