La 'quiet ambition' ya es una realidad: los jóvenes prefieren tener vida social a trabajar largas jornadas laborales

Dicen que las mejores cosas no se compran con dinero. Eso es lo que piensan últimamente las mujeres de la Generación Z, pues gran parte de ellas se están subiendo al barco de la quiet ambition. ¿Habías oído hablar de esto alguna vez? Porque a lo mejor tú también estás en ese barco, pero no te habías dado cuenta hasta ahora.

La quiet ambition es una nueva tendencia promovida por los trabajadores jóvenes y que se basa en dar prioridad a la salud mental, el ocio y tiempo libre, y la vida social y personal. A su vez, se dejan a un lado los puestos de trabajo con gran responsabilidad y las largas jornadas laborales con mayor recompensa económica, pues lo que ahora se busca es una vida sosegada.

La 'ambición silenciosa' es una forma de pensar que ha llegado para quedarse. Al menos entre las generaciones más jóvenes. Algunas expertas afirman que esta nueva tendencia es fruto del relevo generacional, otras dicen que cambiará la estructura corporativa, y otras, que será un gran reto para los departamentos de Recursos Humanos. Sea como sea, es ya una realidad en España.

¿Cuándo nace esta tendencia?

Este término fue utilizado por primera vez el pasado año 2023 en un artículo de Fortune y define el nuevo pensamiento que impera entre los jóvenes respecto a sus preferencias laborales. Estos ya no buscan afán de poder ni se sienten atraídos por los puestos laborales de mayor influencia, sino que prefieren tener una vida tranquila en la que prime el equilibrio entre la esfera personal y laboral.

Los jóvenes de la Generación Z son los nacidos entre 1995 y el 2000. iStock

De hecho, así lo ha mostrado un estudio de Visier realizado en 2023, que asegura que "este cambio de mentalidad está rompiendo los peldaños de la escalera corporativa". Se confirma que solo el 37% de los jóvenes empleados están interesados en ocupar algún día el puesto de su jefe. Además, para el 91% de los encuestados ese desinterés se debe al estrés, la presión y el deber de trabajar más horas.

Otro de los factores que han propiciado esta tendencia son lo que la investigadora y experta en Psicología María Felisa Latorre Navarro ha definido como el 'entorno BANI' (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible): "Significa que vivimos en un contexto quebradizo, ansioso, no lineal, e incomprensible que ha hecho que la Generación Z opte por hacer lo que realmente le motiva y dar más importancia a su bienestar".

¿Por qué la Generación Z?

La quiet ambition es más frecuente en esta generación, que comprende a todos aquellos jóvenes nacidos entre el año 1995 y el 2000 que acaban de terminar sus estudios y están comenzando a adentrarse en el mundo laboral. Además, han crecido usando las tecnologías, son más atrevidos a la hora de emprender y buscar nuevas alternativas de futuro, gozan de más conciencia medioambiental y dan gran importancia al bienestar y la salud mental.

Carmen de la Calle Durán: "Las nuevas generaciones tienen otra forma de actuar, también en el ámbito laboral".

Según María Carmen de la Calle Durán, experta en Recursos Humanos y profesora del área de Organización de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos, la quiet ambition se debe a un cambio generacional: "Todas las generaciones han tenido cambios relevantes, aunque esta ha vivido un acontecimiento bastante disruptivo, que es la pandemia de Covid-19".

Por su parte, la psicóloga María Felisa Latorre Navarro apoya la hipótesis de su compañera: "Cada generación tiene sus vivencias y estas generan una serie de valores y creencias debido al momento histórico que están viviendo". Entre estas experiencias, puede encontrarse guerras, episodios de terrorismo, crisis económicas o incluso pandemias mundiales.

