Paqui Macías (UP): "Pasear por los puestos del Parque es obligado; ayudamos al pequeño comercio"

Paqui Macías se describe como feminista y trabajadora. Es consejera de Podemos en Málaga y hace las veces de portavoz municipal del Ayuntamiento de Málaga en el grupo Unidas Podemos por Málaga.

En Navidad, Macías recuerda su infancia en una pequeña pedanía de Almogía donde no había cabalgata de Reyes. Su primera bici, el lomo en manteca casero o unas fiestas en familia son los principales recuerdos de la política de izquierdas. A pesar de que no le gustan las uvas, estás son las 12 uvas malaguitas de Paqui Macías.

Bajar a ver las luces… ¿Le provoca mucho agobio, o no le falta ni el paseo por los puestos del Parque? ¿Qué le ha parecido el alumbrado este año?

Me gusta más poder disfrutar del centro de la ciudad sin aglomeraciones y agobios, creo que es un error concentrar en una sola calle el grueso de las luces y el espectáculo, por no hablar del coste tan elevado que supone para las arcas públicas la decoración de calle Larios.

El paseo por los puestecitos del Parque es obligado, se puede comprar regalitos para estas fechas y colaborar con una parte del pequeño comercio que lo está pasando mal, lo recomiendo.

¿Málaga o Vigo? ¿Qué opina sobre esa competición navideña?

Es una competición absurda, irresponsable y cara muy cara para Málaga, es un autentico derroche de dinero púbico, a mí me gustaría que Málaga compitiera con otras ciudades en tener los mejores servicios públicos, los mejores servicios sociales, los mejores equipamientos deportivos en los barrios, etc., no en ver quien gasta más dinero público en poner luces en una calle de la ciudad.

¿Una tradición familiar que nunca faltará en cada Navidad?

Hacer en familia los típicos dulces navideños, los roscos de vino dulce que a mi madre le salen riquísimos, y disfrutar de la Fiesta de Verdiales, que en estas fechas (si el virus lo permite) hay actuaciones en peñas, bares, además de la fiesta mayor en el Puerto de la Torre.

La Lotería de Navidad… ¿Es de echarla por si toca algo o es de los que opina que es el impuesto de los tontos?

Compro lotería para colaborar con asociaciones principalmente, no soy de meter en la lotería, la mayor lotería que podemos tener la gente humilde es salud, derechos laborales y unos buenos servicios públicos que nos cuiden y nos protejan.

Nochevieja, Nochebuena o Reyes ¿Qué prefiere?

Las tres, no quiero renunciar a ninguna, todas son especiales.

¿Es de los que se atraganta con las uvas? Háblenos sobre su Nochevieja… ¿Macrofiesta de etiqueta, fiesta con los amigos o quedada familiar?

Soy la rara de la familia, no me gustan las uvas (ríe). Ese momento me dedico a grabar o a hacer fotos y a reírme de cómo se atragantan las demás. Hace años que no voy a macrofiestas. Lo que me gusta es pasar la nochevieja con la familia y rodeada de amigos y amigas.

¿Cuál es el plato que nunca faltará en su durante los días navideños?

A parte de lo típico del jamón, las gambas y un poquito de marisco, en mi familia hay mucha costumbre de hacer lomo en manteca para estas fechas, está riquísimo aunque engorde un poco.

¿Y ese villancico que es imperdonable pasar de largo?

Para el villancico en la casa somos muy tradicionales, siempre cantamos los mismos, lo típico de Campana sobre campana, Los peces en el río…

¿Era de ir a ver la Cabalgata de Reyes? ¿Por qué zona solía verla? Si tiene alguna anécdota de recuerdo en ella cuéntenosla.

Mi infancia la pasé en Barranco del Sol, una pedanía de Almogía, y allí no había cabalgata, a veces, ni llegaban lo Reyes a tiempo, si recuerdo que esperaba con mucha ilusión levantarme por la mañana para mirar los zapatos que dejábamos en la ventana para ver si los Reyes nos habían traído algún dinerito.

¿Cuál fue el mejor regalo de Reyes de su infancia? ¿Por qué?

Sin duda alguna, mi primera bici, fue el mejor regalo de Reyes, hasta entonces tenía que coger a escondidas la de mi hermano mayor y era toda una proeza.

¿Y ese que los Reyes se dejaron por el camino y nunca llegó?

No era de mucho pedir, la verdad es que mi madre siempre nos educó en el "no hay", lo que significaba que no pidiera mucho. Me gustaron siempre los juguetes de chicos (ríe) seguro que se dejaron por el camino, coches, pistolas, y esas cosas.

De niña… ¿Los Reyes Magos le traían carbón o chucherías? ¿Era usted buen estudiante y un niño/niña responsable?

Siempre me traían alguna cosita, aunque modesta. Era buena estudiante, aunque no me gustaba seguir las normas.

Sigue los temas que te interesan