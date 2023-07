Matías Carnero (Seat): "Pedimos a Volkswagen que Martorell fabrique el futuro Cupra Formentor eléctrico"

Si hay alguien que tiene información de primera mano del futuro de Seat y Cupra esta persona es Matías Carnero. Sobre todo, desde que en 2021 el presidente del comité de empresa y secretario general de UGT de Seat fuera nombrado miembro del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen.

Formar parte del consejo de supervisión de Volkswagen permite participar en las decisiones estratégicas que tiene que tomar el grupo. Por ello, Carnero tiene una posición clave, mucha información y la posibilidad de luchar por los trabajadores de Seat en España.

Con motivo de la decisión de instalar un nuevo taller de baterías en Martorell, EL ESPAÑOL-Invertia realiza esta entrevista en exclusiva a Matías Carnero para conocer su valoración sobre esta nueva inversión y preguntarle por los nuevos retos futuros. Así ha sido nuestra conversación.

¿Qué valoración hace de la adjudicación del futuro taller de baterías en Martorell?

La adjudicación del nuevo taller de baterías para Martorell es una noticia muy positiva para toda la plantilla, principalmente porque deja la puerta abierta a posibles adjudicaciones en el futuro. Y también es importante para Cataluña por la inversión que recibe.

¿Por qué es tan importante el taller de baterías?

Para nosotros el taller de baterías es fundamental. Cuando se firmó el convenio colectivo había una serie de puntos clave. Estaba la inflación, la alternancia de trabajo para paliar el efecto negativo en el empleo del coche eléctrico… Pero también estaba garantizar el futuro de la fábrica de El Prat asignando piezas para coches eléctricos. Y esto se ha conseguido ya.

También tenemos un proyecto de economía circular para Zona Franca en el que se está trabajando y, por último, está el taller de baterías. Con el taller de baterías se decía que podía hacerse fuera, con otro proveedor…

Por tanto, el hecho de que se haya decidido que esté dentro de la fábrica supone un aumento de valor añadido a la cadena de producto. Y nos abre las expectativas de una segunda plataforma. El Grupo Volkswagen ahora ya no tiene excusas en materia de productividad en Seat; tenemos todo lo que encamina a la cadena de valor del coche eléctrico.

El Cupra Ravcal junto al Cupra Tavascan y Cupra Terramar.

¿Este taller de baterías es solo para los coches que se fabriquen en Martorell o también se ensamblarán aquí baterías para Volkswagen en Navarra?

No, Landaben tiene que ir por su propio camino. Y en este sentido Landaben me consta que está en conversaciones para tener un proyecto individual ahora que se ha convocado el PERTE VEC. Nosotros tenemos el nuestro con este taller de baterías, porque hay que recordar que es importante que esté lo más cerca posible de la fábrica. Por tanto, es importante que la de Pamplona esté muy cerca de su fábrica.

De la factoría de baterías de Landaben se habla de que se puede externalizar a fuera de la planta. ¿Es así?

Eso también se dijo en un principio de Seat y al final se ha asignado a la planta. Hay que tener en cuenta la gran inversión que hay que realizar -en Seat es de 300 millones- y la rentabilidad. Nosotros por ejemplo hemos tenido buenos resultados en el primer semestre, tenemos autonomía económica y por ello el grupo tiene confianza.

¿Cuántas celdas de las que se fabriquen en Sagunto se ensamblarán en baterías en Martorell?

El objetivo es que Martorell fabrique un volumen de 500.000 coches eléctricos. Así que en Martorell debemos ensamblar las baterías necesarias para ese medio millón de coches. Es cierto que no será desde el primer momento puesto que en 2025 y 2026 estamos en lanzamiento y habrá convivencia en la fabricación de coches de combustión y eléctrico. Por tanto, si en esos años rondamos los 350.000 coches eléctricos, sus baterías se tienen que ensamblar allí.

El presidente de Seat, Wayne Griffiths, junto a un anticipo del futuro Cupra Raval.

Habla de fabricar 500.000 coches eléctricos, pero de momento solo hay proyectos para electrificar una de las tres líneas…

Bueno es que en realidad con solo una línea se podrían llegar a esos 500.000 coches.

¿Dice que con el Cupra Raval y el Volkswagen ID.2 se pueden producir 500.000 unidades de eléctricos?

Sí y en una línea. Hay que tener en cuenta que la electrificación de la línea comienza el año que viene y estará entre 14 y 15 meses de inactividad. Y la obra implica alargar la línea, lo que significará tener más capacidad. Y también hay que tener en cuenta que la llegada del coche eléctrico supone menos horas de trabajo y al tener menos horas de trabajo se puede incrementar el volumen.

En cuanto a la segunda plataforma a la que aspira Martorell. ¿Cuál sería?

Nosotros pedimos al consorcio la plataforma SSP.

