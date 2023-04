Nuria Vilanova: "Siempre pensé que es fácil morir por alguien, que lo difícil es vivir por alguien"

Fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor empresa Global de Comunicación y Posicionamiento Estratégico en España, con un equipo formado por casi 400 personas y oficinas en 15 países de Europa y América. Nuria Vilanova es 'Top 100 Honoraria' desde el año 2013, en el que fue elegida por tercera vez como una de 'Las top 100 Mujeres Líderes en España'.

La periodista responde al Magatest de magasIN, un test en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Woolf, Ana María Matute, Almudena Grandes, Carmen Laforet o Elena Ferrante.

Tu primera memoria…

Mi madre.

Una habitación con vistas a…

Al mar y a la montaña, si puede ser a la vez.

¿Orgullo y prejuicio(s) sobre…?

De ser mujer, todavía sorprendida de todo lo que hemos superado, y de lo que queda en el mundo.

Prejuicio, supongo que si lo supiera no sería prejuicio.

La amiga estupenda es…

Más de una, siempre valientes.

¿Qué fue lo que el viento se llevó?

La idea de que las equivocaciones son buenas: porque te hacen aprender. Alguna podría habérmela ahorrado… No me importan las dificultades, pero sí ser mejor.

¿Queda algo de la edad de la inocencia?

Mucho, tengo muy mala memoria para lo malo. Muy mala memoria para tener enemigos.

¿Qué te deja el corazón helado?

Nuestra genética. Esa capacidad de no reaccionar como grupo al dolor de los demás o a las injusticias.

¿El mejor de los mundos posibles?

Esos momentos donde sientes que tienes a tu lado las personas a las que quieres y se produce algo que nos une.

¿A quién asesinarías en el Orient Express? O, mejor dicho, ¿a quién regalarías un viaje sin retorno?

A los que abusan de niñas y de niños. No hacen ninguna falta en este mundo.

¿Qué supone la ridícula idea de no volver a verte?

Ponernos límites.

El amor más grande…

Siempre he pensado que es fácil morir por alguien y que lo difícil es vivir por alguien.

¿Para qué pedirías amnesia colectiva?

Me gustaría hacer un reset en nuestra sociedad. Y volver a empezar, dándole prioridad a lo importante. Lo importante siempre es la vida, las personas, el bien, lo justo.

Un secreto a voces.

En mi caso, la pasión por lo que hago.

Un secreto inconfesable.

Puedo prometer y prometo que seguiré luchando para que siga siendo secreto.

¿Qué es para ti nada?

El vacío, que no la paz.

Cuando la revolución termine...

No arrepentirme de lo que no he hecho.

