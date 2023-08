Dónde comer en Málaga, según el cómico Tomás García

Si alguien presume de ser malagueño allá por donde va, ese es el cómico Tomás García. En cada uno de sus monólogos siempre deja caer algún guiño a esa ciudad que le dio la vida y cientos de vivencias felices, como meriendas en familia que aunque pasen los años no olvida.

En la nueva sección de EL ESPAÑOL de Málaga llamada 'Dónde comer en Málaga' estamos recopilando los sitios favoritos de nuestros influencers malagueños (escritores, artistas, cocineros, actores...). Este viernes hablamos con Tomas García y estas son sus recomendaciones para desayunar, tomar un aperitivo, comer, merendar, cenar y copear:

Boris

Para desayunar, Tomás nos traslada a la barriada de Nueva Málaga. Para reponer fuerzas en la Cafetería Boris. "Gente de barrio, una familia muy apañada. No soy de desayunar, pero cuando lo hago, me gusta que sea casi como comer. Los molletes de carne mechada, tortilla, todos los vegetales del mundo… Me gusta mucho", declara. Su horario es de 6.30 - 13.00 horas y descansan los domingos.

Dirección: C. Maestro Pablo Luna, 4, 29010 Málaga

Web: https://cafeteria-boris.negocio.site/

Casa Lola

"Para el aperitivo, Casa Lola, porque se llama como mi niña y porque creo que quedan dos locales en el centro que no son Casa Lola. Ya cabemos a tres Casa Lola por habitante malagueño. Como no es posible no encontrarte uno pues los menciono a ellos", confiesa con humor el humorista malagueño, que recomienda encarecidamente "un vermú con su tapita de mar". Es algo que disfruta muchísimo allí, más allá de la broma de la rápida expansión que ha tenido este grupo en el Centro de Málaga, pues además también tienen otra línea llamada Pez Lola, a la que hay que sumar Casa Blanca en Marbella. Si te es posible, reserva, pues especialmente en verano, suele estar hasta los topes.

Ubicación: Calle Granada 46, 29015, Málaga

Teléfono: 952 22 38 14 Ubicación: Pl. de Uncibay, 3, 5, 29008 Málaga // Pl. de Uncibay, 8, 29008 Málaga

Teléfono: 952 73 57 27 Ubicación: C. Strachan, 11, 29015 Málaga

Boca Llena

Para almorzar, García nos traslada al Restaurante Boca Llena, pues es un gran fan de los sabores nuevos y sorprendentes que derivan de los productos tradicionales de toda la vida. La decoración es fantástica y se encuentra en una zona muy viva donde poder tomar algo después. Ya sea un helado o una copa en las noches de verano.

Dirección: Av. Parménides, 10, 29010 Málaga

Teléfono: 951 57 22 86

Web: http://bocallena.es/

Cafetería Almacenes Mérida (a título póstumo)

"Con vuestro permiso, voy a hacer un homenaje a título póstumo a Mérida Centro, que ya no existe. Las meriendas más felices de mi vida han sido allí. Recuerdo ir con mi abuela y mi hermana. Había un batido de chocolate helado y una rosca de jamón cocido y queso fundido que…. De verdad, ¡sueño a veces con que voy allí!", dice con emoción el artista, en recuerdo a la clásica cafetería de los desparecidos Almacenes Mérida de Mármoles.

Pimpi Florida

Y para cenar, el Pimpi Florida. Por su estrecha relación con su gerente, Pablo, pero también por el ambiente vintage que se huele en el local cuando comes marisco. "La musiquita retro brindando con amigos... La gente de fuera de Málaga a la que llevo allí se queda con eso antes de con la Manquita o El Muelle 1", explica. Sobre las copas, no elige ningún lugar concreto. "Soy padre, no entiendo esa pregunta", zanja entre risas.

Ubicación: C. Almería, 13, 29018 Málaga

Teléfono: 952292625

