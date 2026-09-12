Andrea Núñez (32), diseñadora de moda: "Soy vegana y no creo coherente cuidar a mi animal dañando a otro"

El florecimiento del veganismo no solo ha reformulado el patrón nutricional humano, sino que está transformando la manera en que vestimos y atendemos a nuestros animales de compañía.

Un volumen creciente de tutores responsables elige alternativas de origen vegetal para sus perros —desde la nutrición hasta el equipamiento—, motivados por la firme convicción de proteger su salud sin descuidar el respeto por las demás especies.

"Sigo una filosofía vegana y no encontraría lógica en utilizar insumos de procedencia animal", sostiene Andrea Núñez (Ciudad de México, 1993), cofundadora de una firma de moda canina de alta gama. "Tampoco concibo promover el confort de mi mascota mediante la aflicción de otro ser vivo".

La totalidad de los artículos de Nina Woof prescinde en un 100% de componentes o derivados de origen animal, priorizando la sostenibilidad y la excelencia. La estrecha complicidad de Núñez con su propio perro fue el chispazo decisivo para estructurar el proyecto.

Una oportunidad en el sector

"Suelo bromear con que, aunque toda la gama sea estrictamente vegetal, la mayoría de prototipos los somete a prueba mi perro. Es un auténtico torbellino". El negocio vio la luz en el estado de Delaware (EE. UU.), impulsado por la joven creadora especializada en el sector del lujo y comprometida con el amparo animal desde la infancia.

En el mercado enfocado en mascotas persistía una demanda insatisfecha de artículos que conjugaran el nivel técnico, la ética vegana y el cuidado medioambiental. Esta corriente evidencia una conducta moral que rebasa lo nutricional y abarca la rutina integral de los compañeros de cuatro patas.

Propuestas como el pienso 100% vegetal, los aperitivos libres de materia animal y los enseres respetuosos ofrecen soluciones idóneas, saludables y equilibradas para las necesidades del perro contemporáneo.

Asimismo, estas decisiones favorecen una convivencia armónica con el entorno, encajando dentro de una filosofía de vida más consciente y respetuosa.

Procesos respetuosos

La elaboración del equipamiento se apoya en talleres acostumbrados a los estándares de la moda de gama alta. Aprovechan las metodologías de fabricación y la maestría artesanal de la marroquinería fina para diseñar enseres caninos.

La fase creativa arranca detectando la exigencia concreta del público. Se evalúan los requerimientos del mercado junto al perfil de usuario y, a partir de ese análisis, se perfilará la línea visual sin sacrificar la funcionalidad ni el perfil ecológico.

Diseños distinguidos, éticos y sostenibles

Collares de estética impecable, 100% vegetales y respetuosos con el entorno. Adaptables al dispositivo AirTag para afianzar la localización. Correas a juego con un tacto fino y gran durabilidad. Dispensadores para bolsas de desecho, prácticos y sostenibles.

La oferta de Nina Woof se centra en accesorios caninos de categoría premium, exentos de crueldad y avalados por el sello PETA. Sus acabados armonizan elegancia, tendencias y rendimiento diario, amoldándose a las inclinaciones estéticas de cada tutor.

Las propuestas London, Milán, Copenhague y Río permiten proyectar el estilo del can y la afición de su familia por la moda. La paleta varía entre escalas neutras y matices clásicos en azul, rosa o beige. "Confirmamos continuamente que el cliente hace sus elecciones como si comprara para un hijo", apunta Núñez. "Buscan ese matiz de color, calidez y afecto".

Innovación en el catálogo

En el área del entretenimiento, la firma apuesta por la creatividad. Conscientes de la fragilidad del juguete tradicional, han diseñado alternativas diferentes. Elaborados a base de algodón orgánico, reproducen formas de hortalizas y frutas, reforzando su identidad vegetal.

El surtido incorpora asimismo una línea higiénica centrada en la practicidad y el compromiso ecológico. Envoltorios biodegradables, ungüentos botánicos para la trufa, desodorantes en espray o limpiadores óticos, todos ellos formulados con fragancias e insumos orientados a la calma del perro y la comodidad de su cuidador.

Pensados para su bienestar

Nina Woof defiende la posición del animal como un integrante insustituible de la unidad familiar. "El fenómeno de la integración familiar del perro muestra que ha dejado de ser visto como un guardián. Hoy forma parte esencial de la casa".

En palabras de la emprendedora, situar el foco en su confort potencia un vínculo más estrecho. "Estamos convencidos de que se merecen esta dedicación". La firma de origen mexicano acaba de desembarcar en el mercado español y europeo. Para el próximo ciclo presupuestario prevén continuar su expansión e incorporar nuevas gamas.

Su meta a largo plazo resulta clara: "Buscamos cubrir cualquier necesidad diaria que enfrente el cuidador, desde que la mascota se despierta hasta que se retira a descansar". Respuestas de perfil vegetal, sostenibles y pensadas para peludos de cualquier envergadura.