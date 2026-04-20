HSBC y Citibank se suman a la reestructuración financiera de Wallbox como acreedores

HSBC y Citibank se han sumado como acreedores al proceso de reestructuración financiera de Wallbox, la firma española de puntos de recarga.

Un plan de reestructuración en el que la compañía se ha asegurado una financiación interna de 11 millones de euros, procedente de accionistas y entidades financieras.

Entre los acreedores financieros que han dado apoyo a Wallbox destacan, además de HSBC y Citibank, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Mora Banc Grup, Cofides, Institut Català de Finances (ICF) y EBN Banco de Negocios.

Entre los accionistas estratégicos destacan Orilla Asset Management, el vehículo inversor de la familia Riberas, Inversiones Financieras Perseo (Grupo Iberdrola), AM Gestio, Consilium, Mingkiri y Enric Asunción, cofundador y consejero delegado de Wallbox, participan en el plan.

El plan también incluye la participación de la Generalitat de Cataluña, a través de IFEM, como nuevo inversor institucional.

Dicha financiación interna comprende un préstamo puente de 5,65 millones de euros de los accionistas, cuya devolución se prevé compensar con sus obligaciones de suscripción en el marco del aumento de capital previsto, y un préstamo de 5,35 millones de euros de los bancos participantes como parte de la financiación de nuevo dinero.

“El apoyo a nuestro plan de reestructuración refleja una creciente confianza en un sólido plan de reestructuración y creemos que pone de manifiesto la confianza de nuestros socios en la estrategia y las capacidades operativas de Wallbox. Este apoyo nos permite seguir avanzando en la implementación del plan y en el fortalecimiento de nuestro negocio”, ha explicado Enric Asunción.