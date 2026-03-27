Italia le da una lección a España: una trabajadora consiguió 2 días de baja pagada por cuidar de su perra enferma

Por la operación de su perra, una trabajadora de la Universidad La Sapienza de Roma pidió dos días retribuidos para cuidarla de un carcinoma. La universidad le descontó esos días de sus vacaciones y ella, apoyada por la organización animalista LAV, llevó el caso a los tribunales.

Un juez le dio la razón y reconoció que tenía derecho a ausentarse dos días para cuidar a su perro enfermo, aplicando la normativa laboral y el código penal italiano, que castiga dejar a un animal en "grave sufrimiento".

La universidad accedió finalmente a pagar esos días como permiso retribuido, y el caso se presentó como un precedente al que otras personas podrían intentar acogerse en situaciones parecidas.

Este caso ocurrió en 2017, en Italia, y ahora se ha hecho viral. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada. En el caso concreto, una trabajadora logró que se le reconocieran dos días retribuidos para cuidar a su perra, gracias a una interpretación favorable de la justicia italiana.

Un precedente significativo

Esa resolución no generó una nueva ley general por la cual los trabajadores pueden cogerse dos días de baja pagada cuando su mascota se pone enferma. No se modificó el Estatuto de los Trabajadores italiano ni se creó un permiso específico y universal para todos los empleados.

Lo que sí supone es un precedente: muestra que, en determinadas circunstancias (animal gravemente enfermo, necesidad de cuidados urgentes, ausencia de alternativas), un tribunal puede considerar la ausencia como justificada y retribuida, apoyándose en la protección legal de los animales.

En España no existe hoy un permiso retribuido específico para cuidar a una mascota enferma en el Estatuto de los Trabajadores. Algunas empresas están empezando a incorporar días libres "pet-friendly" por convenio o política interna.

Y hay resoluciones que empiezan a considerar justificadas ciertas ausencias por urgencias veterinarias, pero no hay un marco general comparable al que muchos creen ver en Italia.

Lo que sí hay es una Ley de Bienestar Animal que obliga al propietario a garantizar el cuidado del animal y podría servir, en casos extremos, como argumento para justificar alguna ausencia puntual, aunque esto se dirime caso a caso y no como un derecho automático.