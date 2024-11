Nos subimos al Xiaomi SU7: nuestras primeras impresiones al volante de este coche eléctrico de renombre

Era la pregunta del millón. Y por más que insistimos, nos quedamos sin saber la respuesta. Hablamos del Xiaomi SU7, un nuevo coche eléctrico que está causando mucho revuelo en China, primer mercado en el que se vende, y del que estamos esperando que llegue a España.

¿Cuándo llegará? Era la principal cuestión que hemos preguntado en estos días a los responsables de la marca con motivo de la presentación de la Casa Xiaomi en Madrid.

Se trata de una demostración de esta compañía señalando que todo lo que nos rodea (televisión, móviles, freidora, aspirador e, incluso, el coche) puede estar conectado y podemos interactuar con ellos.

Trasera del Xiaomi SU7.

Pues bien, a pesar de nuestra insistencia, desde Xiaomi no nos han querido dar más detalles sobre su llegada a España. Así que por el momento nos tenemos que quedar con las declaraciones realizadas por Jia Wei, head of Marketing Xiaomi Western Europe, en el foro de Wake Up! de EL ESPAÑOL, en el que dijo que "España será de los primeros países en recibir el coche".

Eso sí, esta presentación de Casa Xiaomi sí nos ha permitido, al menos, subirnos (en parado) al coche y conocer algunos aspectos más de este modelo.

El Xiaomi SU7 llama mucho la atención por su diseño.

100.000 unidades en noviembre

Antes, eso sí, de conocer más detalles sobre este modelo, haremos primero una recopilación con los aspectos más importantes. Y recordamos en este sentido que el Xiaomi SU7 es una berlina de gran tamaño con formas de coupé y sistema de propulsión 100% eléctrico que comenzó a venderse en la primavera de 2024.

Pues bien, poco más de medio año después de entregar las primeras unidades, Xiaomi ya ha confirmado que ha vendido las primeras 100.000 unidades. De esta manera, Xiaomi ya ha cumplido su promesa de alcanzar esta cifra antes de final de año.

EL ESPAÑOL al volante del Xiaomi SU7.

Eso sí, ahora el principal desafío es aumentar esta producción para poder vender el coche en otros mercados. Y aquí es donde está el 'quid' de la cuestión. La fábrica de Pekín donde se construye este SU7 tiene una producción limitada a unas 150.000 unidades, aproximadamente. Y necesitan ampliarla para poder llegar hasta las 300.000 unidades.

Será entonces, cuando aumente la producción, cuando puedan exportarlo a otros países. Además, Xiaomi no solo espera vender ese SU7, sino que también quiere ampliar su gama con algún coche con carrocería SUV, principalmente para competir con el Tesla Model Y. De ahí que necesite ampliar la producción, sobre todo si su fundador quiere cumplir el objetivo de entrar en el top 5 de la industria del automóvil en 15 o 20 años.

El diseño del Xiaomi SU7 es deportivo.

La incertidumbre de los arances

Conviene también recordar que inicialmente Xiaomi también había iniciado la fabricación de este SU7 gracias a un acuerdo con Beijing Automotive Group Co (BAIC). De ahí que su desarrollo fuera tan rápido, desde que se anunciara que esta compañía entraba en la industria de automoción y hasta que realmente ha comenzado a vender el coche.

Y también conviene recordar que BAIC, a su vez, es una empresa estatal china con sede en Beijing, que comenzó a vender coches a finales de los años 50 y que actualmente cuenta con un volumen anual de 2,5 millones, aproximadamente.

Por este motivo, una de las incertidumbres que también rodea a la llegada del coche de Xiaomi son los posibles aranceles a los coches chinos. No obstante, como todavía no se vende en Europa, desconocemos cómo quedará el Xiaomi en este sentido.

Emblema de Xiaomi.

Medidas del Xiaomi SU7

Una vez junto al coche tenemos que reconocer que impresiona. Se trata de una berlina de gran tamaño y formas de coupé. Mide 4,99 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,45 metros de alto. Su batalla es de tres metros.

Con estas dimensiones es un tipo de coche que no tiene un gran volumen en mercados como España por su gran tamaño. Por ejemplo, entre posibles rivales hablamos del Mercedes EQE, Porsche Taycan, Audi e-Tron, BYD Han, Tesla Model S, BMW i5...

Pantalla central de 16 pulgadas del Xiaomi SU7.

Ventas minoritarias

Por lo tanto, ya tenemos una primera conclusión y es que, aunque este coche está generando una gran expectación, también hay que reconocer que pertenece a un segmento con muy pocas ventas en España.

Para hacerse una idea, referentes como el Porsche Taycan o el Tesla Model S apenas venden, entre los dos, un total de 200 unidades al año. De ahí que si finalmente el Xiaomi SU7 llega a España, sus ventas también sean razonablemente pequeñas.

También en este sentido hemos preguntado a los responsables de la marca sobre cómo será la forma de venta. Y si bien en este sentido tampoco hemos obtenido detalles, todo parece indicar que será a través de la venta directa, tal y como hace Tesla.

Al volante del Xiaomi SU7.

Motores y baterías del Xiaomi SU7

Siguiendo con la gama del Xiaomi SU7, este coche está disponible en cuatro variantes, si bien es probable que no todas lleguen a Europa. Las variante expuesta en Madrid es la Max, que sería la tercera en cuanto a potencia y prestaciones.

La primera de ellas es que la versión más básica tendrá baterías de BYD con LFP. Sin embargo, las versiones más capaces la asociación será CATL y el voltaje será de 800 voltios, lo que permitirá cargas más rápidas (hasta 30 minutos al 80%).

