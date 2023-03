Rosa Tous, vicepresidenta de TOUS: "Cada mujer es como una gema preciosa, única e irrepetible"

A Rosa Tous Oriol la avalan más de 30 años de trayectoria en la industria joyera. Gemóloga de profesión y formada en el GIA (Gemological Institute of America) de Los Ángeles (EEUU), en su apellido lleva el nombre de una de las firmas más emblemáticas de España: TOUS.

La empresaria ha ocupado diversos roles desde que comenzó a trabajar en la compañía, todos ellos siempre vinculados a la comunicación, a la marca y al impacto social. Entre 2006 y 2013, fue Directora de Relaciones Institucionales y después asumió la labor de vicepresidenta corporativa. En 2022 pasó a ser la Vicepresidenta y Reach & Relevance Officer.

Como parte de sus responsabilidades, ha impulsado la creación del archivo-museo 'TOUS Heritage', así como la Escuela de Joyería y Oficios Artesanos, un proyecto socioeducativo dedicado a preservar el oficio del joyero.

Desde el 22 de febrero, el nombre de Rosa Tous también forma parte de la lista de las 'Top 100 Mujeres Líderes', un ranking creado por iniciativa de Mercedes Wüllich para reconocer el liderazgo femenino en distintas categorías.

También preside la Comisión Delegada de Sostenibilidad de la compañía, y forma parte de la Junta Directiva de diversas asociaciones, como AMPANS −una fundación que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual− y JORGC −el Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Cataluña−.

Su personalidad emprendedora y su trabajo constante la han llevado a obtener numerosas distinciones, entre ellos el premio 'Emprendedor del Año' de EY (2017) y el 'ELLE Woman Award' (2022).

En esta ocasión, la empresaria se cita con magasIN para compartir reflexiones y anécdotas que nos permitirán conocer su lado más personal.

Un pensamiento estrella que siempre tiene presente es…

Mi mantra es: "Si quieres que algo ocurra, tienes que hacer que ocurra". Me exaspera ver cuánto tiempo se pierde en hablar de algo y lo sencillo que es decidir ponerse a ello.

¿Una anécdota divertida que contenga una enseñanza útil para las futuras Top 100?

Hace años, en una feria de joyería, íbamos mi madre y yo a comprar unas gemas a unos señores y no nos hicieron ni caso. Mi madre se enfadó porque le pareció que era una falta de respeto. Fuimos a comprar al stand de al lado y vieron que se habían equivocado. Habían tenido prejuicios porque éramos mujeres.

Nombre a tres mujeres referentes para usted... ¿Por qué lo son?

Pregunta difícil porque realmente tengo grandes referentes en muchos sectores, pero, sin duda, si me ciño a tres, mis tres hermanas. Tres mujeres con carácter, con iniciativa y valentía. En cada una de ellas veo algo diferente pero único de mi madre, que es un ser excepcional.

Recomiéndenos una película, un libro y una canción.

Tres recomendaciones que me conmueven... Ahí voy. ¿Una película? El diario de Noa, una historia de amor bellísima y dura.

¿Un libro? Cazar leones en Escocia, de Cruz Sánchez de Lara. Su novela me sedujo con una historia entrañable de mujeres de tres generaciones.

Y una canción: Your Song, de Elton John, porque me ha encontrado a lo largo de mi vida y porque habla de regalar una canción y me parece precioso.

¿Una característica presente en la mayoría de las mujeres?

Quizás la pasión como pura emoción con muchos matices. Los sentimientos, la sensibilidad con la que la mayoría de nosotras nos gestionamos. Como las gemas preciosas, cada una de ellas es única e irrepetible.

La conciliación es…

Estar tranquila con una misma al tomar tus decisiones. Es difícil ser profesional, madre, pareja, hija, hermana y amiga, pero cada uno debe buscar su equilibrio, que va pasando por etapas, como la vida.

¿Un consejo para una entrevista de trabajo?

Estar segura y convencida de qué es lo quieres y que podrás con ello. Un consejo sería asegurarte de que los valores de la empresa van alineados con los tuyos propios.

Las tres cosas en las que primero se fija cuando conoce a alguien y por qué.

La voz, las joyas y la comunicación no verbal de la persona. Lo primero, por sensibilidad, lo segundo, por de formación profesional... Y lo tercero por intuición.

¿Con qué pequeñas cosas identifica la desconexión?

La desconexión son momentos de máxima vivencia, ya sea desde serenidad como desde la mayor diversión. La siento con el yoga, con un masaje relajante o un buen rato en familia y con mis amigos. Y con las risas…. El reírse libera el alma.

Un defecto ajeno que no soporta.

La deslealtad.

Dormir es…

Mi gran placer. Mi momento favorito del día es cuando me meto en la cama.

Una manía que la defina.

Mis tempos. A veces muy intensos y otras más reposados y reflexivos.

Un color que jamás se colaría en su armario es…

Todos tienen su momento en mi vida. Aunque soy de negros y monocolor, pero si tengo que escoger el que menos me define es la gama entre amarillos y naranjas.

Alguna pregunta con la que crea que se puede aprender mucho sobre otros.

¡Qué pregunta más difícil! Quizás… ¿Qué te gusta hacer? Esperando que en la respuesta pueda haber pistas… En definitiva, es preguntar y escuchar. Tener curiosidad y tiempo para aprender de otros.

