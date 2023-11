Dani García no repite en el top 100 de los mejores chefs del mundo en 2023

El chef Dabiz Muñoz (DiverXo) se ha coronado por tercer año consecutivo como el mejor chef del mundo en la clasificación de The Best Chef Awards, un ranking que este año no cuenta con la presencia de ningún cocinero malagueño. Dani García, que ocupó el puesto 56 en 2022, no repite en esta ocasión.

La presencia española es muy destacable este año en la lista gastronómica: junto a Muñoz, otros cuatro chefs españoles se encuentran entre los diez primeros. Los galardones de The Best Chef Awards se han entregado este lunes en Yucatán, en la ciudad mexicana de Mérida. Este es el top 10 de chefs a nivel mundial:

1. Dabiz Muñoz | DiverXO (España)

2. Albert Adrià | Enigma (España)

3. Ana Roš | Hiša Franko (Eslovenia)

4. René Redzepi | Noma (Dinamarca)

5. Andoni Luis Aduriz | Mugaritz (España)

6. Rasmus Munk | Alchemist (Dinamarca)

7. Mateu Casañas, Oriol Castro & Eduard Xatruch | Disfrutar (España)

8. Joan Roca | El Celler de Can Roca (España)

9. Junghyun Park | Atomix (USA)

10. Rodolfo Guzmán | Boragó (Chile)

25 cocineros al frente de restaurantes en España se encuentran en esta nueva lista global, en la que 18 de ellos repiten y algunos nombres como el de Dani García desaparecen. Esta clasificación mundial está promovida por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el gastrónomo italiano Cristian Gadau.

En esta nueva edición, también se entregaron otros premios especiales, entre los que se encuentran algunos chefs españoles. Jordi Roca se ha convertido en The Best Pastry Award, un título que obtiene por segunda vez, y The Best New Entry es para el chef Albert Adrià, que se estrena directamente en el número dos del ranking. The Best Chef Legend Award ha recalado en otro español, Ferran Adrià.

180 profesionales, entre los que se encuentran periodistas gastronómicos, críticos, blogueros, fotógrafos y otros expertos sectoriales, participan como jurado 'online'. De esta primera votación surgen 100 nuevos posibles candidatos. La segunda votación recae en los 180 votantes iniciales, además de los chefs del Top 100 vigente y los nuevos candidatos. Ellos mismos votan por sus 10 cocineros preferidos, y finalmente se elabora la clasificación en base a los resultados obtenidos.

