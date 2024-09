Wayne Griffiths: "Los aranceles a los coches chinos ponen en peligro a la marca Cupra"

Wayne Griffiths, el CEO de Seat y Cupra, suele ser un directivo que, por norma, siempre es optimista. Sin embargo, ayer tras la presentación del Cupra Terramar y ante una veintena de medios de comunicación entre los que se encontraba EL ESPAÑOL, mostró signos de gran preocupación.

Entre otras razones porque uno de sus últimos modelos lanzados, el Cupra Tavascan, al ser fabricado en China le han impuesto desde Europa unos aranceles del 21%. Y esto ha hecho, tal y como reconoce, peligrar la viabilidad de este coche.

Junto al frente del Tavascan, Griffiths también reconoció su intranquilidad por las ventas de coches y de coches eléctricos en España. Sobre todo cuando estamos a las puertas del lanzamiento del Cupra Raval, la gran apuesta de este directivo para España. Así ha sido nuestra conversación…

El CEO de Cupra y Seat, Wayne Griffiths, durante la presentación del Cupra Terramar.

¿Cómo están afectando los aranceles a los coches eléctricos chinos a Cupra con el Tavascan?

Los aranceles chinos están causando un problema grande en el Cupra Tavascan. Cuando comenzamos con el desarrollo de este coche no había aranceles y no los teníamos previstos en los cálculos. Y para nosotros es incomprensible que una marca europea como Cupra con un coche desarrollado y diseñado en Europa y con una plataforma europea tenga estos aranceles del 21% que son mayores que los que tiene una empresa que no es europea (Nota de redacción: Wayne Griffiths se refiere a Tesla, que tiene el 9%).

¿Hasta qué punto corre peligro el Cupra Tavascan?

No solo corre peligro el Cupra Tavascan, sino que también corre peligro la marca Cupra, ya que tenemos que contribuir dentro del Grupo Volkswagen a cumplir con las emisiones de CO2. Estamos lanzando una marca muy importante y si el Cupra Tavascan no llega al éxito que tiene que llegar, tendremos que reducir la fabricación de otros coches de combustión que, por cierto, muchos de ellos se fabrican en España. Por ello, tenemos que seguir luchando para encontrar una solución.

El CEO de Cupra y Seat, Wayne Griffiths, durante la presentación del Cupra Terramar.

¿Y cómo piensan convencer a la Comisión Europea?

Estamos luchando con nuestros argumentos y estamos hablando con la Comisión Europea. Además, esperamos contar con el apoyo del Gobierno y que entienda nuestra posición. Pensamos que estos aranceles al principio se crearon para evitar una avalancha de coches baratos de China. Y nuestro coche no es barato ni es de una marca China. Se fabrica en China, pero es de una marca europea.

¿Y qué le parece que el Gobierno de España en principio tenga pensado votar a favor de los aranceles?

Espero que el Gobierno entienda nuestra posición y buscamos una solución para nuestro caso individual, queremos que nos apoyen ante la Comisión Europea.

¿En algún momento se puede plantear fabricar el coche fuera de China para eliminar esos aranceles?

No, las inversiones se han realizado en China y redoblar las inversiones ahora haría que el proyecto del Tavascan no fuera rentable.

El Cupra Terramar ampliará las ventas de la marca.

¿Tienen confianza en que cambien los aranceles entonces?

Sí, tenemos confianza en que encontremos una solución con la Comisión Europea. Sobre todo, porque ya hemos bajado de un 38% al 21%. Por ello pensamos que podemos llegar a una solución.

¿Y esta solución… cuál sería? ¿Un 9% o un 10% como tiene Tesla?

O incluso un 0%... Cuando más bajo mejor. Ahora mismo con estos aranceles estamos perdiendo dinero con el Tavascan. Es fácil de calcular, pero con un 21% de aranceles con cada coche que vendemos tenemos cerca de 10.000 euros en negativo.

¿Y por qué la Comisión ha puesto unos aranceles tan diferentes a Tesla que a Cupra?

Pues porque cuando se inició el proyecto del Tavascan no había previsiones de los aranceles; el Tavascan se empezó a fabricar y poco después llegaron los aranceles. No obstante, estamos colaborando con ellos, y las conversaciones han ido bien.