Pero esta plataforma es la destinada a modelos grandes y premium y España se está especializando en coches eléctricos pequeños…

La plataforma SSP es la que lleva, por ejemplo, el Cupra Tavascan. Por ello, pedimos, por ejemplo, que se nos dejen la fabricación de un futuro Cupra Formentor eléctrico cuando desaparezca el de combustión.

Esto nos da más capacidad financiera y de rentabilidad. Este futuro Cupra Formentor estaría basado en la plataforma SSP. Hay que tener en cuenta que se habla de la asignación de un coche de plataforma mayor que permita más rentabilidad o beneficio, porque con el coche pequeño nos cuesta mucho tener esta rentabilidad que nos exige el grupo para tener capacidad financiera.

¿Y cuándo se decide si se adjudica esta segunda plataforma a Martorell?

Inicialmente se iba a decidir este año 2023, en el mes de noviembre. Pero como todos los lanzamientos se están retrasando y ante la duda de la Euro 7 yo creo que esta decisión no se tomará como pronto hasta 2024.

Fábrica de seat en Martorell. Europa Press

¿Sois optimistas a la hora de recibir esta nueva plataforma?

Hemos alcanzado un convenio que equilibra la competitividad y la rentabilidad para competir por esta plataforma. Sería injusto por parte del Grupo Volkswagen que no nos diera esta mayor plataforma para el coche eléctrico. Hemos puesto las herramientas suficientes y los mimbres para poder garantizar esto.

De hecho, hay un apartado clave en el convenio y es el diferencial del IPC que lo hemos dejado pendiente hasta 2026. Hay una parte de subida salarial que los trabajadores no cobrarían si viene esta segunda plataforma y la empresa trae este nuevo coche. De lo contrario, los trabajadores la cobrarían en 2025. Por ello creo que ambas partes tienen interés en buscar la máxima capacidad de la instalación.

Entonces, si la línea del Ibiza se electrifica para el Raval y llegara una segunda plataforma a la del Cupra Formentor, ¿qué ocurriría con la línea 1 del Audi A1?

Es que con los volúmenes que podría tener esta segunda plataforma habría que incluso electrificar las dos líneas que quedarían sin electrificar.

De las ventas totales de Seat y Cupra en el primer semestre, Cupra ya supone el 40% del total. ¿Cuándo pensáis que se puede producir el ‘sorpasso’ de Cupra a Seat?

Ese ‘sorpasso’ todavía tardará. Todavía tenemos muchos clientes que quieren modelos de Seat. Es cierto que Cupra evoluciona mucho y estamos contentos, sobre todo porque Cupra está dando mayor rentabilidad por coche vendido. Y hay que seguir en esta línea, pero sin olvidar la marca Seat.

Anteriormente se ha bajado el volumen de Seat porque había falta de semiconductores y lo que se decidió es priorizar aquellos coches que nos daban más rentabilidad. Ahora se está normalizando la situación y se están fabricando ya más unidades del Seat León. Hay que recordar que tenemos clientes que están esperando un Seat León porque no pueden comprarse un Cupra.

¿Y qué planes tiene la compañía para Seat?

La dirección habla de que Seat liderará la micromovilidad urbana. Así que lo que hay que definir es qué se entiende por micromovilidad: si son las motos, el patinete, un vehículo biplaza o incluso la posibilidad de electrificar el Ibiza o el Arona. Y estos son decisiones que se tienen que tomar, y que la dirección de la empresa todavía no ha comunicado.

¿Se podría electrificar un modelo de Seat?

Para nosotros sería un error si no se electrifica alguno de los modelos actuales de Seat. Pensamos que si se electrifican algunos de los modelos actuales sería un éxito por el coste y por el precio final del coche. Hay que tener en cuenta que los clientes de Cupra nada tienen que ver con los de Seat. Y no solo eso. También los clientes de Cupra crecen pero no a cambio de quitar o restar clientes a Seat.

¿Y cree realmente que podría haber un Seat eléctrico?

Lo que digo es que creo que deberíamos tenerlo. Es una opinión, no es información. Además, esto ayudaría a zanjar la polémica sobre el futuro de Seat, porque Seat tiene futuro. Las instalaciones van a estar a tope en los próximos años y lo que hemos hecho con la fábrica de ensamblaje de baterías es amortiguar ese efecto de plantilla del coche eléctrico.

La merma que supone el coche eléctrico se amortiguará con la llegada del taller de ensamblaje de baterías. Hace un año nos decían que teníamos sobrante de empleados. Y con esto paliamos mucho este sobrante e incluso pensamos que deberían contratar nuevos trabajadores.

Y respecto al vehículo eléctrico de Silence de cuatro ruedas. ¿Lo veremos en Seat?

El vehículo de Silence es biplaza, un vehículo micro urbano para moverse por la ciudad. Respecto a si llegará hay que verlo todavía, porque hay que hacer estudios de mercado y no tenemos muchos datos. Pero es probable que llegue con el logotipo de Seat.

