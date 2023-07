Dónde comer en Málaga, según Ezequiel Navarro

El antequerano Ezequiel Navarro es CEO del grupo empresarial Premo, uno de los fabricantes más importantes del mundo de componentes para el sector de la automoción o las telecomunicaciones, y preside el Instituto Ricardo Valle de Innovación.

Reside en Barcelona, aunque viaja más que el baúl de la Piquer. Rara es la semana que no tiene algún acto en Málaga y a eso le añade sus continuos viajes a otros puntos de España, Europa o Asia.

Conoce Málaga como la palma de su mano y es de esas personas que disfrutan cada momento de su vida. En EL ESPAÑOL de Málaga le hemos hecho nuestro particular test gastronómico para saber cuáles son sus sitios preferidos en la provincia. Y éstas han sido sus respuestas.

Dónde desayunar

Clientes en el exterior del Aranda.

Navarro ha escogido un clásico de la capital malagueña. "Me gusta desayunar churros/tejeringos de toda la vida en Casa Aranda", afirma. Si es usted malagueño/a no hace falta explicarle qué es ni dónde está porque por esta peculiar cafetería, que ha ido agrandándose cogiendo salones anexos durante años, ha pasado toda la ciudad en algún momento de su vida. De hecho, inauguraron el local en 1932. Y da igual el momento del año porque siempre hay cola.

No obstante, si usted no sabe dónde está se lo ponemos fácil. Casa Aranda. C/ Herrería del Rey, 2. Su web es www.casa-aranda.net

Dónde tomar el aperitivo

La Cosmo

Navarro dice que lo que más le gusta a la hora de tomar el aperitivo es una manzanilla en La Cosmo. Está en la calle Císter, número 11 y es propiedad del cocinero Dani Carnero, que tiene una estrella Michelin en otro de sus establecimientos, el Kaleja. Lógicamente, también es uno de los mejores sitios para comer o cenar dada la calidad de su chef. Se pueden hacer reservas en el teléfono 630917396 y en el correo reservas@lacosmo.es. Su web es www.lacosmo.es

Dónde comer

Un plato de coquinas de Hermanos Alba.

El lugar elegido por Ezequiel Navarro para almorzar es el Restaurante Hermanos Alba, siendo su plato preferido los huevos rotos con carabineros. Está en la Avenida Salvador Allende, 15 de Málaga capital y afirman que su principal punto de compra del pescado y el marisco fresco es la lonja de La Caleta de Vélez. Su teléfono es 951331803, su correo electrónico info@hermanosalba.com y puede encontrar toda la información sobre sus platos en www.hermanosalba.com

Dónde copear

Para tomar una copa cualquier sitio puede ser bueno, sobre todo si se está en una compañía agradable. Navarro no elige un sitio concreto sino una barriada entera, la de Teatinos.

Dónde cenar

Ensaladilla rusa en el Yamur.

Hay veces que gusta cenar bien en sitios elegantes y otras veces que se quiere recurrir a clásicos de toda la vida a precios baratos. Para la primera opción, Navarro ha escogido "cenar un maridaje y menú diseñado por Juan Antonio Morcillo en Yamur". Reza la web de este establecimiento que está "a un bocado del cielo" y hay que reconocer que se hace la boca agua cuando se ve la fotografía de varios de sus platos. Está en pleno centro de Málaga, en la Alameda Principal, 3, su teléfono es 951615163 y su correo reservasyamur@sohohoteles.com. Su web es www.yamurmalaga.com

Campero del Mafalda

La segunda opción de Navarro también es un clásico: un campero en Mafalda o Eladio.

El Mafalda está en Paseo Marítimo El Pedregal, 71. Su teléfono es 952299013, su correo electrónico mafaldapedregalejo1985@gmail.com y ésta es su web.

Eladio Campero está en la Calle La Bohème, 8 y su teléfono es 952308589.

