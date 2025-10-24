Steven, analista, revela cuáles son las marcas de coches que mejor resisten el paso del tiempo: “Continúan siendo confiables a medida que envejecen”

Frente al encarecimiento de los coches nuevos, los aranceles y la inflación, cada vez más conductores optan por el mercado de segunda mano. Sin embargo, no todos los vehículos envejecen igual. Un reciente estudio de Consumer Reports, dirigido por el analista senior Steven Elek, muestra qué marcas ofrecen el mejor rendimiento y fiabilidad tras varios años de uso, basándose en los testimonios de más de 150 000 propietarios.

Toyota y Lexus, las reinas de la durabilidad

El informe, centrado en coches de entre cinco y diez años, coloca a Lexus y Toyota al frente de la clasificación de fiabilidad. Elek explica que ambas marcas mantienen su reputación gracias a su filosofía de rediseños graduales: “Estas marcas perfeccionan lo que ya funciona en lugar de introducir sistemas completamente nuevos. Nuestros datos demuestran que sus coches son fiables cuando salen al mercado y siguen siéndolo con el paso del tiempo”.

En el mismo análisis, Mazda, Honda y Acura completan el grupo de las cinco marcas más consistentes, todas ellas con puntuaciones por encima de la media en mantenimiento, motor y transmisión. En el extremo opuesto se sitúan Dodge, Jeep y Chrysler, que presentan los mayores índices de averías y reparaciones costosas.

Las marcas mejor y peor valoradas en coches usados

Consumer Reports evaluó 26 fabricantes según el número y la gravedad de los problemas reportados en 20 áreas distintas. De ese análisis surgió el siguiente panorama general:

Lexus

Toyota

Mazda

Honda

Acura

Volvo

BMW

Tesla

Dodge

Jeep

Chrysler

El estudio destaca que las tres primeras mantienen una ventaja amplia sobre el resto, mientras que las tres últimas son las menos fiables a largo plazo.

Qué modelos destacan y por qué

Los datos muestran que incluso dentro de una misma marca puede haber diferencias importantes entre generaciones. El Chevrolet Equinox, por ejemplo, alterna buenos y malos años de producción, mientras que el Chevrolet Silverado registra una fiabilidad baja de forma constante.

Elek subraya que revisar las calificaciones específicas por año de fabricación es esencial antes de comprar: “Un modelo excelente en 2019 puede no serlo en 2020. Hacer suposiciones puede resultar costoso e inconveniente”.

Para obtener las puntuaciones, el equipo de Consumer Reports analizó vehículos fabricados entre 2015 y 2020, ponderando cada fallo según su gravedad. Solo se incluyeron marcas con al menos cinco años de datos completos. Las calificaciones resultantes reflejan qué fabricantes han logrado que sus coches se mantengan en buenas condiciones pese al desgaste natural.

Tendencias que cambian el panorama

El estudio revela además que BMW y Volvo han mejorado su desempeño en los últimos años, mientras que Tesla ha escalado del puesto 24 al 15 en la fiabilidad de modelos usados, señal de un avance constante en su calidad de producción. Elek resume el hallazgo con una idea clara: “Observar la fiabilidad a lo largo de cinco o diez años ofrece una imagen realista de qué marcas realmente resisten el paso del tiempo.”