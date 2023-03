Women'secret lanza las 'Becas Real Changers' para mujeres que quieran cumplir sus sueños

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Women’secret lanza la tercera edición de las 'Becas Real Changers', para ampliar la formación de todas aquellas mujeres que quieran desarrollarse profesionalmente y cumplir sus sueños.

Este proyecto social, patrocinado por la marca líder en lencería y pijamas, ya está en marcha con el objetivo de seguir ayudando a más mujeres a cumplir sus sueños profesionales, mediante una beca para formarse en los estudios que deseen.

Actualmente, son tres las mujeres que están cursando estudios académicos gracias a las 'Becas Real Changers': Marisa Pérez, Estela Martí y Diosbett Montero.

[Elvira Sastre protagoniza la segunda edición de Real Changers, que ofrece una beca de hasta 10.000 euros]

Cada una de ellas comenzó en el curso 2022-2023 una nueva formación que les permitirá materializar sus aspiraciones profesionales.

Para Marisa Pérez (real changer de 2022), que está cursando un título como experta en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad en la Universidad Pablo de Olavide, esta beca le ha supuesto “un giro de 180 grados en mi carrera profesional".

"En su día, yo participé sin muchas esperanzas para ser seleccionada. Me encontraba desmotivada y a punto de tirar la toalla en el ámbito de la nutrición, algo que a mí tanto me llenaba. Al final, hay que confiar en los sueños para que se cumplan”, apunta Marisa, que quiere servir de inspiración y animar a las mujeres a contar su historia.

Estela Martí cuenta que “la Beca Real Changers 2022 me ha dado la oportunidad de formarme en mi carrera de traductora e intérprete de conferencias. Para mí fue una sorpresa ser becada por Women’secret. Gracias a esta oportunidad he recuperado mis ganas de ser intérprete internacional y estoy dándolo todo para conseguir mi sueño. A todas aquellas chicas que quieran pedir la beca les diría que se atrevan, que no tengan miedo, que las posibilidades están ahí y nunca se sabe cuándo puede ser la tuya”.

Por otra parte, para Diosbett Montero, hay otras ventajas añadidas, “mi vida ha cambiado para súper bien, he conocido personas maravillosas en medio de todo este proceso. Con mi participación en las 'Becas Real Changers' me he dado cuenta de que yo misma soy la creadora de mi propia vida y que puedo lograr muchas cosas, utilizando los valores más importantes para mí ahora: la claridad, la comprensión, la consciencia, el conocimiento, la plenitud y el amor”.

Potenciar el éxito

Las 'Becas Real Changers' nacieron en el año 2021 con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad y los avances que, año tras año, se logran en materia de igualdad de género.

Las mujeres real changers son mujeres apasionadas, fuertes y valientes que saben que juntas pueden lograr más cosas y cambiar las reglas del juego.

Hoy, el proyecto buscar dar visibilidad a estas mujeres y ofrecerles oportunidades que potencien su éxito en ámbitos académicos y laborales.

Con el fin de poder ganar una beca para estudiar lo que más deseen, Women'secret invita a todas las real changers a contar sus historias, proyectos, vivencias más inspiradoras.

Además, para que más mujeres que no han podido cumplir sus sueños profesionales lo hagan, la marca de lencería y corsetería cuenta con la colaboración de

Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras, quienes darán a conocer la convocatoria de las 'Becas Real Changers' en su pódcast Saldremos Mejores.

En esta edición, la ayuda para cada beca será de 8.000 euros y el plazo para poder participar es hasta el 31 de marzo.

Aquellas mujeres que quieran convertirse en una real changer deberán entrar en la web de Women’secret, en el apartado 'Becas Real Changers' y allí rellenar un formulario con sus datos, estudios que querrían cursar y en qué centro ubicado en España.

Ediciones anteriores

1ª Edición

A través de este documental puedes conocer el origen del proyecto y cómo iniciaron este camino a través de historias inspiradoras. Con este se pretende visibilizar el papel de la mujer en actividades tradicionalmente masculinas para contribuir en la normalización a la igualdad de género.

Alicia Damián (jugadora del Marbella F.C.), Valeria Kechichian (longboardery activista) y Miss Andie (creadora de contenido) son las protagonistas de esta historia.

2ª Edición

La poeta Elvira Sastre y la ganadora de la primera edición, Olaia Llona, se unieron para hablar de cómo tratan de llegar más lejos en sus profesiones y de romper barreras como mujeres, en una conversación muy inspiradora.

Sigue los temas que te interesan