Este es el castillo prerromano que alberga el parador más pequeño de España: perfecto para el fin de semana

La Red de Paradores de España ofrece la oportunidad de adentrarnos en una época lejana gracias a la lujosa estancia en sus palacios, castillos y edificaciones con varios siglos de antigüedad. Una oportunidad única de conocer la historia del país mientras disfrutamos de unos días de descanso.

El número de establecimientos que abarca este sello son 97, todos ellos con cualidades únicas que los hacen irrepetibles. Sin embargo, hay uno que destaca por su tamaño. Hasta hace poco el Parador Castillo de Monterrei, en la ciudad homónima de Ourense, ostentaba el título de ser el más pequeño de todos, con tan solo 12 habitaciones. Sin embargo, este ha cerrado temporalmente para realizar obras de mantenimiento.

Tras este detalle, actualmente, el parador más pequeño de España que tiene sus puertas abiertas es el Parador de Alarcón, en Cuenca, con solo 14 habitaciones en sus estancias. Un perfecto y acogedor lugar para una escapada, a tan solo dos horas de Madrid.

Este coqueto parador medieval se encuentra junto al río Júcar, levantado en la cima de una de sus hoces, el Pico de los Hidalgos, lo que lo convierte en un espectacular mirador para disfrutar de unas inmediaciones repletas de historia y belleza.

El castillo es uno de los mejor conservados de Cuenca a pesar de sus más de 13 siglos de historia. Su interior está perfectamente cuidado, habiendo reconstruido todas las dependencias para ofrecer un parador que combina a la perfección la modernidad adaptada a las necesidades de sus visitantes y una decoración medieval que acentúa su carácter.

Un castillo prerromano convertido en parador

A pesar de no conocerse la fecha oficial del levantamiento del castillo de Alarcón, se trata de una fortaleza presumiblemente de origen prerromano convertido posteriormente en ciudadela árabe y baluarte cristiano en 1.184.

El paso del tiempo lo ha convertido en el edificio gótico que hoy en día podemos apreciar. No obstante, conserva su torre del homenaje, de estilo renacentista, construido alrededor de un patio interior, pequeño y con un aljibe, similar a un pozo pero de estilo árabe.

Parador en el castillo de Alarcón. iStock

El castillo está rodeado por sus murallas originales, tres líneas que lo anexan al resto de fortificaciones de la villa de Alarcón. De igual manera, lo que hoy en día podemos utilizar como parking del parador, es el antiguo patio de armas, también amurallado y con jardines en su interior.

Una de las mayores curiosidades del parador es quien fuera señor del castillo. El ilustre don Juan Manuel, autor de la conocida obra El Conde de Lucanor.

Qué visitar si te hospedas en el Parador de Alarcón

Las habitaciones del Parador de Alarcón, además de acogedoras y elegantes, son perfectas para un sueño reponedor antes de embarcarte a conocer algunos de los rincones más bellos de la provincia de Cuenca.

Su nombre proviene de Alaricón, puesto que fue el descendiente del rey godo Alarico quien se la arrebató a los romanos, cambiando su nombre y rindiéndole homenaje a su padre. Dato que nos da una pista de la antigüedad de la zona.

Vista aérea del castillo de Alarcón. iStock

No puedes dejar de hacer una ruta por la Punta del Hidalgo. Una caminata que la podrás adaptar a tu condición física para no perderte las vistas que ofrece de Bajamar, Tejina o el Valle Guerra. Existen diferentes rutas de senderismo para recorrerlo, por lo que si eres un adepto a este deporte, no te resultará difícil encontrar la mejor para ti.

Los amantes del arte no se pueden perder la iglesia de San Juan Bautista, desacralizada en la actualidad y hoy en día, punto único de los Murales de Alarcón, declarado patrimonio de la UNESCO desde 2005.

Interior de la iglesia de San Juan Bautista, en Alarcón. E.E.

Por supuesto, otro de los platos fuertes de la provincia, literalmente, es su gastronomía. Ya sea en el propio parador o en el pueblo de Alarcón, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1981.