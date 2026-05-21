Stellantis prevé lograr 190.000 millones en ingresos y una rentabilidad del 7% para 2030

Stellantis prevé alcanzar los 190.000 millones de euros en ingresos de cara a 2030. Así lo contempla en su plan estratégico FaSTLAne 2030, en el que el consorcio automovilístico francoitaloamericano invertirá 60.000 millones de euros y recortará su capacidad productiva en Europa en 800.000 vehículos.

Esta cifra supone un 23,7% más en comparación con los 153.508 millones que el grupo facturó en 2025. Pero esta nueva hoja de ruta capitaneada por Antonio Filosa también supone un importante descenso en comparación con la anterior estrategia de Stellantis.

Entonces, bajo la batuta de Carlos Tavares, el grupo automovilístico preveía alcanzar los 300.000 millones de euros al final de la década. Cuatro años después de esa estrategia y un año y medio después de la salida del ejecutivo portugués, el consorcio reconoce su sobrecapacidad de producción.

La nueva estrategia de Stellantis pasa por elevar del 60% actual al 80% la capacidad industrial del grupo en Europa para 2030. Pero el grupo se apoyará en sus socios Leapmotor y Dongfeng mediante el traspaso de sus plantas de Madrid y Rennes, respectivamente.

Asimismo, Leapmotor también compartirá producción en la factoría zaragozana de Figueruelas. La idea de Stellantis es llegar al final de la década con una producción en el Viejo Continente de 3,85 millones de vehículos.

La sobrestimación de la demanda provocó que el grupo registrase el año pasado unas pérdidas históricas de 22.332 millones de euros. Ello provocó que la rentabilidad operativa ajustada del grupo se situase en el -0,5%.

La estrategia FaSTLAne 2030, que también contempla una reorganización de las 14 enseñas bajo el paraguas de Peugeot, Fiat, Jeep, Ram y Pro One, augura que la rentabilidad alcance el 7% en 2030, con mejoras significativas en el corto plazo. Por ejemplificar cómo Stellantis sobrestimó la demanda basta con recordar que la anterior previsión de rentabilidad que contemplaba el grupo para 2030 era del 12%.

Para ello será importante el ahorro de costes. Stellantis prevé hasta 6.000 millones de euros de ahorro hasta 2028, con un aumento adicional hasta 2030. Y los ahorros procederán tanto de Norteamérica como de Europa a partes iguales.

También tendrá su peso Stellantis Financial Services, negocio que se prevé que aporte 1.500 millones de euros al resultado operativo ajustado para 2030.

El consorcio francoitaloamericano también prevé que el flujo libre de caja industrial, el cual fue negativo por valor de 4.525 millones de euros al cierre de 2025, vuelva a ser positivo en 2027. Stellantis también estima que se situará en los 6.000 millones de euros en 2030. Muy lejos de los 20.000 millones que estimaba Tavares allá por 2022.

Al cierre de la sesión, cuando aún el grupo no había desvelado sus previsiones financieras, los títulos de Stellantis en la bolsa de Milán cayeron un 2,02%, hasta situarse en los 6,01 euros. Sin embargo, los títulos del grupo sí experimentaron un ligero alza del 0,86% en el parqué de Nueva York en la media sesión, mientras daba a conocer sus previsiones, hasta los 7,58 dólares.