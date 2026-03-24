Ya han entrado en vigor: los 33 nuevos radares que la DGT tiene operativos en estas carreteras para Semana Santa

Este 2026 la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende terminar de instalar los 122 radares que tenía previsto, cuya implantación comenzó el pasado año.

Entre sus infraestructuras más recientes destacan 33 radares, 20 de ellos son fijos y 13 de tramo. Fueron instalados el pasado 27 de febrero por lo que esta Semana Santa aquellos que sobrepasen los límites serán sancionados, ya que coincide con la finalización del periodo de gracia que dura un mes.

Los puntos estarán señalizados en carretera y sus ubicaciones ya han sido puestas a disposición de los operadores para que puedan ser incluidas en los navegadores.

Señal de radar. Istock

Zona Centro

En la Comunidad de Madrid, la vigilancia se intensifica implantando dos nuevos radares fijos, uno está situado en la M-601 y otro en la M-100.

Además, se han establecido dos controles de tramo en la M-501, del 46+224 D y del 42+375 C. Por su parte, en Toledo, Castilla-La Mancha, se ha instalado un dispositivo fijo en la CM-4008.

Castilla y León

Esta es una de las regiones con mayor incremento de controles. En Ávila, destacan cuatro nuevos radares de tramo: dos en la AV-562 y otros dos en la N-403.

En cuanto a los radares fijos, se han activado nuevos puntos en la CL-623 en León, la SG-205 en Segovia y la VA-30 situada en Valladolid.

Norte y Noroeste

En Cantabria, se han ubicado tres nuevos radares fijos en las carreteras N-611, CA-142 y CA-141. En Asturias, los controles fijos se sitúan en la AS-116 y la AS-377.

En el caso de Galicia, la provincia de A Coruña suma un radar fijo en la N-550, mientras que Pontevedra hace lo propio en la VG-20. Finalmente, en el noreste, Zaragoza ha reforzado la N-232 con dos nuevos dispositivos fijos.

Levante y Andalucía

En la Comunidad Valenciana, destaca el uso de dos radares de tramo en Alicante, concretamente en la A-31 y la A-7, además, en Valencia se ha implantado uno de tramo en la CV-30 y un radar fijo en la CV-400.

La Región de Murcia incorpora un dispositivo fijo en la RM-620. En Andalucía, Málaga estrena dos radares de tramo en la A-355, mientras que en Sevilla se ha instalado un radar fijo en la A-8077.

Islas Canarias

El archipiélago también actualiza su red de vigilancia. En la provincia de Las Palmas, se ha instalado un radar fijo en la GC-20 y un nuevo tramo en la GC-23. En Tenerife, se ha ubicado otro dispositivo fijo en la autopista TF-1.

A ellos se suman los nuevos radares de Galapagar, operativos desde este 23 de marzo, están situados en tramos donde se han detectado grandes excesos de velocidad o situaciones de riesgo según ha confirmado su ayuntamiento.

El organismo afirma que los radares reducen el riesgo de siniestro por velocidad, que es uno de los factores que más afecta a los posibles siniestros, ya que se reduce considerablemente el tiempo de reacción.

Y es que, las velocidades inadecuadas siguen estando presentes en el 24% de los siniestros mortales en carretera. En concreto, en 2024 se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo relacionado.

A ello se suma la nueva campaña de la DGT para los próximos días festivos. En ella ponen el foco a todos aquellos peatones que cruzan los pasos de cebra.

De acuerdo con sus datos, uno de cada tres peatones cruza la calle mirando el teléfono y sin prestar atención al entorno, con lo que dispara el riesgo de ser atropellado.

El eslogan que utilizan es "no quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo", bajo este lema pretenden llamar la atención de los peatones con el objetivo de reducir las distracciones a la hora de cruzar las calles.

La campaña producida por Be Sweet para Ogilvy, se verá y escuchará desde este martes 24 hasta el próximo 13 de abril.