Llega una nueva marca china a España... y su primer coche eléctrico nos ha gustado mucho: lo analizamos

En EL ESPAÑOL hemos realizado una primera prueba del Dongfeng Box. Se trata de un nuevo modelo que acaba de ponerse a la venta y que compite en la categoría de los coches urbanos 100% eléctricos.

Se trata de una categoría en la que hasta ahora apenas hay modelos, ya que prácticamente solo existían el Fiat 500, Dacia Spring, Mini, Peugeot 208 y Opel Corsa.

La llegada del Box por tanto puede suponer un revulsivo para el sector puesto que viene con un precio competitivo un equipamiento completo como luego veremos.

Recordamos en este sentido que Dongfeng es una marca china que en España acaba de iniciar su comercialización por medio del grupo Salvador Caetano. Sin embargo, Dongfeng tienen más de 50 años de historia desde que empezara a fabricar y vender coches en 1969.

El Dongfeng Box es un coche urbano y eléctrico.

Asimismo, aunque Dongfeng es relativamente nueva ahora en Europa, en realidad ya tuvo experiencias previas en el viejo continente creando 'joint ventures' con Peugeot, Nissan o Citroën, entre otras…

Sin embargo, en el año 2020 es cuando Dongfeng decide crear sus propios modelos, en lugar de fabricar para otras marcas, y ahí es cuando nace Voyah, MHero y la propia Dongfeng.

En este sentido, además, Dongfeng por el momento viene solo con coches eléctricos, si bien desde la marca señalan que también comercializarán próximamente coches híbridos y coches con motores de combustión.

Llega el Dongfeng Box

Este primer Dongfeng ha sido bautizado como Dongfeng Box. Es un coche que en otros países se conoce como Dongfeng Nammi 01, ya que en Europa la marca se conoce como Dongfeng y en China es Dongfeng Nammi. De ahí que el 01 sea porque es el primer modelo.

Este nuevo modelo viene a competir contra otros coches como el Citroën C3.

Este nuevo modelo viene a competir en el segmento de los coches urbanos. Es lo que se denomina segmento B. A continuación repasamos qué coches podrían ser rivales del Dongfeng Box. Son los siguientes (a la espera de que lleguen novedades como el Cupra Raval y Volkswagen ID.2 e incluyendo a otros modelos del segmento A y segmento C):

Si lo que hacemos ahora es analizar las dimensiones, comprobamos que el Dongfeng Box mide 4,03 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,57 metros de alto. Su batalla es de 2,66 metros.

Con estas dimensiones, podemos señalar que el Dongfeng Box es uno de los coches más grandes de su categoría. Primero por su longitud que es elevada.

Destaca por incorporar un elevado equipamiento.

Pero, sobre todo, por su anchura ya que es el más ancho, su altura, también es de los más altos y su batalla, que es de las más amplias. Todo ello redundará en un mayor espacio interior como luego veremos. A continuación, repasamos las dimensiones de todos los modelos que pueden ser rivales:

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Leapmotor T03 3,62 1,65 1,57 2,40 Fiat 500 eléctrico 3,63 1,68 1,53 2,32 Dacia Spring 3,70 1,58 1,52 2,42 Mini Cooper SE 3,85 1,75 1,46 2,52 Renault 5 3,92 1,77 1,50 2,54 Citroën C3 4,01 1,75 1,57 2,54 Dongfeng Box 4,03 1,81 1,57 2,66 Peugeot 208 4,05 1,74 1,43 2,54 Opel Corsa 4,06 1,76 1,43 2,54 Lancia Ypsilon 4,07 1,75 1,43 2,54 Mini Aceman 4,07 1,75 1,51 2,60 Jeep Avenger 4,08 1,77 1,52 2,56 BYD Dolphin 4,29 1,77 1,57 2,70

Dongfeng traerá a España más modelos eléctricos, híbridos y de combustión.

