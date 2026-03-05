Stellantis y Toyota rompen su alianza de emisiones con Tesla: adiós al negocio de los créditos con las ventas en caída libre

La tecnológica estadounidense Tesla no vive su mejor momento en Europa. Su desempeño en el Viejo Continente está en caída libre. Los consumidores han dado la espalda a la compañía, que ya se sitúa como la tercera con menores matriculaciones de Europa.

Y no es una falta de apoyo al vehículo eléctrico, cuyas ventas no dejan de crecer, sino a la propia compañía liderada por Elon Musk. Lo cierto es que el dramático descenso en ventas se traduce en una caída de la facturación. Una merma que se ha producido durante los dos últimos años.

Una fuente de ingresos recurrente para la firma con sede en Austin (Texas) son los derivados por los créditos regulatorios de emisiones de CO2. Pero este negocio también se empieza a resentir. Prueba de ello es que Stellantis, Toyota y Subaru han abandonado el pool de emisiones liderado por Tesla en Europa para el ejercicio 2026.

¿La razón que explica este movimiento? Por un lado, que los grupos elevarán sus ventas de modelos eléctricos. Pero también responde al hecho de que la pérdida de cuota de Tesla en Europa no puede paliar las emisiones de las ventas de modelos con emisiones de los grandes consorcios. El caso de Subaru es menos preocupante, dado que sus volúmenes en Europa son nimios.

Por tenerlo claro, ni Stellantis ni Toyota cumplen por sí mismos los límites de emisiones de sus ventas marcados por Bruselas para el año 2025. El grupo francoitaloamericano lo superó en 10 gramos, mientras que el consorcio nipón se situó cerca del objetivo, tan sólo un gramo por encima del objetivo, según datos del Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés).

Ello obligó a que cerrasen respectivos acuerdos confidenciales con Tesla para comprar sus derechos de carbono y reducir así sus emisiones. Pese a ello, el pool de emisiones liderado por Tesla excedió en tres gramos de CO2 los límites fijados para 2025, hasta situarlo en los 97 gramos.

Cabe apuntar que dicha agrupación estaba formada, además de Stellantis, Toyota y Subaru, por Ford, así como su filial alemana Ford Werke, Honda, Suzuki, Subaru y Mazda.

Menos ingresos

Esta nueva situación también afecta a la cuenta de resultados de Tesla, puesto que dejará de contar con una buena fuente de ingresos.

En 2025 facturó por este concepto un total de 1.993 millones de dólares (1.713 millones de euros al cambio actual). Una cifra que supuso una caída de 770 millones de dólares o del 27,8% en comparación con el ejercicio anterior cuando facturó 2.763 millones de dólares por este concepto.

Un monto que en 2025 supuso el 2,1% de los ingresos totales de Tesla, es decir, 0,7 puntos porcentuales menos frente a lo que aportaba en 2024.

La caída también se explica por la supresión a las ayudas a la compra de vehículos eléctricos por parte de la Administración Trump. Una caída de la que alertó el propio Musk ante la llegada de "algunos trimestres difíciles".

Lo cierto es que estos ingresos acumulaban cinco trimestres consecutivos con caídas desde su máximo. En el segundo trimestre de 2024, Tesla facturó 890 millones de dólares por los créditos regulatorios. Eso sí, la compañía logró revertir esta tendencia en el último trimestre de 2025 con un alza de estos ingresos, hasta alcanzar los 542 millones de dólares.

Pese a la salida de estos tres fabricantes, el año es largo y la agrupación liderada por Tesla podría crecer o menguar en función del desempeño de las ventas. De hecho, Tesla reconoce en los documentos enviados a la Comisión que "cualquier otro fabricante que desee unirse al pool abierto deberá presentar su solicitud completa a más tardar el 1 de diciembre de 2026".

En lo que va de año, ya hay dos agrupaciones cerradas para el año en curso y para 2027. Se trata de las conformadas por el Grupo BMW, que integrará las emisiones medias de las ventas de la marca homónima, BMW, la división deportiva, y Rolls-Royce, y por Hyundai.