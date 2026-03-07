Peugeot E-3008 Dual Motor: un eléctrico de altas prestaciones con una potencia desmedida y hasta 490 km de autonomía

La profunda transformación en la que se halla sumida la industria del automóvil no tiene parangón. La era de la descarbonización ha llegado y la electrificación se ha situado como el principal caballo de batalla para atajar la reducción de emisiones.

Lo cierto es que la primera ola de la electrificación empezó con el lanzamiento de modelos grandes. La situación ahora se ha dado la vuelta y las automovilísticas apuestan por la llegada de coches más baratos para incrementar los volúmenes.

Peugeot, marca del grupo Stellantis, renovó en 2024 el 3008, un modelo del segmento C-SUV y el segundo de la familia de los todocaminos del león con más ventas en el mercado europeo. Dicho modelo aterrizó con tres tecnologías distintas: microhíbrida, híbrida enchufable y completamente eléctrica.

La versión probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Peugeot E-3008 325 Dual Motor, la configuración eléctrica más deportiva de la gama y que aterrizó en el mercado patrio a mediados de 2025. Este modelo se caracteriza por montar dos motores eléctricos: uno con 213 CV de potencia en la parte delantera; y otro con 112 CV de potencia en la parte trasera.

Como resultado, el Peugeot E-3008 Dual Motor entrega una potencia de 325 CV y un par máximo de 509 Nm, cuenta con tracción a las cuatro ruedas y acelera de 0 a 100 km/h en seis segundos. Su velocidad punta está limitada electrónicamente en los 180 km/h.

Silueta del Peugeot E-3008 325 Dual Motor Tibo - The Good Click

El modelo tiene una longitud de 4,54 metros, una anchura de 1,89 metros, una altura de 1,64 metros y una batalla de 2,73 metros.

No obstante, su estética coupé provoca que los pasajeros con más de 1,75 metros de altura puedan llegar a rozar el tapizado del vehículo en caso de ocupar las plazas traseras.

En lo que a batería se refiere, el modelo incorpora una pila con una química de níquel-manganeso-cobalto (NMC) de 12 módulos con una capacidad bruta de 73 kWh y una tecnología de 400 V.

Todo ello le permite contar con una autonomía eléctrica de hasta 490 kilómetros en el ciclo WLTP que puede alcanzar los 602 kilómetros en el ciclo urbano, según declara el fabricante.

El vehículo tiene una capacidad de carga de 160 kW, lo que le permite pasar del 20% al 80% en 30 minutos en estaciones de carga rápida.

Con todo, el Peugeot E-3008 325 Dual Motor declara un consumo de 17,9 kWh a los 100 kilómetros. En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 100 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el modelo declaró un consumo de 19 kWh a los 100 kilómetros. Una cifra elevada, aunque también hay que tener en cuenta que su peso se sitúa en los 2.262 kilos.

Cuatro modos de conducción

El modelo incorpora cuatro modos de conducción distintos (Normal, AWD, Sport y Eco). Para el día a día, el modo más recomendado es el Eco, donde se prioriza el motor delantero y la potencia máxima está limitada a 213 CV.

Tras este se encuentra el modo Normal, en el que se optimiza la eficiencia y se prioriza el motor delantero. Su potencia máxima está limitada a 313 CV. No obstante, en caso de necesitar una fuerte aceleración, ambos propulsores entregan todo el potencial.

Vista tres cuartos trasera del Peugeot E-3008 Dual Motor Tibo - The Good Click

En el modo AWD los dos motores funcionan de forma continua, con una potencia distribuida 50/50 entre los ejes delantero y trasero para un agarre óptimo, especialmente en superficies resbaladizas.

Por último, en el modo Sport los dos motores también funcionan de forma continua, con una potencia distribuida 60/40 entre los ejes delantero y trasero para un rendimiento dinámico y eficiente.

Interior orientado al conductor

El puesto de conducción está completamente orientado al conductor. El modelo monta la tercera generación del i-Cockpit panorámico en el que destaca una pantalla de 21 pulgadas ligeramente curvada.

Dicha pantalla se ubica encima del salpicadero, por lo que la falta de Head-up display no es un aspecto a tener en cuenta, dado que la información proyectada en la pantalla es más que suficiente.

Pero también destaca un arco alrededor del conductor que da la sensación de envolverle durante la conducción. En él se ubican el freno de mano electrónico, la botonera del climatizador, los warnings y un control del volumen multimedia.

La consola central también tiene espacio para un par de botellas, así como una guantera para almacenaje. El selector de marchas, por su parte, se ubica al lado del botón de accionamiento del vehículo, el cual está ubicado en la parte derecha del volante.

Puesto de conducción del Peugeot E-3008 Dual Motor Tibo - The Good Click

Justo desde donde parte el arco central hay una pequeña pantalla desde la que se accede a los distintos menús del sistema de infoentretenimiento. Debajo de ella, hay disponible un hueco para recargar el teléfono móvil a través de la carga inductiva.

Entre el equipamiento de serie que monta este modelo, el cual tan sólo cuenta con la versión Launch Edition, se encuentran unas llantas de aleación de 20 pulgadas con corte de diamante.

Pero también incorpora asientos delanteros eléctricos y calefactados en Alcantara, con funciones de masaje, los paquetes 360º Vision G Drive Assist Plus, así como un sistema Hi-Fi premium Focal con diez altavoces.

También hay que apuntar que el maletero cubica 470 litros, una cifra que se sitúa en el rango medio de la competencia a la que se enfrenta. En caso de que se abatan los asientos traseros, la capacidad de carga se eleva hasta los 1.430 litros.

El precio de esta versión se sitúa en los 51.880 euros. Una cifra a tener en cuenta en un segmento muy competido en el que la variedad es elevada. Por ejemplo, el Skoda Elroq RS es más económico y tiene una mayor autonomía que el Peugeot E-3008. No obstante, tiene la misma capacidad de maletero.

En definitiva, el Peugeot E-3008 325 Dual Motor es una opción a considerar si se quiere dar el salto hacia la movilidad eléctrica y se quiere contar con unas prestaciones deportivas. Además, y pese a que aún no se han aprobado las ayudas del Plan Auto+, Peugeot adelanta las ayudas de este programa con un total de 4.500 euros de descuento en el momento de la compra.