El CEO de Cupra y Seat, Wayne Griffiths, durante la presentación del Cupra Terramar.

¿Pagará Seat y Cupra multas por las emisiones de CO2 dentro del Grupo Volkswagen?

No tenemos previsto pagar multas de CO2 con las ventas actuales que tenemos del Cupra Born y de los híbridos enchufables. Si tenemos problemas con las ventas del Tavascan entonces sí podríamos entrar en pérdidas y tener problemas.

¿Los aranceles afectarán a las cuentas de la compañía?

Los aranceles van a provocar un efecto negativo importante. Entre otras razones porque hemos decidido no subir los precios. Por tanto, estamos con el Tavascan ingresando un 21% menos.

El CEO de Cupra y Seat, Wayne Griffiths, y parte del equipo directivo durante la presentación del Cupra Terramar.

¿Le preocupa la situación del Grupo Volkswagen en Alemania, donde los sindicatos han anunciado despidos y fábricas afectadas?

La situación en Alemania no me preocupa. Es algo que ocurre en Alemania, no nos toca directamente. Pero lo que sí me preocupa es que en España el coche eléctrico no arranca. Me preocupa por Martorell y también por Landaben…. Una cuota del coche eléctrico en España de poco más del 4% es preocupante. No podemos seguir así.

¿Y por qué el anuncio de Alemania no puede repercutir en España?

Porque en España hemos hecho nuestros deberes en Martorell. Hemos bajado nuestros costes fijos un 30% y también hemos ajustado la plantilla… Es algo que llevamos realizando desde hace dos o tres años… Por tanto, lo que más me preocupa es que no arranque el coche eléctrico en España porque hemos invertido miles de millones.

¿Se podría cambiar el calendario del Cupra Raval si el coche eléctrico sigue sin tener tirón en España?

No, yo quiero tener el Raval tan rápido como sea posible. Porque tenemos que reducir las emisiones de CO2. Es nuestra contribución con el grupo y con la sociedad. Nos hemos comprometido a ello. Queremos crear el futuro y hemos democratizado el coche eléctrico con un precio de un coche de los más vendidos y con autonomías de entre 400 y 500 kilómetros. Ahora toca al resto del entorno hacer también sus deberes. Poner incentivos a los eléctricos, incentivos fiscales, hablando en positivo del eléctrico y no solo amenazando con la prohibición de la combustión…

¿Entonces el Cupra Raval va 'en hora', no tiene retrasos?

Yo me alegro de que el Cupra Raval llegue a Martorell ahora. Si no hubiéramos tenido este coche en Martorell, la planta habría estado en peligro. Y prefiero que llegue el Cupra Raval ahora con un mercado de coche eléctrico inmaduro a que no llegue y no tengamos futuro. Creo que hemos hecho lo correcto: apostar por la electrificación y conseguir que esta electrificación llegue a las plantas españolas. Por tanto, ahora entre todos tenemos la responsabilidad de empujar hacia la movilidad eléctrica. Ya no nos debemos plantear si el coche eléctrico es necesario o no. Estamos en un país como España donde falta agua. Y el calentamiento global esta ahí. Así que está claro que no hay plan B. Y nosotros como industria del automóvil tenemos que hacer todo lo posible para bajar a cero las emisiones tan rápido como podamos.

No obstante, hay usuarios que todavía el coche eléctrico no lo ven como una solución a su día a día ya sea por precio, por autonomía o por las recargas…

Nosotros vamos a lanzar un coche similar al Seat León en precio, que ha sido el coche más vendido en España. Así que no podemos decir que el precio sea una de las razones. Y tendrá una autonomía de hasta 500 kilómetros. Así que la autonomía tampoco es uno de los argumentos para no comprarlo. Por tanto, lo más importante es tener una actitud positiva y no seguir sembrando dudas. Estas discusiones no ayudan.

En otros encuentros ha señalado que el coche eléctrico llegará también a Seat… ¿Cuándo será una realidad esto?