Y siguiendo con las dimensiones, el volumen del maletero es de 326 litros. Se trata de una buena cifra, de las mejores de la categoría, similar a la del Renault 5, tal y como recopilamos a continuación:

Modelo Maletero Jeep Avenger 355 litros BYD Dolphin 345 litros Renault 5 326 litros Dongfeng Box 326 litros Citroën C3 310 litros Lancia Ypsilon 310 litros Peugeot 208 309 litros Mini Aceman 300 litros Opel Corsa 267 litros Toyota Yaris 270 litros Dacia Spring 288 litros Mini eléctrico 210 litros

Espacio interior

Es con total seguridad uno de los aspectos más sobresalientes del Dongfeng Box. Tal y como decíamos anteriormente el hecho de tener una buena longitud, una gran anchura, una buena altura y también una gran distancia entre ejes hace que su espacio interior sea muy bueno. Ideal para familias que necesitan utilizar las plazas traseras con asiduidad.

En concreto, delante tiene 140 centímetros de anchura y 101 centímetros de altura, unas cifras que le convierten en uno de los modelos más capaces de la categoría.

Box Arona C3 Ibiza Corsa Renault 5 Clio Yaris Sandero Anchura delante 140 138 137 137 135 136 136 136 136 Altura delante 101 103 101 100 99 99 99 98 98

Y detrás, igual. También sobresale por su gran espacio interior tal y como se detalla a continuación, principalmente en la anchura...

Box C3 Ibiza Arona Sandero Yaris Clio Renault 5 Corsa Anchura trasera 135 133 133 131 132 129 129 127 124 Altura trasera 93 96 94 96 94 92 92 89 91

Pantalla central del Dongfeng Box.

Motores, baterías y carga

En lo que a la gama de motores se refiere, bajo el capó solo existe una única versión de motor. Se trata de un motor delantero que rinde una potencia de 95 CV (70 kW). con esta potencia, comprobamos como el Dongfeng Box queda en una posición intermedia en lo que a potencia se refiere.

Potencia Dacia Spring 45 CV Dacia Spring 65 CV Leapmotor T03 95 CV Dongfeng Box 95 CV Fiat 500 95 CV Citroën ë-C3 113 CV Opel Corsa-e 136 CV Peugeot e-208 136 CV Renault 5 150 CV MG4 170 CV MG ZS 177 CV Mini 184 CV Mini Aceman 184 CV BYD Dolphin 204 CV

Continuando con la batería, este Dongfeng Box tiene solo una versión de batería. Es una batería de 42,3 kWh que le permite tener una autonomía de hasta 340 kilómetros y un consumo homologado de 15,6 kWh. Se trata de una batería desarrollada por CATL de litio ferro fosfato (LFP).

Batería Autonomía Fiat 500 23,7 kWh 190 km Dacia Spring 27,4 kWh 225 km Dacia Spring 26,8 kWh 230 km Leapmotor T03 37,3 kWh 265 km Mini 36,6 kWh 305 km Mini Aceman 38,5 kWh 309 km Citroën ë-C3 44 kWh 314 km MG ZS 50,3 kWh 320 km Dongfeng Box 42,3 kWh 340 km MG4 51 kWh 350 km Opel Corsa-e 50 kWh 357 km Peugeot e-208 50 kWh 400 km Renault 5 52 kWh 412 km

Pantalla principal como cuadro de instrumentos.

Esta batería admite cargas de hasta 75 kW en corriente continua y de 6,6 kW en corriente alterna. A ello hay que sumar que admite la función V2L (Vehícle to load), que puede ofrecer una potencia de hasta 3,6 kW para conectar cualquier otro aparato.

Carga máxima Dacia Spring N.D. Dacia Spring 30 kW Leapmotor T03 48 kW Fiat 500 50 kW Dongfeng Box 75 kW Mini Aceman 75 kW Mini 75 kW MG4 88 kW MG ZS 92 kW Citroën ë-C3 100 kW Renault 5 100 kW Opel Corsa-e 100 kW Peugeot e-208 100 kW

Equipamiento

Es una de las partes más interesantes del Dongfeng Box. Hablamos de su equipamiento, que incorpora elementos de serie más propios de segmentos superiores.

Por ejemplo, cuenta con una pantalla central de 12 pulgadas en la que se puede mostrar Apple CarPlay o Android Auto por medio de un accesorio, faros de leds, puertas sin marco, tiradores ocultos, carga inalámbrica del teléfono y hasta 14 ayudas a la conducción.

