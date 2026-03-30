La DGT marca las normas en Semana Santa: aunque lleves la baliza V-16 te pueden multar con 200 € si te falta este objeto

Ante la multitud de traslados que se esperan los próximos días en España, los conductores deben tener en cuenta ciertos objetos que siempre deben acompañarles al volante, sobre todo, si no quieren ser sancionados en los controles de tráfico.

La baliza V-16 es una de las novedades de este año, y no llevarla supone una sanción de 80 euros sin pérdida de puntos.

Aunque, aparte de ella, el vehículo también debe llevar un chaleco reflectante, un elemento obligatorio y fundamental para garantizar la visibilidad por parte de los demás conductores de la vía en caso de emergencia.

Conductor haciendo uso de un chaleco reflectante. Istock

El reglamento, aunque ha incluido nuevas normas, no se ha modificado y con ello dictamina que todos los que abandonen el vehículo deben utilizar un chaleco reflectante.

En caso de no tenerlo o no usarlo se impondrá una sanción que asciende a los 200 euros e incluso la pérdida de 4 puntos del permiso de circulación.

De hecho, para poder evitar la multa, el chaleco debe estar homologado, debe haberse fabricado en colores fluorescentes como el amarillo, naranja o rojo. Además, deben tener bandas retrorreflectantes con lo que se pueda ver a quien lo lleva desde todos los ángulos de la vía.

Por supuesto, algo fundamental es la documentación del vehículo, entre la que se incluye el permiso de circulación, ficha técnica o tarjeta de ITV en vigor. Si no se lleva el permiso de circulación, la multa puede llegar a ascender a los 200 euros.

Y es que desde 2015 los permisos de circulación incluyen dos nuevos datos, el kilometraje del vehículo y la vigencia de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), dos documentos de vital importancia.

Aunque para evitar sustos innecesarios siempre se pueden tener desde el teléfono móvil, concretamente desde la aplicación 'miDGT', aunque debe tener en cuenta que la vigencia de los permisos continúa siendo la misma que los físicos.

Todos estos requisitos también se aplican a la hora de conducir un vehículo de alquiler, por ello siempre que se utilicen, el conductor debe comprobar estos documentos.

La recomendación es que siempre estén situados en la guantera del coche. Aunque la DGT aconseja no dejar documentación personal original (DNI o pasaporte) para evitar robos.

Continuando por esta línea, tampoco se deben dejar en el habitáculo otros elementos como las gafas de ver o los medicamentos, ya que no deben estar a más de 25 grados. Pueden perder algo de eficacia o incluso volverse nulos.