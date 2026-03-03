La guerra de Irán dispara la gasolina: llenar el depósito costará hasta 6 euros más por este 'efecto cohete'

El conflicto en Oriente Medio aumenta y los efectos irán directos a la economía europea. El precio del petróleo se dispara, al igual que el repunte en la inflación, lo que supone un aumento en el coste de los carburantes.

De hecho, la propia OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), hoy ha alertado de que la subida no se hará visible en los surtidores hasta pasados varios días.

Aseguran que el impacto podrá supondrá incrementos de entre 8 y 10 céntimos debido al efecto “pluma y cohete”, que se refiere a la gran velocidad con la que aumentan los precios frente a la lentitud con la que bajan.

Varios coches en una gasolinera. Europapress

Y es que el precio del barril ya ronda los 82 dólares. En cuanto a la gasolina, el pasado lunes 23 su coste era de 1,4712€/l mientras que el gasóleo estaba en 1,4232€/l, una semana después ya registran un aumento de un céntimo y medio.

Los depósitos suelen tener una capacidad de entre 45 y 65 litros, por lo que si el precio se incrementa en hasta 10 céntimos como estima la OCU, un depósito de 65 litros costará 6,5 euros más.

De la misma manera, la organización considera más probable que el impacto sea de manera gradual, a lo largo de dos semanas, teniendo en cuenta que el crudo se mantenga con los valores actuales. Por ello, recomiendan que se comparen los precios en distintas estaciones de servicio, con ello se puede ahorrar hasta un 19% en el repostaje.

Para ahorrar de manera eficiente, se deben utilizar marchas largas y reducir la velocidad de 120 a 100 km/h, de este modo, se puede ahorrar hasta un 30% del combustible. En una conducción pensada para economizar, se debe usar el freno motor, con lo que se reducirá el consumo en un 2%.

Al igual que se debería parar el motor cuando se va a estar estacionado más de un minuto, el ralentí consume gasolina. Por su parte, la planificación es fundamental, con lo que no solo se llegará antes al destino, sino que también se ahorrará dinero.

Otro factor clave es el peso, según el RACE, llevar el maletero lleno de manera innecesaria, con 100 kilos de exceso se incrementa en hasta un 6% el consumo. Por otro lado se encuentran los neumáticos, si no llevan la presión adecuada la resistencia a la rodadura aumentará, al igual que el gasto.

Tenga en cuenta que los mayores consumos se producen cuando se circula por ciudad, cuando las conducciones son más irregulares, por lo que utilizar estos consejos puede ser la clave para las próximas semanas.