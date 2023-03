Por primera vez las mujeres obtienen representación en todos los parlamentos del mundo

Nunca, hasta ahora, las mujeres habían llegado a ocupar puestos en absolutamente todos los parlamentos del planeta, pudiendo participar en la elaboración, reforma y aprobación de leyes. Sin embargo, los datos demuestran que sigue siendo insuficiente: sigue su curso, por tanto, la conquista de la igualdad efectiva, que se dirime muy especialmente en los espacios de poder.

Así lo ha advertido la Unión Interparlamentaria (UIP) en su informe Las mujeres en el parlamento 2022. Es una noticia que no se entiende sin atender a que el porcentaje de parlamentarias se sitúa en el 26,5% en datos del 2022, año en que además se ha estancado el avance de las mujeres en este ámbito. Eso significa que apenas conforman una cuarta parte de la representación política del mundo.

De esta forma, señala el secretario general de la UIP, Martin Chungong, queda un largo trecho para lograr la meta de la paridad de género: "A este ritmo no la podríamos alcanzar hasta dentro de 80 años". Además, ha alertado del repunte del sexismo y el acoso "endémico" contra las mujeres, en general, y contra aquellas que se dedican a la política, en particular, a través de la violencia psicológica que las disuade a no acudir a los comicios o renunciar a sus cargos. Así ha ocurrido recientemente con la ex primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y con la primera ministra escocesa en funciones, Nicola Sturgeon.

Por supuesto, los resultados varían en función de la región del mundo, aunque ninguna se acerca lo suficiente a la paridad. Así, del informe se desprende que América es el continente que lidera el ranking de representación femenina en los parlamentos (34,9%), seguida de Europa (31%) y África Subsahariana (26,5 %). Después se encuentran el Pacífico (22,6 %), Asia (21 %) y Oriente Medio y el Norte de África (16,3 %).

Las parlamentarias de Europa: en retroceso

La UIP ha registrado un ligero descenso del 0,1% en el porcentaje de mujeres parlamentarias, dato que la organización atribuye al auge de los populismos y el avance de los partidos de extrema derecha. Entre los países que han perdido parlamentarias en procesos electorales del 2022 se encuentran Bosnia y Herzegovina, Italia, Portugal, Francia, Letonia, Serbia y Suecia.

En cambio, en Eslovenia la representación femenina en ambas cámaras ha alcanzado un récord histórico del 40%, lo que supone un 15% más que hace sólo cuatro años. Tal avance responde en gran parte al sistema de cuotas que se aplica tanto en el parlamento como en los partidos políticos que se presentan a las elecciones.

Seguir el ejemplo de Colombia

Entre los procesos electorales destacados del 2022 de encontró el de Colombia. De esa cita, el país latinoamericano salió convencido de que se precisa más liderazgo femenino y más representativo de la sociedad, pues se constató el aumento de la entrada de mujeres indígenas y afrodescendientes a la política.

La representación de las parlamentarias alcanzó el 29,6% en la cámara alta, que supone más de un 8% respecto a los anteriores comicios, y en la cámara baja llegó al 28,9%, con un incremento del 10%.

La excepción: ¿quiénes se acercan a la paridad?

El de Australia es el único parlamento, renovado en 2022, que sí ha alcanzado la paridad de género con un 56,6 % de parlamentarias. Otras cámaras bajas, como la de Costa Rica (47,4%), Suecia (46,1%) y Senegal (44,2%) se han acercado especialmente a la proporción igualitaria.

Representación y poder no son sinónimos

Lo que no se puede presuponer es que las mujeres manden más por el hecho de que hayan obtenido representación en todos los parlamentos del mundo. Las estructuras de poder, así como las lógicas de funcionamiento, permanecen muy masculinizadas. Queda un largo recorrido para seguir conquistando esos espacios de poder y pensar el liderazgo de otra forma menos impositiva y más convincente.

Cabe destacar que la UIP fue determinante en la creación de la Corte Penal de Arbitración en La Haya (1899), que más tarde pujó por la creación de una institución internacional que articulase la cooperación multilateral a nivel global, sentando las bases para crear La Liga de Naciones (1919) y las Naciones Unidas (1945).

