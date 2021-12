Las 12 uvas de Tomás García: "La Nochebuena empieza a ser triste cuando hay sillas vacías"

Tomás García (Málaga, 1986) se declara fan de los Reyes Magos, porque "molan mucho" y de la lotería de Navidad. Este humorista tan carnavalero vive, como buen malagueño, a tope todas las fiestas que se le presentan, aunque ya no sea un chaval y a veces prefiera una casita rural con los colegas y unos juegos de mesa.

El malagueño ha sacado un hueco para enfrentarse a nuestro cuestionario de 'Las doce uvas malaguitas' pese a que se encuentra inmerso en su nuevo espectáculo, SupervivienTG, donde se muestra en una isla desierta totalmente perdido tras participar en el famoso reallity Supervivientes. Tras ocho años, un hidropedal repleto de malagueños topa con él. Un show donde el malagueño está de 10 y las risas están aseguradas. Su próxima función en La Cochera Cabaret será el próximo 20 de enero, un regalo ideal para Reyes.

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Yo siempre soy partidario del paseíto porque me encantan las bromas. A mí me dan igual las luces, yo solo quiero artículos de broma de los puestecillos. Llevo comprándolos en los puestecillos del Parque desde que tengo tres años... ¡y tengo 35 ya! Respecto a las luces, están bien.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

Pues la verdad es que ni opino. Yo solo leo Málaga o Málaga, así que Málaga.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

Desde que se fue mi madre ya no lo hacemos, pero sí que me gustaba hacerle un cuplé a cada miembro de la familia. Era una forma de unir la Navidad con el Carnaval.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es ‘el impuesto de los tontos’?

Siempre juego, la verdad. Esta Navidad he llevado unos 20 décimos con 20 amigos a mitad. Me encanta.

Nochevieja, Nochebuena o Reyes. ¿Qué prefiere?

Yo soy más de Reyes. Nochevieja me recuerda a mi juventud, cuando me emborrachaba. Nochebuena es muy familiar, pero es triste cuando ves que hay sillas vacías. Así que me quedo con los Reyes Magos. Los Reyes molan mucho y este año, encima, como soy papá, estoy deseando que mi Lola tenga la ilusión por abrir sus regalos.

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

Si es ahora, sin duda me quedo con la Nochevieja con amigos. Para mí el 31 de diciembre ya no es fiesta, ya se nota que soy un señor mayor y apuesto por una casa rural, brindar con amigos y unos juegos de mesa.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su casa durante los días navideños?

Puede sonar a típico tópico, pero yo creo que el jamón serrano y el queso y unas buenas gambas. Ah, y también una sopita que hacía mi abuela de Archidona que ahora mi tía hace igual. Pollo en pepitoria, se llama así porque es como una sopita de pollo.

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

El más clásico, La Marimorena. Además me venía genial para cambiarle la letra y hacer los cuplés de mi familia. Por ejemplo, para este año: "En el portal de Belén, todos te dicen hola y eso es porque saben que ha nacido mi niña Lola".

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

Siempre fui de cabalgata. La esperaba con mucha ilusión de pequeño. El recuerdo más bonito que tengo es que fui hace unos años Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Málaga. Llegué a mi casa guarnío y reventado. Pero fue una experiencia tan bonita... Los niños me dieron muchísimas cartas y al llegar a casa me hinché de llorar. Abría las cartas que los niños le daban a Baltasar y muchos pedían cosas como que volviera su abuelito, en lugar de algo material. Pedían cosas muy bonitas.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Un Scalextic que se llamaba La aventura del volcán. Tenía traqueteo, curvas, túneles. Lo que lo petaba en aquel entonces, vamos.

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

Un viaje a Disneyland París. Lo pedía siempre y al final fui con 30 años. A Lola creo que la voy a llevar pronto porque yo lo viví como un trauma el hecho de que no me lo trajeran. (Ríe)

De niño… ¿Los Reyes le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño/niña responsable?

A mí me traían carbón y chuches, la verdad, iba a partes iguales. Pero creo que los chavales de Málaga piden directamente carbón... para la cachimba. ¡Hay que ver la que están dando con los carbones, los sabores y las cachimbas!

