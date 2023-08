Dónde comer en Málaga según el chef estrella Michelín, Dani Carnero

La ciudad de Málaga está repleta de lugares emblemáticos para disfrutar de una jornada gastronómica al completo. Este ejercicio de espeleología culinaria resulta más atractivo si se hace de la mano de Dani Carnero, uno de los dos chefs estrella Michelín (junto a José Carlos García) en la capital y que regenta marcas de éxito como La Cosmopolita, La Cosmo o el recientemente premiado Kaleja.

"El mundo está mal hecho, pero un parmesano es un parmesano, y un buen camembert es un desembarco en Normandía", escribía Ignacio Peyró en su célebre obra Comimos y bebimos (Asteroide, 2018). El objetivo no es otro que convertir el placer hedonista en un hito histórico.

En esta nueva entrega de la serie Dónde comer en Málaga según..., nos adentramos en los rincones favoritos de este cocinero "de raza", como gusta definirse. ¡Vamos a ello!

Desayunar

La primera elección se queda en blanco: no hay elección. Carnero explica que no suele desayunar por la calle, ya que se trata de un campo que "no controla". Su opción predilecta es un café en casa, aunque puestos a elegir, menciona La Malagueña o los clásicos churros de Casa Aranda, los de toda la vida.

Aperitiva: El Yerno

Comienzan a despejarse las X de la ecuación. El tapeo perfecto está en la barra de El Yerno, un espacio instalado en el mercado Central. "Tiene una barra verdadera, con un producto verdadero y haciendo las cosas genial", explica Carnero.

Así, el quid de la cuestión reside en el producto que manejan. Formato clásico y buena materia prima, este negocio dispone de tres puestos, dos situados en la entrada al Mercado por calle Sagasta y otro en la parte opuesta justo al final del Mercado.

Las condiciones son tan óptimas que un "aperitivo perfecto" puede alargarse hasta un "almuerzo perfecto", aunque para la comida, mejor desplazarnos a otro punto marcado y subrayado en la agenda del chef.

Comer en El Candado Golf

En este caso, nos vamos del Centro de Málaga hasta la zona este. Concretamente, hasta el club de El Candado Golf, donde se encuentra el restaurante de Javi Hernández. Un entorno único y un servicio impecable que arranca por una ensaladilla rusa seguida de un gazpachuelo.

Para el plano principal, Carnero se decanta por el arroz: "Lo borda", subraya. Y aunque explica que se deja guiar por las recomendaciones de Hernández, no huye de la presa, una de las opciones clásicas.

En total, cuenta con una docena de opciones (más dos fideuás) entre las que destaca el estilo a banda, con chistorra navarra y verduras, negro con calamar y su tinta, presa ibérica y boletus o el arroz caldoso de bogavante.

Las copas en The Pharmacy

Aunque está semiescondido (Calle García Briz, en los alrededores de la tribuna de los Pobres), Speakeasy, The Pharmacy es una de las opciones más cuidadas y elegantes que ofrece el sector en Málaga. Un entorno agradable con un servicio en el que el trabajo de los bartender luce tanto en el proceso como en el resultado final.

La cena, entre Uvedoble y Ta-Kumi

En este caso, Carnero opta por dos restaurantes asentadísimos en la capital pero de corte bien diferente. Por un lado, menciona Uvedoble, de Willy Orellana. Carta de tapas bien trabajadas y originales en las que el producto y el sabor a Málaga se mantienen. La ensaladilla rusa o el brioche de cochinillo gratinado tienen que estar sí o sí en la selección, al igual que los fideos tostados. El resto de opciones, a gusto del consumidor.

Pero si queremos una experiencia algo más formal y que se adentre en el campo de los asiáticos, Ta-Kumi es la referencia. Cocina de artesanos y maestros en la que el espíritu es la esencia de la casa, unidos por la pasión de Toshio y Álvaro.

