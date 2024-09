Carnero, miembro del consejo de VW: "La plantilla de Seat y Cupra puede estar tranquila" ante los despidos en Alemania

Matías Carnero es una de las personas con más (y mejor) información sobre lo que ocurre dentro del Grupo Volkswagen. El presidente del comité de empresa y secretario general de UGT de Seat, forma parte del Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen. Esto significa que su voto, como representante de los trabajadores, afecta a las decisiones finales que toma el consorcio.

Hablamos con Carnero durante la presentación del Cupra Terramar, en la que el CEO de Seat y Cupra ha advertido del riesgo que suponen los aranceles. Preguntamos a este sindicalista si los despidos anunciados en Volkswagen en Alemania afectarán a España.

¿Cómo van las previsiones para la planta de Martorell?

Las perspectivas son positivas. Sobre todo por la carrera meteórica de Cupra, que sigue con una gran subida tanto en España como en el resto de mercados europeos con un crecimiento del 17% en lo que llevamos de año.

Matías Carnero, segundo por la derecha, durante la presentación del Cupra Terramar junto a Wayen Griffthis y otros directivos.

¿Cómo se está planteando la electrificación de las líneas?

Ahora lo que se ha hecho es cerrar la línea uno, donde se fabrican el Ibiza y el Arona. Estos modelos se han llevado a la línea 3, donde se fabrica el Audi A1. Donde antes con estos coches hacíamos aproximadamente 1.400 vehículos al día, ahora vamos a hacer unos 1.020.

¿Por tanto, se reduce la producción?

Sí. La unificación a dos líneas, con motivo de la electrificación para el Cupra Raval y el Volkswagen ID.2 de 2026, provoca una disminución de la producción en unos 380 coches. Sin embargo, estos vehículos los recuperamos con trabajo adicional los fines de semana, con los sábados por la mañana y los domingos por la noche de aquí a final de año.

¿Entonces Martorell tendrá unos buenos niveles de producción a pesar de estar en plenas obras?

Sí, vamos a llegar a los niveles de producción similares a los de otros años en los que no había obras en la fábrica. Así que vamos a estar rondando los 500.000 coches fabricados este 2024.

¿En algún momento Wayne Griffiths ha señalado que está abierto a que Seat tenga un eléctrico?

Esto no ocurrirá hasta que Cupra no coja velocidad de crucero penetrando en el mercado norteamericano y en algún otro mercado. Hasta que no ocurra esto y Cupra pueda viajar sola no tendremos dinero para realizar nuevas inversiones y electrificar algún otro modelo.

¿Y de la segunda plataforma de eléctricos en Martorell?

Actualmente ya tenemos una segunda plataforma en combustión. Es la del León y del Formentor, que tiene motores de gasolina, diésel o PHEV. En cuanto a una próxima generación que viene ahora del coche eléctrico, no está previsto que se haga en Martorell. Y por eso decimos que para qué se va a mandar la fabricación de este coche a otra planta de fuera de España cuando, si se invierte aquí, podemos hacer esta segunda plataforma. Y si fuera así, esto permitiría estabilizar la plantilla y la fábrica para los próximos 15 años.

¿Cuándo se toma la decisión?

Se tendría que haber tomado hace un año. Pero por los retrasos continuos no se ha adoptado. Dudo que este año se tome la porque el mercado automovilístico está muy volátil.

¿Hay tiempo todavía?

Sí, tenemos tiempo, sobre todo por la llegada de la normativa Euro7. Nos ha beneficiado porque ha alargado la vida de los modelos de combustión más allá de 2027.

Entonces, ¿hay tranquilidad en la plantilla?

Sólo faltaría una cosa por hacer. En el caso de que no haya segunda plataforma, la empresa nos tendrá que abonar el IPC que ha dejado de abonar a los trabajadores. Ese fue el sacrificio que hicimos en el convenio. Pero yo espero que antes de 2026 esta decisión se tome.

