Japón marca las normas: ofrecen un bono mensual de 30 euros para los empleados que adoptan gatos de la calle

En las oficinas de Qnote, una compañía de desarrollo de software y diseño web ubicada en el distrito de Shinagawa, en Tokio, el sonido del código informático convive con un elemento acústico poco habitual en el sector tecnológico: el ronroneo.

Esta empresa nipona ha sustituido los tradicionales programas de recursos humanos contra el agotamiento laboral por una estrategia mucho más orgánica, convirtiendo su sede en el hogar permanente de diez gatos rescatados que conviven en total libertad con los ingenieros.

La iniciativa comenzó de manera modesta en el año 2004, cuando el director general de la firma, Nobuyuki Tsuruta, decidió adoptar a un felino callejero llamado Futaba, procedente de un restaurante de sushi local que iba a cerrar sus puertas.

Lo que empezó como un acto individual de protección animal terminó transformando por completo la cultura corporativa de la empresa, demostrando que el bienestar emocional de la plantilla puede ser el motor de la productividad.

De programadores a gerentes de bienestar

Para integrar plenamente a los animales en la estructura de la empresa, la dirección ha optado por asignarles "cargos" oficiales de manera simbólica.

De este modo, la oficina cuenta con un felino que ostenta el título de Presidente de la Junta, otro que ejerce las funciones de Auditor y el resto del grupo actúa como Especialistas en Relaciones Públicas o Gerentes de Bienestar.

La convivencia no es un elemento superficial. En el año 2020, Qnote llevó a cabo una reforma integral de sus instalaciones para adaptarlas a las necesidades de sus habitantes de cuatro patas.

Los ingenieros de software comparten su espacio con pasarelas flotantes instaladas en las paredes, rascadores gigantes integrados en el mobiliario, zonas de descanso elevadas y sistemas de inodoros automatizados para felinos, diseñados para mantener la higiene en las áreas de desarrollo.

Los empleados de la compañía aseguran que la presencia de los animales ha humanizado el entorno de trabajo.

Las pausas obligadas para atender a un gato, retirarlo de encima de una mesa o simplemente observarlo dormir funcionan como un mecanismo natural para disolver el estrés y reducir la fatiga mental derivada de las pantallas.

El amor por los felinos como política salarial

El compromiso de Qnote con el bienestar animal va más allá de los límites de su oficina y se ha trasladado directamente a su política de incentivos económicos y contratación.

La empresa ofrece un "subsidio por gato", un bono mensual que se añade a la nómina de aquellos trabajadores que decidan adoptar un gato de la calle o de un refugio para cuidarlo en su propio hogar.

Asimismo, los procesos de selección de personal de la compañía incluyen un filtro muy claro: amar a los animales es un requisito indispensable para formar parte del equipo, dado que la interacción con ellos es diaria e inevitable.

Esta filosofía ha logrado reducir drásticamente la rotación de personal, convirtiéndose en un factor de retención del talento muy competitivo dentro del exigente mercado laboral tecnológico de Tokio.

El caos asumido de la ingeniería felina

Trabajar rodeado de felinos implica también aceptar ciertas dinámicas que desafían la lógica de una oficina convencional.

Los ingenieros de la firma admiten con humor que los accidentes técnicos son habituales: ordenadores que se apagan por error al ser pisados, códigos alterados por una pata que camina sobre el teclado, cables mordidos o documentos importantes que quedan sepultados bajo un gato dormido.

Lejos de considerarse fallos o pérdidas de tiempo, la dirección y la plantilla asumen estos pequeños incidentes como recordatorios necesarios para desconectar de la máquina y conectar con el entorno.

En un sector caracterizado por las largas jornadas y la presión de las entregas, Qnote ha demostrado que el secreto para resolver un problema complejo de ingeniería no siempre se encuentra en una línea de código, sino en la pausa compartida con un compañero inesperado.