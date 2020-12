Así el color 'rojo periodo' que ha creado Pantone para normalizar la menstruación

C. G.

La menstruación continúa siendo un tema tabú para muchas personas. Muchas mujeres todavía evitan hablar sobre ello en el trabajo o con familiares o ven que anuncios de productos de higiene la muestran como un líquido azul, intentando disfrazar la realidad. Por eso, The Pantone Color Institute ha creado el color 'rojo periodo' para normalizar este proceso natural que miles de mujeres viven cada mes.

Este nuevo 'rojo periodo' se incorpora a la paleta de colores de Pantone como parte de la campaña 'Seen + Heard' lanzada por Intimina, una marca sueca especializada en productos de cuidado para salud ginecológica de las mujeres.

Cada año Pantone marca tendencia eligiendo el color del año con el que muestran su percepción de la sociedad. Así, en 2019 escogieron el 'azul clásico' para reflejar "la ansiedad y el estrés colectivo" del mundo. Este año han traído el "energizante" y "dinámico" 'rojo periodo' que, según declaró Laurie Pressman, vicepresidenta de Pantone Color Institute, "anima a las personas que menstrúan a sentirse orgullosas de quiénes son".

El objetivo es "instar a todos, independientemente del género, a sentirse cómodos para hablar de manera espontánea y abierta sobre esta función corporal pura y natural", afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times.

Por su parte, Danela Žagar, la global brand manager de Intimina, explicó que la campaña busca "hacer visible la regla, fomentar debates positivos y normalizar la menstruación en nuestra cultura, sociedad y vida cotidiana".

Pobreza menstrual

Como parte de la campaña 'Seen+ Heard', la marca ha donado 2.000 libras a ActionAid, una organización benéfica internacional que trabaja con mujeres y niños que viven en la pobreza. Esta donación se destinará a apoyar el trabajo de la asociación, que incluye la lucha contra la pobreza menstrual y la reducción del estigma en torno a la regla.

“Hoy en día, millones de mujeres y niñas en todo el mundo todavía sufren el estigma asociado a la regla; pierden días de colegio o incluso lo abandonan por completo, una de las principales razones por las que experimentan pobreza menstrual. Sin este estigma, más mujeres podrían escapar de la pobreza, y contribuiría a desarrollar su potencial y el de sus comunidades, y es lo que se pretende conseguir con esta campaña tan importante”, contó Jillian Popkins, directora de políticas, promoción y programas de ActionAid UK, al diario IP Mark.

Las mujeres tienen el periodo durante 2.535 días de media a lo largo de su vida y muchas no pueden permitirse los productos de higiene necesarios para esos días, y no solo en países "del tercer mundo". Según Plan International UK, una organización benéfica por los derechos de las niñas, en Reino Unido una de cada 10 niñas no tiene acceso a ropa sanitaria.

En España, estos productos básicos (tampones, compresas, copas menstruales...) todavía están gravados con un 10% de IVA, a pesar de que desde hace años los colectivos feministas han pedido que se rebaje al 4%. Además, el 89% de las españolas considera que los anuncios "no representan bien la regla", según la encuesta Percepción de la regla en las representaciones sociales, realizada por la marca de productos Intimina y recogida por Mujeres a Seguir.

Por ello, son muchas las personas que han alabado la campaña y la creación de este nuevo color. Como Zareen Ahmed, fundador de Gift Wellness Foundation, una organización benéfica en Reino Unido que proporciona toallas sanitarias a mujeres en crisis. “Este es el último tabú, la última forma de discriminación que está tan arraigada visceralmente en nuestro ADN cultural patriarcal que ni siquiera las mujeres lo admiten”, dijo a The New York Times.