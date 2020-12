Macarena Gómez sobre el feminismo actual: "Creo que hay un discurso de odio hacia los hombres"

Este es el mood, el formato de entretenimiento de Badoo que pone sobre la mesa y da voz a temáticas de interés especialmente entre los jóvenes, dedica su séptimo programa a la infidelidad. ¿Hay realmente espacio para las segundas oportunidades? ¿Es posible continuar con la relación?

Macarena Gómez: "Estamos forzando el feminismo"

Para hablar de ello, el programa presentado por Amarna Miller, ha contado con invitados como la actriz Macarena Gómez y el rapero Kaydy Cain.

En la entrevista, Macarena Gómez, afirma ser una persona muy segura de sí misma y que eso le ha ayudado a superar problemas en sus relaciones: "Cuando algún novio me ha dejado, yo he pensado: peor para ellos, ellos se lo pierden". También ha hablado como en su caso, su marido, entiende su vida de artista a la perfección, sin ponerle trabas.

Además, ha hablado de cómo durante mucho tiempo en la industria cinematográfica han tenido más voz los guionistas que las guionistas, matizando que es un tema complicado pero que, naturalmente, al haber más guionistas hombres escriben sobre lo que más conocen: ellos mismos.

La actriz cree que el proceso de cambio hacia una igualdad de género en esta industria es algo lento, sin imponerlo, como cree que lo hace en cierta medida el movimiento feminista. "Me considero una persona muy feminista pero creo que hay un discurso de odio hacia los hombres", comenta. Y añade que "estamos forzando el feminismo, aunque me van a matar".

A pesar de esto, Macarena comenta que lo más importante es la educación en casa desde la igualdad, enseñando que los hombres tienen las mismas labores que las mujeres y viceversa, la artista afirma: "En mi casa cocina mi marido, pero yo friego".

Tras años de carrera profesional, la actriz reflexiona sobre su papel dentro del cine de terror en España, quién asegura que le aterrorizó ver E.T. de pequeña pero no fue hasta que vio Los sin nombre de joven cuando se volvió a enamorar del género. "¿Cómo me pude pasar tanto tiempo sin ver cine de terror?”, se pregunta. Gómez añade que se divierte mucho rodándolo y se lo toma como pequeñas aventuras. "Lo disfruto", remata.

También hizo alusión a su reciente papel protagonista en la serie 30 monedas, dirigida por el aclamado director Álex de la Iglesia y con una temática claramente fantástica, terrorífica y dramática, enfatizando en el cristianismo y el poder del bien y el mal. Macarena, musa de Álex de la Iglesia, habla sobre cómo es trabajar con él. "Me encanta porque tiene las ideas muy claras", añade. Y añade que requiere mucha entrega por parte del elenco de actores. Gómez cuenta que en el rodaje de 30 monedas el propio Álex les propuso hacer las escenas de acción sin dobles.

El programa también ha contado con el rapero Kaydy Cain, quién afirma haber sido infiel en alguna ocasión, restándole importancia a las infidelidades de carácter físico, ya que dice pueden ser de muchos tipos. "Lo importante es el amor, el cariño y el respeto", dice. Además, el cantante incide en la importancia de combatir el machismo en cada acto machista, haciendo consciente a la otra persona del daño que está haciendo. Finalmente defiende que juzgar a un artista por el lenguaje que usa en sus canciones no es justo y que, en cambio, hay que empezar a juzgar acciones.

El rapero también hizo alusión a su reciente paternidad, que confiesa que ha supuesto un cambio de prioridades hacia un estilo de vida más tranquilo, aunque afirma seguir conservando su misma forma de ser.

Como siempre, el punto más desenfadado del programa vino de la mano de sus colaboradores Victoria Martín Living Postureo y Roi Méndez.