Nuestra prioridad ahora es la actual, que es que llegue el coche eléctrico más accesible. Primero tiene que llegar el Cupra Raval y que se sitúe entre los 25.000 y los 30.000 euros. Este es el primer paso y este proyecto es tan exigente. Por lo tanto, ahora es el momento de este proyecto y no de un Seat eléctrico.

¿Se ha vuelto a reunir con el presidente Sánchez desde que dimitiera como presidente de Anfac?

Ahora que estoy liberado de la responsabilidad institucional, estoy centrado en mi compañía con total dedicación. Tengo mucho trabajo. Las reuniones con Pedro Sánchez son ya con el nuevo presidente de Anfac, Josep María Recasens.

¿Cree que habrá ayudas directas a los coches eléctricos en 2025?

Creo que primero debemos tener presupuestos. No necesitamos más parches, necesitamos que los eléctricos se vean como ventajas para el cliente. Lo que está claro es que el Plan Moves 3 actual no funciona.

¿Cuál será el volumen de ventas del Cupra Terramar?

No puedo adelantar el volumen pero sí que va a ser un coche importante. Es cierto que no llegará al volumen del Formentor porque está posicionado un poco por encima del Cupra Formentor. Pero como es un SUV creo que podemos ganar muchos clientes nuevos. Por tanto, no solo hará crecer las ventas en volumen sino también hacer crecer las ventas en la edad media de los clientes de Cupra, serán algo más mayores pero con la misma mentalidad joven de Cupra. Tengo mucha confianza en este coche; además, tiene un diseño muy atractivo y está fabricado por Audi. También tengo mucha confianza en las versiones híbridas enchufables con cerca de 100 kilómetros de autonomía en eléctrico, que en España pueden equipar las ayudas de los eléctricos de hasta 7.000 euros. Por ello, pensamos que el híbrido enchufable podría tener unas ventas de hasta el 50% de toda la gama del Terramar.

¿En qué fase están los proyectos de movilidad con la moto, la moto compartida y un posible microcoche?

Estos proyectos los hemos puesto en pausa. Hasta ahora hemos tenido el reto de llevarlos a cabo y ha sido un experimento importante. Pero obtener la rentabilidad de las motos y de un microcoche no es posible. Así que no podemos perder dinero con estos proyectos. Por lo tanto, no son nuestra prioridad en este momento.

¿Cómo cree que va a terminar el mercado español este año?

El mercado español no va a terminar donde tiene que acabar. Es uno de los pocos mercados que todavía no se han recuperado desde la pandemia. Y esto es por una falta de impulso en general, no solo del eléctrico.

¿El nuevo Terramar puede ser un coche con destino a Estados Unidos?

En principio, pensamos que la estrategia para Estados Unidos tiene que ir acompañada de coches eléctricos. Sin embargo, ahora tenemos que ser flexibles por la incertidumbre y apostar no solo por los eléctricos en Estados Unidos sino ampliar a los electrificados. Pero para entrar en Estados Unidos necesitamos un SUV pero que sea más grande que el Terramar.

¿Y sería fabricarlo en Estados Unidos o en un país de alrededor?

Para ganar dinero vendiendo coches en Estados Unidos hay que fabricarlo allí. Al menos uno de los modelos.

¿Y con el segundo modelo eléctrico de Cupra también quiere que se fabrique en Barcelona, en Martorell… sigue siendo así la apuesta?

Sí, sigo peleando por una segunda plataforma de eléctricos para Martorell. Pero primero tenemos que enseñar que el primer eléctrico desarrollado allí, funcione. Tenemos que sacar este coche y tiene que ser el éxito… tanto el Cupra Raval como el ID.2. Es cierto que cuando caigan las ventas de los coches de combustión deberemos tener otro modelo. Pero para conseguirlo todavía tenemos que luchar mucho.

¿Con el Raval se ha cambiado la estrategia de las baterías… Inicialmente vendrían de Alemania pero ahora también se estudian otros países?

Hay que ser flexibles también en materia de las baterías. La producción de baterías en Alemania está arrancando y estamos preparando la gigafactoría de Valencia. Pero también reconocemos que están estudiando diferentes tecnologías de baterías. Así que hay varios escenarios en los que estamos trabajando; estamos mirando todas las opciones.