Matías Carnero (Seat y Cupra): "Martorell tendrá una segunda plataforma para coches eléctricos"

Si hay una voz autorizada en Cupra y Seat para hablar del futuro de la compañía es Matías Carnero. Este trabajador de Seat y sindicalista es desde 2021 miembro del Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen.

Carnero, por tanto, está presente en el órgano principal que toma las decisiones del consorcio alemán. Y una de las próximas decisiones que tienen que tomar es la electrificación completa de Martorell. Con motivo de la presentación del pequeño eléctrico de Cupra, le realizamos la siguiente entrevista.

¿Cómo va a evolucionar la fábrica de Martorell con el coche eléctrico de Cupra?

El nuevo coche eléctrico de Cupra se fabricará en la línea 1. Esta es la línea que se va a electrificar para el modelo de Cupra y para los otros modelos del grupo, en concreto para las marcas Volkswagen y Skoda.

De Cupra es el UrbanRebel (nombre que todavía no es definitivo que se presenta como prototipo). Y de Volkswagen es el Volkswagen ID.2 porque el similar de aspecto SUV y de tamaño algo mayor irá para Landaben (Navarra). Después… estaría el coche pequeño de Skoda.

Los futuros Cupra Terrama, Tavascan y UrbanRebel.

¿Y cuándo comenzarán las obras de Martorell?

Esto será en el primer trimestre de 2024. Para entonces se tienen que parar las instalaciones de donde salen actualmente el Seat Ibiza y el Seat Arona, que es la línea más larga.

¿No pueden convivir juntos en la misma línea los coches de combustión con los eléctricos?

No. No se pueden fabricar coches de combustión y eléctricos a la vez. Tenemos que cerrar esa línea en la semana 14 o 15 y deberá estar un año y medio parada. La línea que tenemos hoy con el Seat Ibiza y el Seat Arona no vale para fabricar el eléctrico.

¿Y cómo se fabricarán el Seat Ibiza y el Seat Arona entonces?

Mientras que se hace la obra importante de electrificar la línea 1, lo que se hará es pasar la producción del Seat Ibiza y del Seat Arona a la línea 3 que es donde se hace el Audi A1.

En esa línea convivirán unos 13 o 14 meses los tres modelos, hasta que empiece a fabricarse este coche eléctrico de Cupra en la línea 1.

¿Y después se electrificará la segunda línea, la número 3?

De momento solo se electrificará la primera línea. Y la tres se adecuará para que se produzcan más coches. Tenemos que seguir haciendo los 500.000 coches para cumplir con la previsión de máxima capacidad.

El Cupra UrbanRebel es un anticipo al coche pequeño eléctrico que se fabricará en España.

¿Entonces con el eléctrico se mantendrá la capacidad de las 500.000 unidades?

Las líneas pueden tener mucha más capacidad. Pero en realidad el límite nos viene porque tenemos una capacidad máxima de 2.500 coches marcada por el área de pintura.

Podemos desde la línea de montaje fabricar 3.000 coches pero si luego llegamos a pintura, aquí solo se pintarán 2.500 coches. Por lo tanto, ese número es la capacidad máxima de producción de Martorell.

¿Y al año?

Pues dependerá de su hacemos 214 días trabajados, 224 o hasta 238 días, que es la máxima capacidad de días que tenemos los trabajadores obligación de trabajar.

El Seat León está asegurado hasta 2027 o 2028… ¿Sería fundamental por tanto traer un nuevo coche eléctrico a Martorell para entonces, verdad?

Sí, para entonces habría que traer otro eléctrico. Pero no se tomará la decisión hasta 2025 aproximadamente. No hay que olvidar que el Cupra Formentor y el Seat León se mantendrá en su generación actual hasta 2028 o 2029. Por tanto, en el 2025 ya sabremos la decisión.

Esto es algo que hemos hablado tanto desde UGT como desde Comisiones Obreras con la dirección de la empresa. Y una de las reivindicaciones que aceptamos en el convenio es traer esa segunda plataforma para electrificar el modelo León y el modelo Formentor; en definitiva, que las plataformas de eléctricas se queden en Martorell.

Vista de la trasera del Cupra UrbanRebel.

¿Y esta solución está cerca? ¿Tendrán Cupra (Seat) en Martorell una segunda plataforma de eléctricos y así tener toda la fábrica electrificada?

Sí, totalmente. Estoy convencido porque es necesario. Martorell no puede convivir solamente con plataforma pequeña. Necesitamos una segunda plataforma de eléctricos para las nuevas generaciones de Formentor y León, para que la fabricación de coches electrificados se quede aquí en Martorell y no se la lleven fuera.

¿Y no puede ser que España (con Martorell y Landaben) se especialice en modelos pequeños eléctricos en lugar de optar a algún otro más grande?

Este ha sido el principal motivo para seguir discutiendo el siguiente convenio. De nada nos sirve hacer un convenio para poder ser atractivos a la hora de atraer nuevos modelos si solamente voy a hacer coche pequeño.

Si solo hacemos coche pequeño eléctrico de Cupra, Volkswagen y Skoda con esto la fábrica de Martorell no convive a partir del año 2028. Esto está más claro que el agua.

Es la base de este convenio. Y lo que nos permitirá seguir discutiendo en el siguiente convenio de 2026. Ya tenemos garantizado un coche, pero tenemos que tener el objetivo de buscar esa segunda plataforma.

Hay mucha polémica con la transición de Seat a Cupra, una vez que finalice la vida comercial de los modelos de Seat. Sin embargo, si finalmente se fabrican 500.000 Cupra y son más rentables que los de Seat… en realidad son buenas noticias… ¿No es así?

Sí, pero hay que ver si los 500.000 coches de Cupra son los que se fabrican en Martorell o son 500.000 coches de Cupra repartidos por fábricas de todo el mundo.

Porque esto segundo es muy diferente. Al final, yo tengo que guardar el empleo y persistir que el máximo número de Cupra se hagan en Martorell, sean de una marca o sean de varias marcas.

Por tanto, hablar solamente de 500.000 coches del coche eléctrico pequeño y no tener una segunda plataforma de eléctricos en Martorell sería un riesgo muy peligroso a partir de 2028.

¿Estáis satisfechos de cómo están yendo las cosas? ¿Sois optimistas?

El optimismo no se pierde. Pero a mí me importa mucho cómo cerraremos este convenio, porque estamos hablando de mesa industrial, del tema del Prat, de no cerrar centros recibiendo piezas de adjudicaciones… Estamos apostando por un convenio en el que haya una transición hacia la electrificación de la fábrica, pero con garantías de empleo. Y esta es la máxima preocupación que tenemos ahora los dos sindicatos (UGT y Comisiones) y en breve creo que podremos cerrar el convenio.

¿Y se mantendrá el empleo?

De momento vamos a mantener el empleo. Y todo el que se pierda debería de ser de forma no traumática. Los acuerdos que estamos vinculando al convenio van en esta dirección.

