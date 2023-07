Tomás García: "Soy un camaleón del humor; me adapto a todo, incluso a un crucero en alta mar"

El malagueño Tomás García lleva 18 años recorriendo España haciendo reír a todos aquellos que van a verle. En los últimos años, la Cochera Cabaret ha sido su templo en Málaga. Religiosamente, sus seguidores agotaban en horas las entradas para ver cada uno de sus cuatro espectáculos con el objetivo de buscar un rato de desconexión entre carcajadas. Él mismo define a su conexión con el público como una simbiosis. Él les ayuda, pero el público también le ayuda a él en sus peores momentos.

Pese a que Málaga es su hogar sagrado, ahora, por segundo año consecutivo, el humorista ha trasladado su show al crucero Costa Firenze. Es por este motivo por el que la única cita veraniega en Málaga es el próximo 30 de julio en el Auditorio Municipal Miguel González Berral. EL ESPAÑOL de Málaga habla con Tomas García para conocer cómo es hacer reír en alta mar y con los fiordos noruegos como testigos de su arte malagueño.

¿Cómo es hacer reír en un barco? Tú tienes un humor muy localista, eres muy de aquí, y no sé si te ha costado adaptar el guion.

Pues no te creas. Tengo un humor localista cuando actúo en Málaga, pero al final llevo dieciocho años actuando por toda España, entonces soy un camaleón del humor. Me adapto muy bien a todos los espacios. Ahora en el Costa Firenze, mi segunda temporada en alta mar. Estamos haciendo los Fiordos Noruegos este año y la anterior temporada estuve haciendo Italia y Grecia. Estoy haciendo un humor inspirado evidentemente en cruceros, porque la gente premia reirse de aquello que acaba de ocurrirle. Valoran mucho la inmediatez.

Imagino que lo peor de todo esto es sin duda la cantidad de tiempo que pasas lejos de tu niña, ¿no? ¿Y lo mejor de la vida de marinero qué es?

Lo peor es quitarle esos minutos a Lola. Espero que cuando ella sea mayor entienda que el tiempo que le quitó su padre fue empleado para hacer felices a miles de personas. Lo mejor de la vida de marinero es casi todo menos eso. Me tratan estupendamente, tengo un camarote estupendo... Puedo jugar al fútbol, meterme en el jacuzzi... No estoy picando piedras, la verdad.

¿Te ha dado ya el tiempo alguna anécdota curiosa?

Muchas, aunque creo que lo que más es que una de cada dos semanas pierdo el vuelo de vuelta. El aeropuerto de Frankfurt es más grande que la comarca de Antequera y pese a todo estoy cogiendo más experiencia en los aviones que Melendi...

El 30 de julio estás en Mijas con tu espectáculo Sin Red. ¿Cómo lo definirías?

Pues lo definiría como único, porque realmente es lo único que haré en Málaga entre mayo y octubre. Es rarísimo que yo está tantos meses sin actuar en Málaga. Es mi espectáculo más versátil, más 'volatible', no sé si existe esa palabra pero ponla porque se me ha venido (ríe). Va a estar muy guay, a la fresquita y a la luz de la luna... Muy mágico. Recomiendo a todos los que están leyendo esta entrevista que se vengan.

¿Cómo vas de tiempo para preparar nuevos espectáculos? ¿Hay algo en cocina de cara a los próximos meses?

Entre aviones y el barco, ahora tengo mucho tiempo, es cierto. Son muchas horas de soledad. Tenía previsto un espectáculo con Lola, pero ahora que Lidia, mi pareja, está embarazada, este va a retrasarse un poquito más y va a estar basado en la experiencia de un papá con dos niños pequeños que se van a llevar dos años y medio. Espero que esté para 2024 o 2025.

Puedo adelantar que durante todo 2024 estaré de residente en la Caja Blanca de Málaga al menos una vez al mes mínimo con mis cuatro espectáculos: Sin Red, Adoro ser malaguita, Viviendo del cuento y SupervivienTG. Todas las fechas estarán disponibles en mi página web muy pronto. Además, el 21 de octubre empiezo temporada invernal en Málaga, en la ESAD, con Adoro ser malaguita, un show que ha batido todos los récords de entradas donde solo hablo de Málaga y que nació por y para Málaga. Por eso aviso, si hay alguien de Huesca que está leyendo esto, que vaya a ver el musical del Rey León y no ese show.

Veo que desde que eres padre te estás reblandeciendo...

Si nunca he querido durante mi carrera que alguien se enfade cuando hago reír, ahora mucho más, sin lugar a dudas.

Últimamente en redes hay mucho salseo siempre sobre los límites del humor… ¿Tú te los marcas? ¿Existen realmente?

Soy de los pocos cómicos que piensan así, pero creo que en el humor no vale todo. Yo particularmente los marco. El tono es muy importante. Yo siempre intento que nadie se vaya de mis shows enfadados porque mi "umor" es con "hamor" como digo siempre. No es lo mismo irte a por un calvo y decirle calvo que darle un besito en la frente y decirle "ya mismo estoy como tú, eres un spoiler mío".

¿Tienes algo pendiente por hacer? No sé, algún proyecto que tengas ganas de sacar hacia delante, como volver a la tele... Ser pregonero de la feria… ¿Cómo iniciaría Tomás García el pregón de la feria? “¡Dolachistas malagueños!”.

El techo de mi profesión lo toqué hace más de quince años. El verdadero regalo de todo esto es vivir de esto y yo encima puedo vivir bien. Soy millonario en tiempo, por ejemplo. Mi trabajo está muy bien visto, me llevo el reconocimiento de mucha gente casi a diario que me dan las gracias. Eso, fíjate, me parece injusto. A un fontanero no le dan tantas veces las gracias por hacer bien su trabajo como me lo dicen a mí.

Es un trabajo que actúa psicológicamente en ambas direcciones. Público y cómico somos una simbiosis. Ellos me ayudan a mí y yo les ayudo a ellos. Yo quiero seguir haciendo reír en directo toda la vida.

Y respecto a lo de ser pregonero, que lo has dicho tú, la verdad es que me encantaría. Ojalá me hicieran alguna vez esa pregunta de si quiero ser pregonero. Sería un sueño. Me encantaría mirar al cielo y decir "Papá, mamá, lo cumplí: soy pregonero de la Feria de Málaga".