Toma de carga con el estándar chino.

También habría que ver qué autonomía tienen. Y aquí las cifras que proporciona BYD son estimadas, ya que el ciclo de homologación chino CLTC difiere del europeo WLTP. No obstante, podríamos decir que es más que probable que su autonomía real se sitúe entre los 400 y los 600 kilómetros, dependiendo de cuál sea el consumo, que tampoco conocemos, ya que las cifras dadas son las de homologación china.

Estos son todos los datos que conocemos...

SU7 SU7 Pro SU7 Max SU7 Ultra Número de motores 1 1 2 2 Situación motor Detrás Detrás Delante y detrás Delante y detrás Tracción Trasera Trasera Total Total Potencia total CV 299 CV 299 CV 673 CV 1.547 CV Par motor 400 Nm 400 Nm 838 Nm 1.770 Nm Batería Capacidad Bruta 73,6 kWh 94,3 kWh 101 kWh 95 kWh Batería Capacidad Neta 73 kWh 92 kWh 99 kWh 93,7 kWh Material de la celda de la batería LFP (Litio Ferrofostato) NMC (níquel, manganeso y cobalto) NMC (níquel, manganeso y cobalto) NMC (níquel, manganeso y cobalto) Proveedor de la batería BYD CATL CATL N.D. Voltaje sistema eléctrico 400 800 800 800 Media 10% al 80% 122 kW 127 kW 220 kW 335 kW Carga 10% al 80% 25 minutos 30 minutos 19 minutos 11 minutos 0 a 100 km/h 5,3 segundos 5,7 segundos 2,8 segundos 1,98 segundos Velocidad 210 km/h 210 km/h 265 km/h 350 km/h Autonomía (Normativa china CLTC) 700 km 830 km 800 km 700 km

Nombre del coche.

Lo que (no) sabemos del precio

También destacamos que, al no estar todavía a la venta en Europa, no podemos saber qué precio tendrá en Europa. Sí conocemos los precios del mercado chino: el SU7 básico cuesta 215.900 yuanes (28.331 euros) y para las variantes Pro y Max 245.900 yuanes (32.268 euros) y 299.900 yuanes (39.354 euros), respectivamente. Por último, el SU7 Ultra tiene un precio de 814.900 yuanes, algo menos de 107.000 euros.

¿Y estas cifras se mantendrán en Europa? Pues aquí Xiaomi no nos da la respuesta, si bien según nuestra experiencia el precio de un coche en China respecto a Europa es prácticamente la mitad. Esto quiere decir, por tanto, que las versiones intermedias podrían situarse entre los 60.000 y los 80.000 euros.

Llantas y neumáticos de 20 pulgadas de diámetro.

Qué nos ha parecido al volante

Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que las conclusiones que hemos podido obtener junto al coche están todavía muy limitadas ya que es una unidad que viene de China con especificaciones chinas. Por ejemplo, el puerto de carga no era CCS y desde Xiaomi nos decían continuamente que tuviéramos cuidado con tocar fuertemente el vehículo o cerrar las puertas con contundencia, lo que puede indicar que era una unidad preserie.

Sí nos ha sorprendido, por ejemplo, que desde Xiaomi señalan que todas las versiones pueden equipar sensores LIDAR, lo que anticipa que podría contar con una conducción semiautónoma muy avanzada (habrá que ver cómo estará la regulación en Europa en este sentido).

También nos ha llamado la atención la posibilidad que existe desde el coche por medio de su sistema operativo de controlar algunos aparatos de la casa.

Y por último señalar que también es muy destacable la curva de carga. Esto es algo que todavía no hemos podido comprobar por nuestra cuenta, pero sí hemos consultado compañías que ya han podido comprobar la curva de carga de este modelo.

Mandos interiores del Xiaomi SU7.

Y en este sentido, la versión SU de 73,6 kWh comienza en el 10% con una carga de casi 170 kW de pico para mantenerse hasta cerca de los 125 kW al 70%. Por tanto, es una buena curva de carga, con poca caída y casi plana. De hecho, la media del 10% al 80% es de 122 kW de potencia.

Continuando con el consumo, tampoco podemos conocerlo todavía, pero todo apunta -según algunos medios específicos- que rondará en condiciones climatológicas buenas unos 400 kilómetros en autopista circulando a 120 km/h. Esto significa, por tanto, que el gasto estará en torno a los 18 kWh.

Por último, la versión Pro, que es más interesante por contar con la batería de 94 kWh, estaríamos hablando de un pico de carga de unos 190 kW y que se mantienen hasta los 125 kW aproximadamente al 70%. La media del 10% al 80% es de 127 kW. Y en relación con el consumo estaríamos hablando, aproximadamente, en un viaje de 120 km/h de algo más de 500 kilómetros de autonomía real.

¿Y qué es lo que menos nos ha gustado? Pues el cuadro de instrumentos de 7 pulgadas que nos parece pequeño, si bien a cambio cuenta con un head up display y con una pantalla central de 16 pulgadas.

Siguiendo con los aspectos criticables, tenemos que decir que para estar ante un coche de cinco metros, no nos ha parecido que el espacio interior fuera tan sobresaliente. Y también hay una serie de elementos, como un objeto para sujetar el móvil, así como algún que otro gancho por el vehículo, que nos han parecido lejano de los gustos europeos.

En definitiva, el coche 'pinta' muy bien... pero habrá que esperar a la toma de contacto para conocerlo realmente y en profundidad.