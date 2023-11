Málaga se prepara para cerrar un 2023 con más muertos en la carretera que en 2022

En lo que va de año, han fallecido en accidentes de tráfico un total de 28 personas en la provincia. Los datos que actualmente se barajan desde la Dirección General de Tráfico de Málaga no vaticinan un 2023 positivo en la carretera: el número de muertos va a superar, previsiblemente, a las cifras de 2022. Según ha detallado la directora provincial de Tráfico, Aída Villaret, este aumento se debe a que el verano “no ha sido bueno”, aunque para conocer el cómputo total habrá que esperar al balance de fin de año.

En cuanto a la capital, según ha explicado la concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, en 2022 murieron 9 personas, de los cuales seis iban en vehículos de dos ruedas y en muchos de ellos “estaba implicado el alcohol”: “En estos casos hablamos de violencia vial porque todos los siniestros son evitables”, ha detallado. Asimismo, ha apuntado a que la normativa vigente en España es “pionera y muy buena”, pero que hace falta “más concienciación y educación” para formar a los jóvenes, “principales víctimas”.

Estos números se han conocido esta mañana durante la presentación de la tercera edición de la campaña The Wrong Side of the Road, que tiene como objetivo concienciar a la gente de los riesgos que hay en la carretera, especialmente en situaciones en las que se ha consumido alcohol: “La responsabilidad de cada uno es algo fundamental”, ha afirmado el director de relaciones internacionales de Diageo, Ricardo Hernández.

Así, ha apuntado a la cifra de 5 millones como el número de personas a las que llegar con el mensaje de prevención antes de 2030. En la primera edición se alcanzaron a 674 participantes en 18 centros educativos. En 2022 aumentó el número de espacios a 78 y más de 10.000 personas procedentes de Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

El target de público receptor incluye también a los profesores de autoescuelas, militares y empresas que manejan grandes flotas como parte de los programas de prevención: “Lo que pretendemos es ayudar a que comprendan los efectos que tiene el alcohol al volante. Los amigos incluso te tienen que quitar las llaves si es necesario”, ha subrayado.

La gerente de Cifal Málaga, Déborah Salafranca, ha incidido en que la seguridad vial es uno de los grandes retos incluidos en la Agenda 2030. Esta “preocupación” se implementa en cinco líneas estratégicas que incluye la definición de este campo como una “prioridad política”, la apuesta por las ayudas de los gobiernos y la ejecución de políticas favorables, animar a los estados miembros para que continúen actuando y movilizar a los agentes sociales, sector privado y académico a que se involucren.

En el caso de The Wrong Side of the Road, la campaña arrancará hoy a las 16:00 en EADE. Las previsiones hablan de 7.500 personas en todo el territorio, aunque en el caso de Málaga pretenden igualar a las 1.000 (entre alumnos, miembros de la policía local y otros colectivos) que se lograron en 2022.

Una campaña en primera persona

Este proyecto va a contar con el testimonio de una persona clave dentro de la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (AESLEME). Sergio Hijano, coordinador de este colectivo en la provincia, se quedó parapléjico después de coger el coche bajo los efectos del alcohol. Por eso, su testimonio en primera persona busca concienciar a la gente del peligro y las consecuencias que tiene este binomio.

“Esta campaña nos ha dado la oportunidad de llegar a mucha más gente; entre ellas a alumnos”, ha adelantado, antes de arrojar un dato clave: el 52% de los fallecidos al volante iban bajo los efectos de alguna sustancia, y más del 70% de ese total superaban la tasa límite de alcoholemia.

“Una cosa que nos dicen mucho, sobre todo en las autoescuelas cuando damos charlas de concienciación, es que la gente decide dejar de beber siempre. Lo que tienen que entender es que no se puede beber cuando se conduce. La tasa tiene que ser 0,0; no debe ser otra. Para ello, es fundamental preparar la vuelta a casa, es decir, saber cómo volver. Si uno tiene la llave en el bolsillo, a las 5 de la mañana va a acabar cogiendo el coche”, ha explicado.

Para evitar que esto pase, Hijano intenta que el conductor “se ponga en su lugar” a través de fotos de sus heridas y la estancia en el hospital. Su testimonio refuerza un hecho fundamental: que el accidente no es una tragedia que no solo sufre la persona, sino que afecta a la familia y, sobre todo, a personas que no tienen culpa: “En la vía no vamos solos”, ha enfatizado.

Por su parte, la directora provincial de Tráfico, Aída Villaret, ha celebrado que se llevan a cabo estas campañas en primera persona porque los testimonios reales son “insustituibles”: “Es difícil encontrar personas que hayan sufrido algo tan traumático y que además quieran compartirlo”, ha incidido. También ha precisado que según los datos de los que disponen, la principal causa de muerte en la carretera ya no es el alcohol, sino la distracción; una cifra que evidencia que el trabajo de concienciación “está dando sus frutos”.

Igualmente, la edil de Málaga, ha celebrado que esta iniciativa haya llegado a la tercera edición: “Eso significa que saben llegar a los jóvenes y buscan la colaboración público privada”.

