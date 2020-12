La polémica propuesta de Rita Maestre: "Sexólogos en los colegios" para hablar de placer

La portavoz de Mas Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha charlado de educación sexual y ha dejado claro que España necesita sexólogos en los colegios. Así lo ha explicado en "Este es el mood', el formato de entretenimiento de Bado, presentado por Amarna Miller, y que ha contado como invitados con Maestre y con el actor y guionista, Manuel Burque.

En la entrevista, Maestre afirma que es necesaria una educación sexual en la que se incluyan cuestiones como la búsqueda del placer. "Hay muchísimo camino por recorrer. Tardas en enfrentarte con fluidez a la búsqueda de deseo y tu placer. Hay toda una construcción muy clara sobre el placer y auto placer masculino, y sin embargo esto no sucede ni remotamente parecido en el caso del auto placer femenino, no nos educan para eso".

También, respecto a la iniciación en el terreno sexual, la portavoz de Mas Madrid comenta que en su opinión no existe una edad óptima para perder la virginidad. "Hay una protección de las mujeres, de "no hagas nada que tú no quieras hacer", que es buena pero que contribuye a esa especie de idealización de encontrar a la persona perfecta. En realidad, tiene que ver con esta tranquila, segura y querer hacerlo".

Respecto a la educación sexual como asignatura pendiente en España, Maestre comenta que cuando la hay está enfocada solamente a la prevención y a la salud no al deseo y al disfrute. "Hay corrientes conservadoras que todavía tienen mucho peso en la educación", explica.

Además, también alude parte de la responsabilidad en este sentido a la Iglesia: "Generaciones enteras se han educado con la idea de que su deseo y sus relaciones estaban mal y que dejan de estarlo cuando te casas. Hay toda una mentalidad que se te queda dentro, el pensar que lo que sientes es un pecado, que irás al infierno por ello. Esto es un poso que hay que deshacerlo porque hace mal".

Sobre las agresiones sexuales en la infancia, la política expone que es necesario que ya desde las escuelas se eduque en este sentido. La política explica que muchas mujeres víctimas de estos sucesos se dan cuenta de lo ocurrido pasado un tiempo y cuando lo recuerdan desde otra perspectiva. Además, indica que 9 de cada 10 abusos hacia mujeres los realizan padres, hermanos o amigos entre otras figuras cercanas. "Cuando digo esto la gente se revuelve en sus asientos porque cuesta hacerse a la idea", confiesa.

Sobre incorporar la educación sexoafectiva en los colegios, Maestre comenta que aun hay "una incomodidad brutal y una gran parte de la sociedad que no quiere hablar de sexo y placer" e indica que es necesario una nueva figura en los centros educativos. "Debería haber un sexólogo que estuviera de forma discreta, igual que hay un tutor al que preguntar si tienes dudas académicas. Esto provocaría discusiones con algún padre o madre un poco carca, pero sería bueno para los jóvenes", confiesa.

Respecto al recorte de presupuestos a asociaciones relacionadas con el colectivo LGTBI en Madrid, Maestre comenta: "Es el pago para que le apruebe los presupuestos la extrema derecha. Hay que recordar que Almeida gobierna gracias a Vox y nada es gratis en política".

A la pregunta de si se ve como alcaldesa en 2023, la política lo tiene claro: "No es el momento todavía la verdad. Estamos en un momento muy complicado, llevamos unos cuantos meses en los que lo electoral está muy apartado y estamos muy centradas en la gestión de la pandemia. Quedan muchos años".

El programa también ha contado con el actor y guionista Manuel Burque, que habla en este octavo programa sobre las relaciones no monógamas y piensa que es un tipo de relación que exige un gran nivel de confianza y comunicación. El actor matiza que es algo complicado de conseguir pero que aún así es algo que renueva la pareja.

Además, el actor explica que el supuesto adoctrinamiento en las aulas relacionado con educación sexual y temas LGTBI no existe. Él mismo cuenta que las personas que se oponen a este tipo de educación en el fondo son homófobas y les parece mal la homosexualidad.

Burque también reflexiona con Amarna Miller sobre las nuevas masculinidades. Tras señalar las diferencias de educación sexo afectiva entre el colegio y la sociedad y cómo se espera que los hombres crezcan masculinos y agresivos, asegura que hace unos días descubrió que un hombre le atraía físicamente. "Tuve que hacer una reflexión interna porque me costó decirlo". Añade que su cabeza le llevaba a pensar que era algo temporal y por eso no tenía por qué preocuparse. "¿Por qué me tengo que poner nervioso por algo que no está mal?", remata.