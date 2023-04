Jassil Villanueva, maestra ronera y tataranieta de Brugal, desvela el secreto de su ron más exclusivo

Ron Brugal nació en República Dominicana y durante más de 130 años ha sido elaborado y envejecido en las mejores barricas de la familia.

Este mes de marzo, la versión más exclusiva de la bebida ha llegado a España con la edición Andrés Brugal, en tan solo 25 unidades (de las 460 que hay en todo el mundo) y cuyo valor asciende a 2.500 euros.

Jassil Villanueva, tataranieta del fundador de Brugal (Andrés Brugal), es maestra ronera y la creadora del exclusivo líquido. La experta conversa con magasIN para hablar sobre el selecto ron y explicar el oficio de maestro ronero.

[‘Brugal 1888: El ron gastronómico’ aterriza en Málaga con diferentes propuestas maridadas]

"Un maestro ronero no es alguien que se contrata, sino alguien al que se le nombra; está fuera de la estructura formal de la empresa. Los maestros roneros son los responsables de supervisar toda la producción de Brugal en lo que se refiere a destilación, envejecimiento y formulación".

Continúa explicando que son quienes garantizan que se mantengan los estándares de calidad y producto y que los perfiles de sabor estén presentes en todas y cada una de las botellas. "Se necesita mucha formación para desarrollar unas habilidades sensoriales refinadas y un conocimiento profundo de los productos, con su amplio abanico de texturas y aromas. También es fundamental aprender a degustar e identificar los matices de cada mezcla única de ron", señala.

Su proceso de formación pasó primero por exponerse al proceso de destilación del ron y por estudiar las distintas notas aromáticas, apariencias y consistencias de cada ron. "Completarla y poder aprender durante tanto tiempo de la generación de maestros roneros que me precede, la cuarta hasta convertirme en la primera maestra ronera, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida".

[Rosa Tous, vicepresidenta de TOUS: "Cada mujer es como una gema preciosa, única e irrepetible"]

Jassil Villanueva creció escuchando a sus padres, tíos y familia contar las historias de ron Brugal y llegó un momento en que se dio cuenta de que ella también formaba parte de ese legado. "Ser maestra ronera me ha ofrecido una vida llena de viajes, grandes amistades y experiencias inolvidables. Ya es parte de mí. Vivo y respiro el mundo de Brugal incluso cuando estoy sola en casa", dice.

"El conocimiento y la experiencia que he ido adquiriendo en este camino me permite hoy continuar nuestro legado: el trabajo que Brugal lleva haciendo desde hace cinco generaciones. Es una oportunidad por la que estoy muy agradecida", añade.

Villanueva no considera que haya tenido que enfrentarse a ninguna barrera específicamente por ser mujer. Aunque explica que sí que, como primera maestra ronera y accediendo al cargo a una temprana edad, sintió la presión de rendir y demostrar que la empresa había tomado la decisión correcta.

"A pesar de mi entusiasmo, mis padres tenían algunas reservas. Les preocupaba que trabajara en una empresa tan exigente. No es un trabajo típico y hay que viajar mucho y trasnochar. Sin embargo, dentro de la empresa recibí una acogida cálida y entusiasta, así que, aunque al principio me sintiera un poco fuera de lugar, todo el mundo me trató con mucho respeto y ahora me doy cuenta de que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida", cuenta a magasIN.

[Ana Guerra y el mensaje de su nuevo 'single': "Entre nosotras tenemos que ayudarnos siempre"]

Ser la primera mujer maestra ronera de la familia después de cinco generaciones y en la República Dominicana es uno de sus mayores logros: "Mi nombramiento en 2010 marcó un antes y un después en la historia de Brugal en este sentido. Sentó cátedra y, desde entonces, ha llegado una oleada de cambios positivos en toda la organización de la empresa. Hoy, el 40% del personal directivo de Brugal está formado por mujeres".

"Brugal es un ron que se disfruta en todo el mundo, por lo que me siento orgullosa de formar parte de una nueva generación de mujeres que son líderes de la industria y son visibles, demostrando que no hay funciones ni industrias en las que las mujeres no puedan triunfar. Todo el mundo debería tener la oportunidad de alcanzar sus sueños", apunta.

Cree que la situación está cambiando. Si bien la historia de la industria de bebidas espirituosas ha estado liderada por hombres, ha abierto sus puertas a las mujeres y ahora hay muchas desempeñando, al igual que ella, papeles clave en grandes marcas.

