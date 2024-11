Damaris Pan gana la 39ª edición del Premio BMW de Pintura

La artista vizcaína Damaris Pan ha sido la ganadora de la 39ª edición del Premio BMW de Pintura por su obra ‘All monsters are human II”. En la categoría de Arte Digital, que cumple su tercer año, el premio ha sido para el artista leonés Serafín Álvarez Prieto por su obra audiovisual ‘Spell’.

En una edición que ha estado marcada por el recuerdo a las víctimas de la Dana, la solidaridad y la fraternidad han sido el eje en torno al que ha girado toda la gala, presidida por la reina emérita doña Sofía.

Tras la entrega se ha interpretado la Novena Sinfonía de Beethoven por parte de la Orquesta de Radio y Televisión Española, una obra que representa los valores de la fraternidad y la hermandad, y que ha contado con la presentación y las palabras de la actriz y directora de cine Paz Vega. Una abultada representación de diplomáticos de países europeos ha asistido al evento dado el contenido y el propósito de mismo dedicado a la hermandad entre los pueblos.

La obra de Serafín Álvarez.

El jurado, integrado por destacados profesionales del arte como el pintor y escultor de prestigio internacional Antonio López, el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, antes director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, la fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Patrizia Sandretto, el director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, Guillermo Solana, y la directora de la Fundación Carasso, Lucía Casani, seleccionó a los dos ganadores en un año en el que se batió record de participación con más de 1700 artistas.

Este año el Grupo BMW ha querido convertir la celebración artística en un acto simbólico de solidaridad y compromiso, y es por ello por lo que ha hecho una aportación extraordinaria de 500.000 euros a la Fundación Reina Sofía para las víctimas de la DANA, además de la donación adicional de 25.000 euros vinculada al concierto anual y que este año se destina al Banco de Alimentos para apoyar las necesidades infantiles de alimentación en las áreas más afectadas.

Según el presidente del Grupo BMW en España y Portugal, Manuel Terroba, "esta catástrofe ha puesto a prueba nuestros valores pues una inmensa generosidad se ha abierto camino a través de múltiples gestos que ponen de manifiesto la incansable energía, la entrega y lo más importante de todo, la esperanza. La esperanza en el ser humano porque la mayor parte de esa oleada de solidaridad la conformaron los jóvenes".

La ceremonia se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid y, como en anteriores ocasiones, ha estado presidida por su Majestad la reina doña Sofía, quien ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del talento artístico en España. Tras el acto, la reina doña Sofía ha tenido un encuentro privado con los representantes de las embajadas europeas en España. Entre los diplomáticos presentes se encontraban representantes de naciones como Alemania, Grecia, Suecia, Croacia, Hungría, Polonia, Portugal y Eslovaquia, entre otras.

Durante la gala, el presidente del Grupo BMW en España y Portugal, Manuel Terroba, ha destacado que el “Premio BMW de Pintura sigue consolidándose como un referente internacional, con la participación de 39 nacionalidades diferentes. Esto demuestra que este galardón se posiciona como un escaparate global para el arte contemporáneo, un arte que transciende fronteras. Cada vez más artistas encuentran en estos premios una plataforma para mostrar su obra al mundo” .

Este año, el Premio BMW de Pintura ha alcanzado un récord histórico de participación, con más de 1.700 artistas de 39 nacionalidades. Destaca especialmente el aumento de la representación femenina, que constituyó casi el 45% de los participantes, reflejando la creciente diversidad y riqueza de perspectivas que enriquecen el panorama artístico contemporáneo.

Homenaje musical a la fraternidad

Como es tradición, la velada ha incluido un emotivo homenaje musical bajo el concepto de SinfonIA que representa la armonía en un mundo en permanente transformación. El evento ha sido presentado por la actriz Paz Vega y ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la dirección de Christoph König. El Grupo BMW ha escogido para la ocasión la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, una obra que simboliza la fraternidad y la esperanza, y que ha sido tributo a la solidaridad. Los asistentes a la gala, junto con los artistas finalistas, han tenido el privilegio de disfrutar de las cautivadoras voces del Coro RTVE, que ha acompañado a la orquesta integrada por más de 160 artistas. El espectáculo ha sido realzado por un excepcional grupo de solistas, que incluía a la soprano Jone Martínez, la mezzosoprano Cristina Faus, el tenor Airam Hernández y el barítono Ferrán Albrich, quienes han aportado su talento y emoción a esta memorable actuación.

Ganador 39ª Premio BMW de Pintura

Damaris Pan "All monsters are Human II" (Vizcaya, 1983): La obra ganadora es una pieza que forma parte de un conjunto de trabajos en los que la artista explora la conexión entre lo monstruoso y lo humano, centrándose en la materialidad y la tensión entre los elementos de la composición para provocar un impacto visual inmediato que desafía las categorizaciones preestablecidas.

Premio BMW Arte Digital

Serafin Álvarez Prieto "Spell" (León 1985): esta pieza invita al espectador a un mundo onírico donde se desdibujan los límites del tiempo y el espacio en un entorno surrealista cargado de magia y absurdo.

Finalistas

El resto de los artistas finalistas de este año han sido Juan Fernández Álava, con su obra ‘BIG RITA’; Amaya Suberviola con ‘ST24035’; Víctor González con ‘Intro’; Cecilia Sebastián de Erice Hünerberg con ‘Alfabeto en el espacio’; Taxio Ardanaz Ruiz con ‘Mendia eta Gaua/ Montaña y noche’; Gabriela Bettini Loyarte con ‘Cut Forest with an Old Fig Tree’ y Daniel de la Barra con ‘Design for a Tablecloth’.

Por su parte, los finalistas en la categoría de Arte Digital son Manolo Bautista con la obra ‘Behaviours’; Fermín Sales Segarra con ‘El Maestrat Filmat’ y Elisa Villota Sadaba con ‘The regal light’.

Desde su creación en 1986, el Premio BMW de Pintura ha evolucionado junto al panorama artístico español, consolidándose como uno de los galardones más prestigiosos del país. Con casi 40 años de historia, más de 27.000 artistas han participado en este certamen, que se ha adaptado a las nuevas tendencias y reafirma el compromiso del Grupo BMW con las formas contemporáneas de expresión artística, incluyendo el ámbito digital.

Esta edición ha sido la antesala a la celebración de un aniversario importante: los cuarenta años de compromiso y apuesta por la cultura y el arte en nuestro país por parte del Grupo BMW.