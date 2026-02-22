Juan José, mecánico: "Te han estado mintiendo con las cajas de cambios, algunos fabricantes te dicen que sí y otros que no"

El mantenimiento preventivo no es un coste operativo, sino una póliza de seguro efectiva contra los fallos y la obsolescencia de tu coche. Con un parque móvil con una media de 14,5 años, las revisiones deberían ser algo fundamental.

Juan José, mecánico, expone desde las redes sociales (@talleresebenzer) que: "Te han estado mintiendo diciendo que las cajas de cambios automáticas no tienen mantenimiento". Asevera que el propio fabricante es quien recomienda o no el mantenimiento de este sistema.

Además, esta revisión no debe suceder cuando el coche supera los 300.000 kilómetros, sino entre los 40.000 y 60.000 en automáticas y de 60.000 hasta 100.000 en las manuales.

Un pilar fundamental

"Hay que ajustarse al mantenimiento que ha tenido", revela. Si el vehículo tiene una gran cantidad de kilómetros no se puede realizar una conservación con la máquina de diálisis, ya que esto supone una limpieza profunda.

En este tipo de casos, el motor lleva trabajando mucho tiempo con aceite deteriorado y ensuciando el propio circuito.

Al introducir la diagnosis pueden aparecer averías nuevas, por lo que su recomendación es clara.

"Y si nunca se lo has hecho y vas bastante tarde, lo que yo haría sería hacerle el kit de mantenimiento", recalca.

Pero antes de ello habría que revisar posibles averías. Además, después de haberlo hecho, él mismo recalca la importancia de una circulación prudente.

En cuanto a la economía, es evidente que un mantenimiento que ronda los 300 y 600 euros es mucho más rentable que aguantar hasta la rotura de la caja de cambios.

Una sustitución completa puede alcanzar un precio de 6.000 euros, que recordando la antigüedad de los vehículos españoles, en muchos casos no será factible.

En este tipo de sistema el aceite no solo lubrica, sino que se encarga de transmitir la fuerza, evitando el sobrecalentamiento. De este modo lo muestra el mecánico en sus redes.

En cuanto a las cajas de cambios automáticas, nunca se debe permitir que el peso pase directamente a la P (Parking), primero debe entrar a N (Neutral), accionar el freno de mano liberando el pie del freno y acabar en la P.

Si, por ejemplo, se encuentra parado en un semáforo es recomendable mantenerlo en la posición D, ya que con los acoplamientos y desacoplamientos, de ese modo se genera un desgaste prematuro innecesario, que ocurre por la fricción de los discos.

Sin embargo, en las cajas de cambios manuales la recomendación es siempre pasar a punto muerto en los semáforos.

Lo que se debe evitar en ellos, es mantener el pie en el embrague durante más tiempo del necesario.

En definitiva, como bien argumenta el mecánico "lo principal es que sepas qué mantenimiento tienen todas" y aunque se diga que el aceite dura toda la vida útil del coche, no es así.

Como dice Juan José "Si no quieres cargarte el cambio, más te vale hacerlo antes de tiempo".