¿El hecho de que los servicios de Movilidad como la moto de Seat se hayan pausado era algo esperado?

Nosotros somos una empresa de automóviles. Y este tipo de servicios lo tienen que hacer otras compañías. Son cuestiones de estrategia de la empresa. Fue por tanto una aventura que corrió Seat y que ha llegado a su fin.

¿Y el microcoche?

Está pendiente de decisión. Todavía no está tomada.

¿Cómo está la situación en el Grupo Volkswagen con el anuncio de los sindicatos de los posibles despidos y cierre de fábricas?

Pues hay preocupación dentro del Grupo Volkswagen. Sobre todo, porque cuando Alemania tiene problemas estos pueden llegar al resto de marcas. Pero también hay que mandar un mensaje de tranquilidad a la plantilla en España señalando que Seat y Cupra están haciendo bien el trabajo.

Estamos en el buen camino en volúmenes de producción y de conseguir un récord en la cuenta de resultados. Por tanto, hay que seguir en esta penetración de mercado y continuar aportando la rentabilidad que se nos requiere desde el consorcio en Alemania.

A los trabajadores de Alemania les mandamos todo nuestro apoyo y les confirmo que cualquier acuerdo que se haga con la dirección tiene que ser pactado previamente. Además, estos acuerdos no serán ni traumáticos, ni insatisfactorias para los trabajadores.

¿Cuántos empleados podrían estar afectados?

Se habla de 20.000 personas aproximadamente.

¿Y qué plantas estarían afectadas?

Vamos a ver si son plantas o son volúmenes de trabajadores. De todas maneras, el problema es que el Grupo va a pasar de tener alrededor de 57 modelos a menos de la mitad (unos 20) en un futuro, según nuestras previsiones.

Estos modelos hay que repartirlos entre todas las marcas y plantas del grupo. Y hay una competencia muy grande para ver quién se lleva la mayor parte. Por ejemplo, en España estamos peleando para que en la división de Componentes nos den más elementos del coche eléctrico; también en el Centro Técnico, en Zona Franca, en Martorell para la segunda plataforma…

Pero hay que dejar negociar ahora y que las medidas no sean traumáticas… Es una decisión del Comité Ejecutivo de Volkswagen, por lo que en Seat no estamos metidos; si bien luego el Consejo del Grupo tendrá que tomar la última palabra.

¿Qué está pasando con los eléctricos?

En España la demanda del coche eléctrico es la que es por la infraestructura de recarga. No estamos notando el incremento que se esperaba. Además, se ve claramente que el porcentaje del enchufable baja en los países que han quitado las ayudas directas.

Además, aquí tenemos un problema. Las ayudas llegan muy tarde. A veces han pasado dos años y todavía no las han recibido. Y después hay mucha complejidad con los puntos de recarga, que necesitan muchas aplicaciones e introducir muchos datos…

¿Puede el Grupo Volkswagen retrasar el objetivo de que en 2030 el 80% de las ventas sean de eléctricos?

Todo esto ahora mismo está en discusión. Por ejemplo, ya no se habla de 2030 sino de 2032. No obstante, todo esto habrá que decidirlo según vaya el mercado. Hay que tener en cuenta que Europa está tomando decisiones políticas a un ritmo muy rápido y las empresas y los consumidores van a otro ritmo.

Y a todo ello, hay que sumar los coches chinos con sus precios muy competitivos y con gran tecnología. Es muy difícil competir con volúmenes de coches de menos de 30.000 euros. Y a ello se suman los aranceles, que espero que Europa tome una decisión con sentido común. Vamos a tener un año muy volátil, muy inestable con los vaivenes de Europa…

¿Respecto al Cupra Raval… de donde serán las baterías en un primer momento?

Ahora mismo se está en plena discusión para saber de dónde serán las baterías del Cupra Raval, si vendrán de Alemania o de China y si se implementa una tecnología u otra.