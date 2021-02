Eva Moll, la mujer que montó una editorial boutique por culpa de Nicanor Parra

Eva Moll de Alba (48 años) tiene, desde pequeña, el don de crear un mundo invisble alrededor de un libro. Un lugar en el que no puede entrar el ruido. Ni el polvo. Ni las prisas. Donde sólo las palabras son capaces de conseguir esa sensación de paz y sosiego casi eternas.

Por eso, a esta grancanaria, nacida en Las Palmas, se le hacía de madrugada leyendo libros en la cama cuando era pequeña. Y por eso, la ahora directora de Vegueta Ediciones, una editorial boutique asentada en Cataluña, sigue levantándose cada mañana con la resaca de unas letras en sus párpados pero llena de ideas en la cabeza.

Pero ¿cuándo una experta en comunicación y redes sociales abandona la inmediatez por la existencia más pausada de un libro? Casi como si fuera una novela, Eva Moll contesta: "La culpa fue de Nicanor Parra".

Chile

"Yo viajaba a Chile todos los años y siempre iba a hacer una visita a Nicanor Parra en su casa negra de Las Cruces, a una hora y media de Santiago de Chile, con unos amigos. Un día, estando allí mirando el Pacífico, me comentó que había una parte de su obra que no estaba editada: los ecopoemas. Nicanor llevaba toda su vida escribiendo sobre ecología, el planeta... con esa forma tan característica del antipoema que son frases cortas, muy escuetas pero dramáticas a la vez".

Y ella no se pudo resistir. "Déjeme que yo lo edite".

"Fue un trabajo tan maravilloso, tan bonito, quedó un libro tan exquisito y me llenó tanto que cuando lo terminé me dije: quiero dedicarme a esto".

De esta forma nació hace cinco años Vegueta Ediciones. Pero si iba a apostar por convertirse en un altavoz de la cultura no podía ser cualquiera, tenía que llegar a la gente, cumplir una función.

"Tengo tres hijos que en esos momentos tenían entre cinco, siete años, y siempre les he leído mucho y he leído mucho con ellos. El acto de compartir la lectura con los niños me parece maravilloso, son momentos de paz y tranquilidad y de conversación con ellos. Pero notaba que me faltaba un tipo de libro que fuera lectura en familia".

Eva Moll no quería seguir hablando todo el día de ratones, gatos o perritos, sino buscar temas de conocimiento que captaran la atención del niño y también la de los adultos. Así surgió "Genios de la Ciencia". "Esta colección tiene dos niveles de lectura: un relato central en la que se cuenta la vida del personaje pero de una forma dinámica, con anécdotas y diálogos; y cuando surge algo más complejo salen en unos destacados laterales para facilitar la lectura en familia".

Alemania

Pero su pequeña editorial, como esas boutiques donde sólo se venden artículos pensados, trabajados y de alta calidad, no podía quedarse en una colección infantil. Eva Moll seguía buscando, innovando para asentarse también en la parte de adultos de la estantería. Y lo consiguió convirtiéndose en la vanguardia de la literatura germánica en nuestro país.

"Es una liga diferente la narrativa adulta. Yo tengo formación alemana porque fui al Colegio Alemán, y he vivido allí, y me di cuenta de que la literatura germánica contemporánea no llega a nuestro país. Alemania es un país muy importante en Europa y de donde han salido grandes pensadores, pero no llegaban autores de ahora".

La colección arrancó con el último título de Juli Zeh o del suizo Jonas Lüscher y Vegueta tenía todo un plan para que los autores visitaran España, se hicieran presentaciones, darlos más a conocer... hasta que llegó la pandemia.

"Como pequeña editorial tienes que ajustar todo. Los lanzamientos son complicados, porque antes había ferias, presentaciones, la fiesta de San Jordi... Para mí ha sido un año de oportunidad al final que me ha ayudado a reflexionar con más pausa y a poner en práctica los contactos que había hecho en ferias para, por ejemplo, vender los derechos de una de las colecciones a los chinos".

Aunque el sector lo está pasando mal, Eva se muestra muy esperanzada porque a pesar de todo, muchos libreros han optado por reinvertarse y aprovechar las oportunidades que se presentan con la nueva situación: "El canal online se ha disparado y las pequeñas librerías de barrio han empezado a ofrecer un servicio muy personalizado y directo con los vecinos. La buena noticia es que se sigue leyendo, que hay mucho interés".

Canarias

Cuando tenía en sus manos lo que iba a ser su primer libro editado, esta amante de las palabras ya sabía que su proyecto tenía que llamarse Vegueta. "Es el barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria y donde nació mi abuela y mi familia materna. Vegueta fue un lugar a nivel histórico muy emblemático, con una efervescencia cultural impresionante, donde fluía el conocimiento. Para mí simboliza exactamente eso: cruce de caminos, trasmitir ideas...".

Eva Moll está acostumbrada a cantar las frases, no sólo a leerlas. No ha perdido el acento que le mantiene unida a su tierra aunque lleve años en Cataluña. Sólo se queda callada cuando se le pregunta por su libro favorito... "Qué difícil... qué dificil". A los pocos segundos apuesta por la salida más elegante: "Me gusta mucho Gabriel García Márzquez, y Milan Kundera, y Truman Capote... La Odisea es un libro maravilloso". Y da la sensación de que se agolpan en su mente todos esos volúmenes que alguna vez pasaron por sus manos.

Por eso, cuando la mayoría de gente no quiere ni levantarse de la cama al sonar el despertador, ella concluye que está feliz con su trabajo porque "el libro es el objeto más hermoso del mundo, el que te da un espacio personal infinito".