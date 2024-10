Sven Schuwirth (Seat): "El Cupra Terramar es una máquina de conquista de nuevos clientes"

Sven Schuwirth fue nombrado a principios de 2024 vicepresidente ejecutivo comercial de la compañía Seat. Este directivo, además, se incorporaba al comité ejecutivo de la compañía, reportando a Wayne Griffiths, CEO de la empresa. EL ESPAÑOL entrevista Schuwirth para conocer la evolución de Seat y Cupra y los nuevos proyectos que están por venir. Así ha sido nuestra conversación…

¿Qué supone el Terramar para Cupra?

Que estamos creciendo y que nos siguen dando la oportunidad de seguir creciendo. Y esto es muy necesario para tener un modelo de negocio sostenible. El Terramar acelerará la senda del volumen y la rentabilidad. Y en segundo lugar, nos ayudará a que la marca crezca. Hay que tener en cuenta que hasta ahora nuestra gama terminaba en coches de 4,5 metros de largo.

Así que ahora con el Terramar (y también con el Tavascan) entramos en segmentos diferentes, que nos permitirán acercar a más clientes. Por tanto, el Terramar (y el Tavascan) son grandes oportunidades para Cupra.

Y a su vez también es un desafío ya que son coches más grandes y probablemente para un público también más experimentado. De ahí que tengamos que seguir aplicando nuestra mentalidad también en estos clientes. No obstante, el 50% de los clientes del Terramar será de conquista; es una máquina de conquista.

Sven Schuwirth, vicepresidente mundial de Seat.

¿Se convertirá en uno de los Cupra más vendidos? ¿Podría pasar al Cupra Formentor?

Es difícil que un coche pase al Formentor porque el Formentor es un unicornio y actualmente es el pilar central de toda la gama de Cupra. Pero si le pasa no me quejaría (risas)… No obstante, todo dependerá de los mercados; en países como Alemania, por ejemplo, el Cupra Terramar tendrá un mayor volumen que en otros mercados como España, ya que en Alemania se demandan coches más grandes.

José Luis Cano Probamos el Cupra Terramar: un nuevo SUV rival de los alemanes BMW X1, Mercedes GLA e incluso del Audi Q3

¿Qué ambición tiene la marca Cupra?

No queremos ser una marca dirigida a un público de masas. Queremos que nuestros modelos tengan un enfoque claro y nítido.

Este Cupra Terramar no se oferta con motores diésel… ¿Significa esto que Cupra dice adiós al diésel?

Es demasiado pronto para decir adiós al diésel. No obstante, cuando se produce un lanzamiento de un modelo nuevo no se puede salir con toda la gama de motores al completo.

Por tanto, a lo largo de la vida del producto, que en un coche es de ocho años, puede ampliarse esta gama de motores. Y en estos modelos que aspiramos a un buen volumen de ventas, veremos más adelante si podemos satisfacer todas las necesidades del mercado.

¿Y siguen con la ambición de ser una marca eléctrica?

Cuando esta marca nació hace seis años, dijimos que en algún momento esta marca se convertiría en una firma totalmente electrificada y eléctrica… Y estamos siguiendo ese camino constantemente.

Actualmente las ventas de Cupra suponen más del 40% del total de ventas de Seat. Por tanto, con la llegada de estos dos nuevos modelos, Cupra podría pasar ya a Seat en ventas. ¿Lo veremos en 2025?

Al incluir dos nuevos modelos como el Terramar y el Tavascan en la gama, por primera vez Cupra en 2025 alcanzará en ventas a Seat. Además, conviene recordar que este hecho es un muy importante para conseguir la solidez financiera de Seat SA como empresa.

El objetivo sigue siendo que Cupra alcance el medio millón de ventas… ¿Pero ¿cuándo cumplirán este objetivo?

Lo conseguiremos en un plazo medio. Será dentro de cuatro o cinco años, pero sí nos hemos propuesto hacerlo en esta década. El objetivo que buscamos es conseguir un 3% de cuota de mercado de media en Europa.

En algunos países estaremos por encima y en otros por debajo. Pero el objetivo es ese 3% que ya nos permitirá ser una marca relevante; la marca relevante y, a la vez, rebelde que viene de Barcelona…

¿Cuáles serán los mercados más importantes para el Cupra Terramar?