El desafío de las empresas

Otra de las características de este grupo de jóvenes es que son menos leales a las empresas y, según explica María Carmen de la Calle Durán, se debe a que estas también se muestran menos leales con sus trabajadores: "Cuando un empleado se compromete e involucra con su empresa, espera que esta haga lo mismo, y de ahí que la retención del talento se esté convirtiendo en un gran desafío para las empresas de hoy”.

Se calcula que cada empresa conviven cinco generaciones diferentes. iStock

Por ello, la quiet ambition supone un nuevo reto para las compañías, que debe abordarse desde el campo de la gestión de la diversidad generacional. Este se encarga de organizar a las personas para conseguir resultados con mayor riqueza, innovación y creatividad. "Si se gestiona adecuadamente, los diferentes pensamientos y generaciones pueden ser muy enriquecedores para una empresa hoy en día", afirma la experta en Recursos Humanos.

Por todo ello, las compañías ya están comenzando a aprobar políticas de conciliación y otro tipo de medidas como el teletrabajo, las jornadas flexibles, la participación en la toma de decisiones, una mayor autonomía del trabajador u ofertar formaciones a sus empleados.

Carmen de la Calle Durán afirma: "Ser un empleado productivo es echar más horas sino saber organizarse el tiempo, que es un recurso escaso del siglo XXI".

Mejora tu bienestar laboral

Para muchas personas, el trabajo es una forma de evadirse, sentirse realizado y orgulloso de su valía. Sin embargo, para otras es una fuente de estrés, pérdida de tiempo y quebraderos de cabeza. Pero ¿qué factores propician unos u otros sentimientos? ¿Será que ya no nos llena tanto la esfera laboral? ¿De ahí el alza de la quiet ambition?

El bienestar laboral depende de factores internos y externos a la persona, como su personalidad o el ambiente en el trabajo. iStock

Según la psicóloga María Felisa Latorre Navarro, hay un conjunto de factores externos e internos que confluyen en que el trabajo genere mayor o menor satisfacción. "Por un lado, las personas estamos socializadas con la creencia de que hay que trabajar para vivir y contribuir a la sociedad. Por otro, existen más condicionantes como el apoyo de compañeros, las normas de prevención de riesgos, el liderazgo del supervisor...", comenta Latorre Navarro.

María Felisa Latorre Navarro: "El trabajo puede hacernos muy felices o puede incluso afectar a nuestra salud mental y física".

Sea como fuere, el trabajo no es solo una forma de ganar dinero, también es una "actividad enriquecedora y una forma de vida para muchas personas", explica la experta en Recursos Humanos. Además, añade que la quiet ambition no es sinónimo de vagancia o pereza por parte de nuestros jóvenes. "La Generación Z tiene otro concepto del éxito, y el trabajo ya no es algo primordial", afirma.

Nueva concepción del éxito

Según la experta en Psicología, Latorre Navarro, los valores laborales de estos jóvenes se han modificado y ahora le dan más importancia a sus hobbies, a la flexibilidad y a una mejor calidad de vida laboral. Así lo explica: "La investigación afirma que se mueven por motivadores intrínsecos. Es decir, aquellos trabajos que les apetece hacer, no por el salario o por la posible estabilidad, sino por las funciones a desempeñar en sí mismas".

Esto no quiere decir que no se esfuercen en sus tareas. Como apunta de la Calle Durán: "La ambición en el trabajo es fundamental y sigue estando presente. El talento es ambición y la caza de talentos ha existido siempre, pero ahora han surgido nuevas preferencias".

El 'quiet ambition' no significa falta de ambición, sino búsqueda de otras preferencias laborales.

De cualquier manera, la quiet ambition ya es una tendencia asentada entre la Generación Z, a la que tienen que hacer frente las empresas, y con la que conviviremos durante los próximos años. Además, a esta habrá que sumar la irrupción de la inteligencia artificial en el entorno laboral y los cambios que esta producirá. Porque como bien afirma Carmen de la Calle Durán: "No hay que tener miedo a los cambios, que siempre han existido, sino que debemos formarnos y aprender para adaptarnos a ellos".