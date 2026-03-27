Bruselas alerta esta Semana Santa: avisan de que España no cumplirá con los objetivos impuestos de seguridad

Mientras que España se prepara para los millones de desplazamientos de este viernes, Bruselas da un toque de atención a todos los conductores. Desde la Comisión Europea se han elaborado las cifras preliminares sobre las víctimas en carreteras.

Según sus datos, en 2025 se notificaron alrededor de 19.400 víctimas en carreteras, lo que supone una disminución del 3% con respecto a 2024, suponiendo una reducción de 580 víctimas mortales.

A pesar del elevado dato, lo clasifican como un logro significativo, si se tiene en cuenta el aumento de vehículos y sus kilómetros recorridos en las carreteras europeas, pero no por ello se olvidan de la necesidad de implementar sus esfuerzos para cumplir los objetivos de 2030.

Horas de acometidas de Madrid. Istock

Con ellos pretenden reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en carreteras, aunque los avances dependen en gran medida del país y sus mejoras en las materias de seguridad vial.

En España comienza hoy la operación salida por la que Tráfico ha preparado medidas especiales para los 17 millones de desplazamientos que se prevén. La Semana Santa del pasado año fallecieron 27 personas en 26 siniestros diferentes, de ellos ocho eran motoristas.

Aunque en el cómputo general del año, España obtuvo mejores resultados que la media europea, sumando 36 víctimas mortales por millón de habitantes.

Sin embargo si los datos se centran en los vehículos motorizados de dos ruedas la proporción de víctimas en España es relativamente alta, con un 27% y de ellos, un 19% en autopistas.

Y es que, con estos días festivos muchos motoristas aprovecharán para hacer rutas por lo que la Dirección General de Tráfico advierte y les recuerda el respeto a las normas.

En cuanto a usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) en 2019 superaron el 50% de del total de las víctimas mortales por primera vez. Entre las causas, las más frecuentes fueron las distracciones y la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

También aumentó un 1% las víctimas mortales en carreteras entre 2019 y 2025, por el contrario de lo que se pretende en la UE, la reducción del 50% de los siniestros.

Con estos datos desde Bruselas han determinado que España no está en condiciones de alcanzar los objetivos de 2030. Por ello, proponen una revisión de las acciones estratégicas de seguridad vial y considerar los esfuerzos en las medidas.

Respecto a otros países, la Unión Europea destaca a Estonia, quienes han mejorado sus cifras con un 38% menos de víctimas, a la que se suma Grecia con una reducción del 22%.

Por otro lado,Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Polonia y Rumanía están cerca de alcanzar los objetivos de reducción del 50% de las muertes en carretera de aquí a 2030.

A pesar de la mejora, Rumanía sigue teniendo una de las tasas de mortalidad más alta junto con Bulgaria y Croacia.

En el otro extremo, la mejor seguridad la consigue Suecia y Dinamarca, cuentan con las carreteras más seguras de 2025, al igual que en los años anteriores, alcanzando con ello bajas tasas de mortalidad de entre 20 y 23 muertes por millón de habitantes respectivamente.

Con ello han calculado que por cada muerte cinco personas resultan gravemente heridas, lo que supone que unas 10.000 personas sufren lesiones graves a consecuencia de los accidentes de tráfico.

Para mejorar la situación la UE incluye nuevas iniciativas sobre los permisos de circulación totalmente digitales o los programas de conducción acompañada para conductores de 17 años. A ellas se suman normas más exigentes para los conductores noveles y controles para sus aptitudes.

Ante los millones de desplazamientos previstos, la Comisión Europea advierte que el progreso para reducir la siniestralidad es aún demasiado lento. Para cumplir la meta de reducir las muertes a la mitad en 2030 y alcanzar la «Visión Cero» en 2050 la UE ha propuesto una revisión integral de sus normativas.

Con medidas como inspecciones técnicas más estrictas, adaptación a los vehículos eléctricos y digitalización documental, el objetivo final es claro: lograr unas carreteras verdaderamente seguras, salvando unas 7.000 vidas y evitando cerca de 65.000 lesiones graves en las próximas décadas.