Llantas del Dongfeng Box.

Precios

Y por último, los precios, que se pueden ver en la siguiente tabla... Tal y como se puede ver el Dongfeng Box parte de los 27.045 euros, si bien esta es la única versión disponible hasta la fecha, que es la más equipada (más adelante -en 2026- llegarán versiones más accesibles). De ahí que a la hora de compararlo habría que hacerlo con las variantes más equipadas de sus rivales. Y en este sentido el Dongfeng podemos decir que está un escalón por encima.

Potencia Batería Autonomía Consumo Carga máxima PVP (desde) Leapmotor T03 95 CV 37,3 kWh 265 km 16,3 kWh 48 kW 18.942 € Dacia Spring 45 CV 26,8 kWh 230 km 13,9 kWh N.D. 19.100 € Dacia Spring 65 CV 27,4 225 km 14,5 kWh 30 kW 20.100 € Citroën ë-C3 113 CV 44 kWh 314 km 17,7 kWh 100 kW 23.800 € Dongfeng Box 95 CV 42,3 kWh 340 km 15,6 kWh 75 kW 27.045 € Fiat 500 95 CV 23,7 kWh 190 km 13 kWh 50 kW 29.000 € MG4 170 CV 51 kWh 350 km 17 kWh 88 kW 32.440 € Renault 5 150 CV 52 kWh 412 km 15 kWh 100 kW 32.900 € MG ZS 177 CV 50,3 320 km 17,3 kWh 92 kW 33.690 € Opel Corsa-e 136 CV 50 kWh 357 km 15,7 kWh 100 kW 34.800 € Mini 184 CV 36,6 kWh 305 km 13,8 kWh 75 kW 35.250 € Peugeot e-208 136 CV 50 kWh 400 km 14,1 kWh 100 kW 35.470 € Mini Aceman 184 CV 38,5 kWh 309 km 14,1 kWh 75 kW 37.250 €

Los tiradores de las puertas son de un segmento superior.

Al volante

Una vez junto a él, lo cierto es que tenemos que reconocer que el Dongfeng en esta primera toma de contacto nos ha dejado un buen sabor de boca. Junto a su diseño atractivo, lo primero que nos llama la atención es por su espacio interior, teniendo en cuenta que estamos ante un coche pequeño urbano.

Pues bien a pesar de ello cuatro adultos caben a la perfección. Sí que es cierto por ejemplo que echamos de menos un reposabezas para la plaza central, pero si no necesitamos esta plaza de forma recurrente no será un problema.

En este sentido, sí creemos que la segunda fila debería tener algo más de modularidad, ya que o se pliega del todo o no se pliega pero no hay términos medios como una deseada configuración 60/40. También el maletero es grande pero está demasiado visible ya que no cuenta con bandeja y se puede ver lo que hay dentro del mismo. Desde la marca señalan que pedirán que se oscurezca la luneta trasera.

Faros del nuevo Dongfeng Box.

En marcha, lo cierto es que el Dongfeng Box sorprende. Es cierto que si el terreno se vuelve irregular con badenes, nuestros ocupantes es probable que se quejen de las suspensiones, pero solo ocurrirá en ciudad y los mencionados guardas tumbados. Siguiendo con sus virtudes, además del espacio y del equipamiento, sorprende por su consumo ya que se puede situar entre los 16 y los 17 kWh dependiendo del uso. Esto nos hará que su autonomía real ronde los 300 kilómetros, una cifra más que razonable para un coche urbano.

Emblema de Dongfeng.

Y por último, sobresale por su equipamiento. Y es que salvo alguna que otra regulación del volante, el coche incorpora un excelente equipamiento con elementos que otros coches no tienen como la cámara de visión 360, el programador de velocidad adaptativa, el asistente para atascos, la alterta de peatones, el acceso sin llave, los asientos calefactados y ventilados o el acceso sin llave... Aquí es donde el Dongfeng gana a todos sus rivales.

Así que en definitiva, podemos decir que es un coche muy amplio, bien acabado y con un equipamiento que le convierte en un líder del segmento. Unos argumentos suficientes para que Dongfeng cumpla su objetivo el año que viene de vender 700 unidades en España.