Andrés Brugal: edición limitada

Ron Brugal es consciente de que el tiempo es el lujo más preciado que tenemos es un presente caótico. Por ello, el tiempo es el ingrediente base del líquido más exclusivo que han creado hasta la fecha: Andrés Brugal.

Se trata de una edición limitada que llega a España en tan solo 25 unidades. Botellas joya que pueden adquirirse, de manera exclusiva, a través de Bodeboca a partir de este mes de marzo.

Precisamente Jassil Villanueva, la maestra ronera de quinta generación, ha sido quien ha elaborado este líquido de lujo.

"Me inspiré en las generaciones de maestros roneros de la casa Brugal que me precedieron y viajaron para compartir lo mejor de nuestro ron dominicano con el mundo, empezando por el fundador, mi tatarabuelo, Andrés Brugal. Con esta edición, quería también crear un ron que mostrara lo mejor de nuestros sabores dominicanos, y me inspiré en los sabores compartidos en las celebraciones de mi familia a lo largo de las décadas", explica a magasIN.

[Las diez mujeres que sufrieron el anuncio 'fake' de su muerte: de Shakira a Elena Salgado]



El ron ultra premium rinde homenaje al espíritu aventurero de su tatarabuelo y fundador de la casa, Andrés Brugal. Él se instaló en la República Dominicana tras viajar desde España y Cuba, y fundó Brugal en 1888 con sus hijos. Primero cultivaron caña de azúcar y luego empezaron a destilar ron, aprovechando el calor del sol tropical para envejecer en barrica e impregnarlo de complejidad y sabor.

Después zarpó de nuevo para compartir lo mejor del ron dominicano y, desde ese momento, cada generación ha seguido sus pasos hacia la excelencia. El exclusivo líquido también pretende homenajear a la tradición de la marca, que se remonta a más de 130 años cultivando el arte del envejecimiento del ron.

"Es un ron en el que he intentado embotellar mis recuerdos. En esas celebraciones nunca faltaba el pastel casero de ron dominicano que cocinaban mis tías. Siempre ocupaba un lugar de honor en las celebraciones familiares, en las que siempre el olor a café dominicano recién tostado flotaba en el aire. Después de la cena, en mi familia era habitual disfrutar de un café, muy a menudo acompañado por un vaso de Brugal bebido a pequeños sorbos y con un toque de dulce de leche elaborado por mis abuelas", dice Jassil Villanueva.

Brugal lleva más de un siglo construyendo un know-how que se destila ahora en este líquido que combina tradición y vanguardia.

El detalle especial

Por primera vez en la historia de la marca, en Andrés Brugal se mezcla una barrica de Bourbon de primer llenado y una barrica de Jerez Oloroso con dos reservas familiares de doble envejecimiento.

Este detalle que lo hace tan especial tiene como resultado un tono ámbar cálido y profundo, un aroma dulce fragancia del dulce de leche casero y la suavidad mantecosa del pastel de ron dominicano.

En el paladar, roble, vainilla y dulce flan de caramelo bailan en armonía y se complementan con bayas maduras y notas sutiles de granos de pimienta negra y clavo. El final seco, sedoso y duradero, es intensamente rico en especias cálidas y amaderadas.

Andrés Brugal es, en definitiva, un líquido creado a base de tiempo ­y pensado para degustar con tiempo, para paladear el momento, para compartirlo con los nuestros, conectar a través de sus sabores y su historia, y construir momentos de calidad. El resultado de un legado que continúa 134 años después con una búsqueda incesante de la perfección.

Una joya de artesanía

Por si fuera poco, Andrés Brugal llega protegido por una auténtica joya de artesanía. El packaging simula un maletín de viaje, haciendo un guiño a ese primer viaje de su fundador y a todos los que siguieron.

La superficie exterior, de madera roble americano, cuenta con el icónico patrón de diamantes que rodea muchas de las botellas de Brugal grabado. Con este se simboliza la necesidad de proteger la botella.

Al abrir el maletín, se encuentran superficies grabadas con un mapa del mundo, símbolo del comercio mundial en la época del viaje de don Andrés desde España en 1888. La ebanistería se despliega con suavidad y los segmentos gemelos se pliegan para revelar el decantador de cristal soplado a mano que contiene el líquido.

Sigue los temas que te interesan