Los mercados principales serán Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido y España. En total, entre todos los mercados, contamos con cerca de 1.000 concesionarios. Y que en unos países haya más demanda que en otros también dependerá de cuándo llegue el Terramar, ya que no llega a todos los países al mismo tiempo.

¿Cómo va el Cupra Raval? ¿Está en la fecha programada?

Sí, a día de hoy sí. El inicio de la producción será a finales de 2025. No obstante, su llegada al mercado será a principios de 2026.

¿De qué país vendrán las baterías del Cupra Raval en su fase inicial? ¿China, Alemania?

Pueden venir de varios sitios.

¿Esto supone un cambio respecto a los planes iniciales?

Este coche es un proyecto enorme. De hecho, no solo es un coche, sino que son varios coches. Además, son coches completamente nuevos, con una nueva plataforma y con todo nuevo. Y el desarrollo de estos coches se ha hecho desde Seat. Luego por otro lado está el Grupo Volkswagen, que es el responsable de la batería.

Y esta es la clave… Cuando hay un proyecto con tanta responsabilidad, hay que tener un plan A, pero también un plan B. Y aquí es donde el Grupo Volkswagen tiene muchos recursos para llevar a cabo todos los planes. De ahí que si en algún momento, alguna parte del proceso se retrasara, tenemos alternativas…

Hay que tener en cuenta que Martorell se está transformando por completo, con una nueva línea y con cambios en el Centro Técnico. Ahora es totalmente diferente… Pero ya se están fabricando los primeros prototipos…

¿Y se confirma que Sagunto empezará a enviar baterías desde 2026?

Sí, ese es el plan, que las baterías de Sagunto empiecen en 2026.

¿Y qué tipo de baterías tendrá el Cupra Raval? ¿Qué tecnología tendrán?

Tendrá dos tecnologías: serán baterías de LFP (litio ferrofosfato) y de NMC (ion-litio). La gigafactoría de Volkswagen podrá producir las dos tecnologías, porque hay diferencias en rendimiento y en tiempo de carga.

¿Las versiones de entrada tendrán unas baterías más accesibles entonces?

Lo que puedo decir es que habrá versiones puras de Cupra donde prevalezca el rendimiento. Y después, más adelante, al ser un coche de volumen, nuestro objetivo es que la gama crezca tanto en baterías como en motores.

¿Siguen manteniendo el precio de entrada de 25.000 euros en el Cupra Raval?

El Cupra Raval está incluido dentro de una familia de eléctricos urbanos del Grupo Volkswagen, cuya cifra de entrada rondará los 25.000 euros. Es una cifra aproximada, ya que cada uno tiene un posicionamiento y target específico.

¿Por qué Cupra quiere entrar en los Estados Unidos?

Es una gran oportunidad para nosotros. Es cierto que es un desafío. No obstante, no estamos hablando de que Cupra se venda en todos los estados de Estados Unidos. Queremos introducirnos en grandes ciudades, ciudades que incluso pueden ser más grandes que algunos países.

Hablamos de la costa Este y de la Costa Oeste, principalmente. Y lo queremos hacer antes del final de esta década.

Este anuncio se realizó coincidiendo también con la intención de que tengamos un coche más grande del que tenemos hasta ahora. Y todo ello con un modelo de distribución diferente, con socios con los que actualmente estamos estudiando.

¿Y estos planes de Estados Unidos podrían ser diferentes dependiendo del resultado de las elecciones en Estados Unidos?

No. Nosotros buscamos estabilidad en nuestras decisiones.

¿Dentro de la estrategia en qué lugar queda Seat dentro del Grupo Volkswagen?

Seat sigue siendo la marca de entrada al Grupo Volkswagen y esto es positivo. Y para que Seat tenga un coche eléctrico, todo dependerá del mercado. Actualmente Seat se posiciona como en un margen de entre los 19.000 y los 27.000 o 28.000 euros.

Y Seat tiene coches de éxito como los Seat Ibiza y Arona, que están liderando el segmento urbano en España, y el Seat León que cuenta con nuevos motores y mayor equipamiento tecnológico de información y entretenimiento… Nuevos argumentos que esperamos que conviertan al León en un éxito.