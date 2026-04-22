La débil demanda europea y los cambios en las fábricas ponen en jaque el alza de la producción de vehículos en España en 2026

España va camino de cerrar su tercer ejercicio consecutivo con caídas en la producción de vehículos. Y no es algo baladí, si se tiene en cuenta que la industria automovilística representa el 10% del PIB del país. Es cierto que aún restan algo menos de nueve meses para cerrar el ejercicio, pero los datos al cierre del primer trimestre no invitan al optimismo.

En los tres primeros meses del año, las factorías españolas recortaron la producción de automóviles un 2,9% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 573.529 unidades, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

Todo ello pese a haber incrementado la producción durante el mes de marzo un 1,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 211.028 vehículos fabricados. Un alza que se explica por la entrada en producción de nuevos modelos.

Pero detrás de esta caída productiva que se acumula en el primer trimestre del año está el descenso de la demanda en los principales países europeos, así como la transformación de las fábricas para adaptarse a la producción de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).

No hay que olvidar que el 83,8% de la producción nacional de vehículos en los tres primeros meses del año se destinó a la exportación.

Y es aquí donde saltan las alarmas. Las exportaciones de vehículos fabricados en España registraron una caída del 3,1% en marzo, con 176.765 unidades.

Un descenso que se explica por la caída en los envíos al mercado francés. Concretamente, se exportaron 27.045 unidades al país del hexágono, lo que supuso un 23,6% menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

De hecho, las ventas de turismos en Francia acumulan un descenso del 2,1% en los tres primeros meses del año, según datos de la patronal gala de fabricantes.

Con todo, las exportaciones de vehículos con sello made in Spain durante los tres primeros meses del año experimentaron una caída del 5,2%, hasta las 480.406 unidades.

Sin crecimiento a la vista

La situación que atraviesa la producción nacional de vehículos es delicada. Tanto que desde Anfac no vislumbran un crecimiento en la producción para el presente ejercicio.

José López-Tafall, director general de Anfac, reconoce que "el momento de transición en el que estamos inmersos y la moderación de la demanda en los principales países europeos no permite prever un crecimiento de la producción este año respecto a 2025".

Cabe recordar que las factorías españolas produjeron el año pasado un total de 2.274.026 vehículos, lo que supuso una caída del 4,3% respecto a 2024. Esto provocó que España cerrara el año como el noveno productor mundial de vehículos, posición que perdió en detrimento de Brasil.

El directivo también considera "esencial" que en el ámbito europeo "se adopte un marco regulatorio realista, alineado con la evolución del mercado, acompañado de una política industrial proactiva".

Caen los electrificados

Por tecnologías, la híbrida no enchufable es la más producida en las factorías españolas. De hecho, uno de cada tres vehículos con sello made in Spain incorpora esta tecnología. Concretamente, 190.109 vehículos eran híbridos no enchufables, un 16,2% más en la comparativa interanual.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que se trata de la tecnología más demandada en el Viejo Continente en un momento de transición hacia el eléctrico.

Sin embargo, empieza a ser preocupante la caída en la producción de modelos electrificados. En los tres primeros meses del año la fabricación de estos vehículos cayó un 10%, hasta las 52.121 unidades.

Ahora bien, el descenso es mucho más pronunciado en la fabricación de modelos eléctricos, la cual desciende un 17,5%, hasta las 24.204 unidades. Situación similar atraviesa la producción de vehículos híbridos enchufables, que se contrajo un 2,3% en los tres primeros meses del año, hasta las 27.917 unidades.

Cabe precisar que las factorías españolas se preparan para iniciar a lo largo de este año la producción de modelos eléctricos.

Es lo que sucederá en las factorías de Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona) dado que este año las líneas iniciarán la producción de la familia de eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen.