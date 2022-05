Probamos el Mercedes EQE: el coche eléctrico de los 650 kilómetros que 'asusta' a Tesla

En materia de coche eléctrico, hasta ahora, ha habido un único rey mundial. Y este ha sido Tesla. Nadie ha hecho sombra a Tesla ni por sus ventas (un millón de unidades en 2021), ni por sus eléctricos (principalmente con el Model 3 y el Model Y), ni por la infraestructura de recarga.

Sin embargo, en este tablero de juego de la movilidad eléctrica, poco a poco empiezan a entrar jugadores nuevos que buscan cambiar el orden de juego.

En este sentido, Volkswagen (el Grupo) ya vendió en 2021 la mitad de coches eléctricos que Tesla (452.000) y espera vender 800.000 este año. Y después están los premium (que aquí Tesla todavía tiene mucho que aprender) con Audi que solo lanzará eléctricos en 2026; BMW que acaba de lanzar un poderoso i4 y próximamente veremos un iX1 y, por supuesto, con Mercedes.

Este último, Mercedes, merece un capítulo especial, puesto que en cuestión de cinco años ha lanzado el EQC (su primer eléctrico), el EQA, el EQB y el EQS. Sin embargo, de todos ellos, el que realmente nos ha llamado la atención fue el EQS porque nació como un coche eléctrico desarrollado desde cero y no partiendo de un coche de combustión.

Pues bien, si ya el EQS era un producto sorprendente; ahora el EQE, que ya hemos conducido en su presentación por las carreteras de Portugal, nos ha dejado, todavía más, con la boca abierta.

Lo que ha creado Mercedes con este coche es un eléctrico casi redondo. Y dejando a un lado el precio (es obvio que es alto y solo está destinado para unos pocos) estamos ante un coche que muestra que Mercedes se está tomando muy en serio la carrera de los eléctricos... lo analizamos a continuación.

Un Mercedes es lujo; ya no es premium

Una vez junto al coche, desde Mercedes no dan la primera pista que tenemos que tener en cuenta. Y esta no es otra que la marca está virando hacia el lujo. Y cuando hablamos del lujo, es el lujo con mayúsculas, no es lo que se ha conocido hasta ahora como premium.

El motivo de este cambio es porque cada vez hay más marcas que quieren ser premium. Y, de ahí que Mercedes quiera volver a diferenciarse por la parte de 'arriba'. Pero también porque vendiendo lujo se gana en rentabilidad. Y todo ello sin el yugo del volumen. Y aquí es donde entra en juego el objetivo de Mercedes de llegar a una rentabilidad del 14%, una cifra insólita en el mundo del automóvil.

Además, en este aspecto -el del lujo-, Mercedes se pueden diferenciar bien de Tesla, ya que la firma de Elon Musk no se ha caracterizado precisamente por la calidad de sus acabados, su buena terminación y su servicio posventa. Así que este es uno de sus flancos, donde Mercedes puede atacar fuerte.

Cómo es el Mercedes EQE

Si ya el Mercedes EQS era un coche sublime. Podemos decir que el EQE es igual de sublime, pero mucho más acertado, más sensato. Las razones son varias. Para empezar, comienza en una escala de precios más ajustada: la versión de acceso a la gama se inicia en los 76.000 euros (el EQE 43 AMG tiene un precio de 105.425 euros). Aquí se puede ver los precios iniciales del EQE y sus rivales:

Potencia Batería Desde Polestar 2 224 CV 67 kWh 46.900 € Tesla Model 3 325 CV 60 kWh 52.970 € BMW i4 340 CV 80 kWh 61.900 € Mercedes EQE 292 CV 90 kWh 76.000 € Porsche Taycan 408 CV 71 kWh 89.768 € Tesla Model S 670 CV 100 kWh 105.970 € Audi e-tron GT 530 CV 93 kWh 106.050 €

Pero también hay que sumar que tiene un tamaño más razonable que el EQS (el EQE ronda los 4,9 metros de largo). Y todo ello con un comportamiento más propio de una berlina dinámica. Una de las razones de que el EQS nos parezca más equilibrado es porque cuenta con la misma plataforma que el EQS, si bien con un tamaño recortado. Y recordamos en este sentido que estamos ante una estructura que ha sido desarrollada solo ya para vehículos eléctricos, sin posibilidad de contar con versiones de combustión.

Continuando con el tipo de coche que es, ya hemos anticipado que tiene una gran longitud. Pero también hay que destacar que cuenta con una carrocería de tipo berlina, con una línea de techo descendente -similar a un coupé-, una enorme batalla o distancia entre ejes -con cerca de 3 metros- y un maletero de razonable capacidad.

Comenzando por la longitud, exactamente sus dimensiones de largo son de 4.94 metros. Con esta longitud, por tanto, podemos decir que sus principales rivales podrían ser el Tesla Model S (también el Tesla Model 3, si bien es más pequeño); el Audi e-Tron GT y el BMW i4.

A continuación, en la siguiente tabla ponemos las diferencias de tamaño de cada uno de ellos y la batalla y la capacidad del maletero.

Longitud Anchura Altura Batalla Maletero Polestar 2 4.60 1.85 1.48 2.73 440 Tesla Model 3 4.69 1.84 1.44 2.87 542 BMW i4 4.78 1.85 1.44 2.85 470 Mercedes EQE 4.94 1.96 1.51 3.12 430 Tesla Model S 4.97 1.96 1.44 2.96 793 Audi e-tron GT 4.98 1.96 1.41 2.89 431 Porsche Taycan 4.98 1.96 1.41 2.89 447

Una tabla que nos permite ver que el EQE es de los más largos, el más alto (lo que es curioso), el que tiene más batalla y también el que tiene uno de los maleteros algo más justos.

Motores, batería y autonomía

En este momento de lanzamiento, inicialmente el Mercedes EQE está disponible solo en dos versiones EQE 350+ y EQE 43 AMG. Más adelante llegarán otras versiones más accesibles (EQE 350 y EQE 53 AMG).

EQE 350+ EQE 43 AMG Número de Motores 1 2 Tracción Posterior Total Potencia 292 CV 476 CV Par 565 Nm 858 Nm Batería (kWh) 90 90 Autonomía 567-648 462-531 Consumo 18.7-16,1 22.5-19,7 Peso 2.355 kg 2.525 kg

También a continuación vemos la potencia de cada una de ellas, el par motor y los tipos de motores.

Y una vez más en esta otra tabla vamos a comparar al Mercedes EQE con sus rivales. Primero empezamos con el EQE en la versión de acceso.

Mercedes EQE 350+ Tesla Model 3 BMW i4 40 Motores 1 1 1 Tracción Posterior Posterior Posterior Potencia 292 CV 325 CV 340 CV Par 565 Nm 420 Nm 430 Nm Batería (kWh) 90 60 80 Autonomía 648 km 491 km 584 km Consumo 16,1 kWh 14 kWh 16,3 kWh Peso 2.355 kg 1.725 kg 2.125 kg

Y después el EQE en la versión más potente.

EQE 43 AMG Tesla Model S BMW i4 M50 Motores 2 2 2 Tracción Total Total Total Potencia 476 CV 670 CV 544 CV Par 858 Nm - 795 Nm Batería (kWh) 90 100 84 Autonomía 531 km 652 km 512 km Consumo 19,7 18,4 Peso 2.525 kg 2.069 kg 2.290 kg

Al volante

Para la toma de contacto de este coche, desde Mercedes nos han preparado un recorrido entre Lisboa y Nazaré, en Portugal. En total cerca de 200 kilómetros principalmente por autopista que nos han valido para tener una primera aproximación del coche.

Hemos recorrido esta distancia con la versión EQE 350+ que equipa elementos de serie como los faros de led, las luces de carretera automáticas, tapizado similar al cuero, asientos delanteros calefactados, climatización automática, aparcamiento con cámara marcha atrás…

Del equipamiento, una vez dentro lo que más nos ha sorprendido son las dos pantallas de 12,3 pulgadas el cuadro de instrumentos y de 12,8 el cuadro central en posición vertical. Son dos pantallas muy llamativas.

Como opción los usuarios pueden adquirir la pantalla MBUX Hyperscreen que convierte el puesto de mando en un auténtico cine que puede llegar hasta más allá de las 50 pulgadas. Mercedes, en este sentido, señala que al haber poca disponibilidad por los chips no se puede ofrecer de serie.

Una vez en marcha, lo que más nos ha gustado es el confort, la comodidad y el aislamiento acústico. Sobre todo en estos viajes de autopista que hemos realizado que es donde más se aprecia.

Este Mercedes EQE nos parece una alfombra voladora. Es un coche muy suave, con una suspensión que filtra muy bien los baches y que hace que la carrocería no balancee en exceso cuando se imprime mayor ritmo a la marcha. En velocidades altas, además, está tan bien aislado el habitáculo y apenas hay ruido de rodadura que tienes que estar muy pendiente del cuadro de instrumentos para no elevar demasiado la velocidad.

Llama la atención también los diferentes modos. Si bien en el modo ECO el comportamiento es más tranquilo; en Comfort ya se aprecia más nerviosismo; pero es en Sport, donde el coche ofrece toda su garra. Además, también cambia el sonido ofreciendo una acústica artificial pero llamativa.

En relación con la eficiencia, hay que reconocer que dependerá mucho del tipo de conducción. Por ejemplo, si circulamos a un ritmo muy, muy tranquilo en autopista con este coche estaremos en torno a los 18 o 20 kWh. Sin embargo, en el momento en que queramos ir razonablemente ligeros nos iremos a 22 kWh o incluso una cifra más alta.

No obstante, sí que es cierto que impresiona ver que un eléctrico en el cuadro de instrumentos te muestra que superas los 500 o incluso los 600 kilómetros de autonomía. Es algo a lo que no estamos acostumbrados.

También nos ha llamado la atención las levas con los tres niveles de recuperación. El primero sin retención (el coche va suelto). Un segundo nivel intermedio con algo de retención. Y un tercer nivel que para el coche cuando levantas el pie del acelerador.

En los pocos kilómetros que hemos recorrido por curvas, nos ha parecido que el EQE tiene un buen comportamiento; si bien hay que reconocer que su peso es elevado y que hay que anticiparse a la frenada, ya que el tacto de los frenos requiere firmeza y algo de adaptación.

Por último, destacar que desde Mercedes hacen hincapié en que la batería de 90 kWh de capacidad cuenta con 10 años de garantía o 250 kilómetros. Una batería que se carga a un máximo de 170 kW (aquí hay rivales que superan esta potencia de carga) en corriente continua. En corriente alterna puede equipar un sistema de carga a 11 kW y en opción también puede cargar a 22 kW.

Por último, y solo como curiosidad, el EQE tiene un puerto que se abre en el lado derecho y que es para reponer el líquido del limpiaparabrisas, ya que desde la marca nos dicen que el capó no se puede abrir por la configuración del vehículo.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan