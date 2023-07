El sueño de Elena Moreno acaba de empezar: "El Mundial U19 es un punto de inflexión en mi carrera"

Nacida en Málaga y jugadora del Unicaja Mijas, Elena Moreno Fernández (2004) se ha coronado como subcampeona del Mundial U19 de baloncesto con la selección española. El triunfo le llega tras emprender una breve aventura norteamericana en la NCAA y volver a su ciudad donde espera lo que puede ser un punto de inflexión en su carrera deportiva.

Hace pocos días que volvió de Madrid, donde se ha celebrado el Mundial U19, y reconoce que todavía se encuentra "muy cansada físicamente, aunque emocionalmente en una nube". "He vivido un sueño. Ha sido un cambio muy importante en mi carrera deportiva porque me he visto expuesta a nivel mundial con la selección", afirma para EL ESPAÑOL de Málaga.

Esta malagueña comenzó a practicar baloncesto con dos o tres años en Los Guindos. Pasó por la escuela EBG de Málaga y formó parte del Unicaja desde que se creó la sección femenina.

No se imaginaba llegar hasta donde ha llegado, porque ha tenido épocas de querer dejarlo, sobre todo por los estudios. "La Elena que empezó a jugar a este deporte estaría orgullosa. De aquí a cinco años a lo mejor tampoco me imaginaba estar donde estoy", dice entre risas.

Su primer referente es su hermano, que también estuvo en la cantera del Unicaja; el segundo, su hermana, que también juega al baloncesto. Él es quien le da los consejos, algo así como su manager. A nivel profesional, el espejo donde se mira es la exjugadora Amaya Valdemoro.

A principios de la temporada pasada, decidió emprender la aventura norteamericana para jugar en la NCAA. Aunque fueron solamente unas semanas, cree que le ha venido muy bien: "Me lancé a algo de lo que realmente no estaba convencida, pero un año después lo agradezco. Me ha hecho madurar como persona, saber lo que quiero realmente y tener la personalidad de decidir lo que yo quiera. Fue una experiencia que me hizo moverme, conocer a gente, aprender. En su momento lo pasé mal, pero agradezco que me haya pasado, tanto deportiva como personalmente".

Un año después y tras un determinante papel en el ascenso del Unicaja Mijas a la Liga F Challenge (con un promedio de 6,3 puntos, 4,8 rebotes, 6,8 de valoración y 20 minutos por partido), recibió una llamada que no esperaba.

"Cuando acabé la temporada, no me imaginé que me iban a llamar porque nunca había entrado en la rueda de la selección. No pensaba que a mis 19 años y con el equipo prácticamente hecho me iban a querer", asegura.

Fue el presidente del Unicaja quien descolgó el teléfono, recuerda. "Yo estaba en mi casa tranquila y me dijo que habían estado viéndome en la fase de ascenso y que querían contar conmigo para la preselección. Me comentó que el grueso del equipo estaba prácticamente hecho, pero que tenía posibilidades", cuenta.

Finalmente, consiguió estar entre las 12 elegidas. "Cuando me enteré me puse a gritar", asegura. Aunque no sabía las oportunidades que iba a tener sobre la pista, su objetivo, desde el primer día, fue devolver la confianza que se había depositado en ella.

La cajista cogió la oportunidad con las dos manos e hizo un muy buen debut que, sin embargo, no le fue suficiente. En el tercer partido de la fase de grupos, contra Argentina, se llevó el MVP con 9 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración, premio que compartió con su compañera Irene Noguero. Aunque ya estaban clasificadas, la alero salió a la pista "con las mismas ganas que en la final".

¿Y cómo fue ese camino hacia la final? "Sabíamos que en la fase de grupos teníamos que imponernos a Francia y a Australia, dos selecciones súper fuertes. Cuando les ganamos, sabíamos que teníamos un camino más o menos encauzado para llegar. Al principio nos dio un poco de vértigo empezar tan bien la fase de grupos, pero nos lo habíamos ganado", afirma.

El Mundial U19 acabó con un sabor agridulce para España, con un 66-69 en la final contra Estados Unidos. "Cuando acabó el partido nos dio mucho coraje por la rabia de haberlo tenido cerca. Verlas celebrar con el WiZink Center lleno nos dolió. Pero viéndolo con perspectiva, es de admirar. La selección estadounidense tiene un equipazo, con jugadoras top y hemos sido el único equipo que le ha competido hasta el último minuto. Dimos un golpe sobre la mesa, les hicimos ver que no son invencibles”, reflexiona ahora Moreno.

Pese a todo, cumplió de sobra con las expectativas. Sobre ella cayó la responsabilidad de defender a las mejores jugadoras de los equipos rivales y consiguió establecerse como una de las titulares, jugando unos 20 minutos por partido "Creo que es un punto de inflexión en mi carrera deportiva. Me ha enseñado al mundo y al mercado, tanto a nivel nacional como internacional", afirma.

El Mundial U19 femenino ha sido rompedor, no solo por la principal sede, el WiZink Center de Madrid. Se han estrenado los suelos LED en un campeonato internacional de la FIBA. "El primer día que entrenamos allí nos chocó bastante, era como un videojuego. Cuando estás en la pista no notas tanto el cambio de luz. Era una sensación rara, pero muy guay e innovador. El parqué tradicional no lo cambio por nada, pero me he sentido muy afortunada de poder disfrutar de esa pista", relata la jugadora de Unicaja Mijas.

Suelos LED del WiZink Center usados durante el Mundial U19 de baloncesto femenino FIBA

Para Elena Moreno, personalmente, también ha sido un torneo muy especial, ya que ha vuelto a coincidir con la malagueña Daniela Abies. Ambas se conocían por haberse enfrentado en competiciones provinciales y, de hecho, empezaron a jugar juntas en júnior de primer año. Desde el primer día tuvieron muy buen feeling y ahora son amigas más íntimas, asegura.

Este verano está siendo un auténtico éxito para la cantera del Unicaja, alimentando a las categorías inferiores, masculinas y femeninas, de la selección española. Para la alero, la cantera cajista es de las mejores de España: "Desde pequeño te enseñan a ser muy disciplinado y a compaginar la vida personal con el baloncesto. Los entrenadores, los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los psicólogos, los medios, etcétera, son los mejores a nivel nacional. Los que realmente queremos dedicarnos al baloncesto, aprovechamos la oportunidad de estar en Unicaja".

De cara a la temporada que viene, el Unicaja Mijas ha cambiado de entrenador, de Jesús Lázaro a Francis Trujillo. La reciente subcampeona del mundo afirma tener muy buenas sensaciones. "La gente está mucho más motivada con nosotras tras el ascenso. Tenemos muchas ganas, estamos muy motivadas. La Liga F Challenge es mucho más física que la Liga Femenina 2, pero estamos preparadas para seguir creciendo y llevar a Unicaja a lo más grande".

El sueño de Elena Moreno acaba de empezar y nadie la va a despertar.

