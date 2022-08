Yui Yao, la 'influencer' de comida asiática: “Se puede cocinar con ingredientes de aquí”

Yui Yao es una influencer de cocina asiática, con formación en Diseño de moda, que publica contenido en YouTube (SoYui), Instagram (@yuiiyao) y TikTok (@soooyui). Aunque suene a "topicazo" no podría vivir sin el arroz y en sus vídeos trata de recomendar opciones saludables.

Comenzó a compartir contenido hace un año y medio, algo que le apetecía mucho y a la vez le daba mucha vergüenza. Ahora, cuenta con más de 40.000 seguidores y millones de visitas entre las tres redes sociales.

Conversamos con ella sobre la decisión de publicar vídeos sobre comida con el foco en Asia, las recetas que sigue, los ingredientes que utiliza ¡y nos da una que le encanta!

Del diseño de moda a 'influencer'

Yui Yao empezó estudiando Periodismo, pero pronto se dio cuenta de que ese no era su camino. Siempre había rondado en su cabeza la idea de estudiar Diseño de moda, pero creía que solo era posible en centros privados, hasta que dio con la Escuela Superior de Diseño. "En mi vida había estudiado tanto y me había gustado tanto".

Cuando terminó, al no encontrar trabajo en lo suyo, decidió hacer un máster, y a unos meses de terminar, llegó la pandemia. Siguió con las clases a distancia y buscando trabajo, pero no lo encontraba. Pensó que debía hacer algo que la mantuviera ocupada y estuvo unos meses dándole vueltas a la idea de abrir un canal de YouTube, plataforma de la que ya era gran consumidora y generar contenido relacionado con la cocina, principalmente asiática.

Un día lo dijo en alto. Le contó a uno de sus mejores amigos lo que le gustaría hacer, pero no como un proyecto puramente profesional con objetivos.

Cuando comenzó, le daba mucha vergüenza compartir el contenido. De hecho, solo le contó a tres o cuatro amigos que se abrió el canal. Ni siquiera a sus padres. Pero un amigo le convenció para que se lo comentara a otra amiga en común que, por su trabajo, tiene muchos seguidores en Instagram.

Esta compartió su perfil y lo recomendó. "Yo me moría de la vergüenza, me puse tan nerviosa que hasta estuve una noche sin dormir". Pero explica que "siempre tienes la presión de que te van a juzgar".

Sin embargo, luego reflexionó que si su amiga había utilizado su cuenta profesional para compartir lo que ella hace, cómo no lo iba a hacer ella misma.

Entonces dio el salto a Instagram y a TikTok. Yao comenta que le costó más, puesto que no tenía un enfoque claro del contenido que iba a subir. Y que hoy, aún sigue pasando vergüenza.

Cocina en redes sociales

Yui Yao ha crecido en un entorno muy vinculado a la cocina. Su padre había sido cocinero y su madre "siempre había sido una persona muy cuadriculada con el tema de la cocina". A ella le encanta cocinar y muchos amigos le preguntaban sobre ingredientes y cómo cocinaba las cosas.

Por eso decidió lanzar el canal con contenido relacionado con cocina, especialmente asiática, aunque podemos encontrar cosas diferentes. De hecho, su primer vídeo es sobre cómo preparar la cena de Nochevieja.

Se había puesto una fecha para comenzar a publicar el contenido y aprovechó que era la primera vez que sería la anfitriona, junto a su pareja, de la cena que despediría el año. "No fue cocina como tal, pero sí recuerdo que me llevaba la cámara a grabar lo que comprábamos, de lo que íbamos a cocinar". No fue una receta como tal, eso llegó más adelante.

Yao aclara que, aunque en su casa comen mitad comida asiática y mitad comida del resto del mundo, y tiene publicados vídeos con recetas no orientales, sí son las que más publica puesto que es el contenido que le demandan, ella tiene la facilidad para utilizar los ingredientes asiáticos y se puede expresar bien en español para contarlo. Pero, como no vive de ello, comenta que hace un poco lo a ella le apetece.

¿Dónde compra los ingredientes?

Sobre las recetas que sigue, Yao dice que en casa siempre han sido de pensar en qué les apetece comer y cocinar allí el plato. "Busco recetas en Internet y hago un poco lo que me apetece". Explica que, en lugar de agobiarse, si no tiene un ingrediente, empieza mezclar y busca entre los que tiene para sustituirlo.

Considera que a la gente le preocupa en exceso tener los ingredientes para hacer comida asiática. "Se puede cocinar con ingredientes que hay aquí perfectamente". Aunque "depende de la receta y lo purista que sea casa uno".

En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia es posible asistir a un supermercado chino. "Pero, hoy en día, todos los supermercados venden lo básico que es salsa de soja, salsa de ostras y aceite de sésamo. Las cosas básicas las venden".

Comenta que para ella la cocina no es seguir una receta estrictamente, sino ver cómo influyen los ingredientes "y luego cada uno que use lo que tenga, lo que pueda y, sobre todo, lo que le guste".

Yui Yao también está conciencia con la importancia de no desperdiciar comida. Cuenta que en su casa cocinan las cosas que hace para los vídeos y con lo que sobre tienen comida para los siguientes días. Además, utiliza los ingredientes sobrantes para cocinar otros días. "Somos la verdad ya bastante conscientes y tratamos de no desperdiciar absolutamente nada".

¿Una receta?

Esta es una receta que le gusta especialmente. Le encantó el proceso de investigar y ver cómo podía prepararla. Se trata de un ramen japonés, uno de los platos más famosos de Japón, elaborado exclusivamente con ingredientes que podemos conseguir en cualquier supermercado.

¿Qué necesitas para prepararlo?

Caldo ramen: 1,5 kg de carcasas de pollo, 3 trozos de jengibre, una cebolla, una zanahoria, 2 tallos de cebolleta, una cabeza de ajo y 3 litros de agua.

1,5 kg de carcasas de pollo, 3 trozos de jengibre, una cebolla, una zanahoria, 2 tallos de cebolleta, una cabeza de ajo y 3 litros de agua. Toppings ramen : trozo de panceta entero, 4 huevos, una cebolleta y 50 ml de aceite.

: trozo de panceta entero, 4 huevos, una cebolleta y 50 ml de aceite. Tare : 300 ml de salsa de soja, 400 ml de agua, 2 cucharadas de azúcar, 3 dientes de ajo, 2 rodajas de jengibre y medio trozo de tallo de cebolleta.

: 300 ml de salsa de soja, 400 ml de agua, 2 cucharadas de azúcar, 3 dientes de ajo, 2 rodajas de jengibre y medio trozo de tallo de cebolleta. Fideos ramen: 500 g de espaguetis finos, 12 g de bicarbonato de sodio, 15 g de sal y un litro de agua.

Y si quieres prepararlo ¡no dejes de ver el vídeo de Yui Yao!

