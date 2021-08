Tomás García: "A mi mejor amigo me lo llevaría al Eladio y a mi peor enemigo, a Sevilla"

Tomás García (Málaga, 1986) es uno de los humoristas que más lleva a Málaga por bandera. Cuando no está encima del escenario haciendo reír a todo aquel que va a verle, se encuentra en Instagram subiendo vídeos de humor e incluso reportajes que va grabando por los distintos barrios malagueños en la búsqueda de "personajillos". Hay alguno que otro que impacta. ¿Sabíais que Tomás estuvo a punto de ser periodista?

Además de un loco enamorado de la vida, del cine de terror y del Málaga CF, se declara un amante de los Mojinos Escocíos y del carnaval. Aún no le perdona a la niña de la que se enamoró en una moraga que se llevara sus chuches. Y tampoco ha logrado olvidar aquel resacón de la juventud del que tanto le costó recuperarse. EL ESPAÑOL de Málaga habla con él sobre sus veranos 'espetaos'.

¿Cuál es tu primer recuerdo de verano en Málaga?

Con mi primer recuerdo llega el olor a verano y salitre en las playas de Rincón.

¿Y tu primer concierto?

Fue el de los Mojinos Escozíos allá por el año 1999 en un pueblo de nuestra provincia, en Archidona.

¿Recuerdas algún amor de moraga?

Sí, mi primer amor de verano fue una niña de Madrid. Yo tenía unos ocho años y los dos estábamos en la Caleta de Vélez.

¿Qué le dirías ahora?

Le diría por qué se fue con mis chuches.

¿A qué político, a qué famoso y a qué deportista invitarías a una moraga en el Peñón del Cuervo?

De político a Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, porque un día lo vi en El Hormiguero y me cayó muy bien. De famoso, a Tobin Bell (Jigsaw) porque es el protagonista de mi película favorita y a cualquier deportista coreano porque no me quiero morir sin conocer a un coreano. Why not?

¿Cómo es la moraga perfecta? ¿Sardinas, pinchitos o sólo de copas?

Soy de los que prefiero que haya un poco de todo.

¿Cuál es la peor resaca veraniega que recuerdas?

No puedo recordarla porque todavía me estoy acordando…

¿Qué plan no puede faltar en tus veranos?

Sin duda mis amigos, sea donde sea.

¿Cuál ha sido tu feria más recordada? ¿Y esa en la que tienes más lagunas?

No puedo olvidar aquella en la que actué por primera vez para Málaga. La segunda pregunta… vamos a obviarla.

La ola del Melillero… ¿cuántas toallas te ha mojado?

Me gusta más ver cómo se las mojan a los guiris.

¿Cuál fue tu primer trabajo de verano? Ya sabes, ese al que te metes para ganarte unas pelas y poder salir con tus amigos…

El único que he tenido…

¿Cuál es tu heladería favorita malagueña?

Mi favorita es la heladería Fratelly, en la calle Tomás Echeverría de Huelin.

¿Porra, gazpacho o ajoblanco?

Tengo que reconocer que soy de gazpacho

¿Cuál es ese chiringuito que no falta en tus planes de verano?

El chiringuito Litoral

¿Dónde te llevarías a tu mejor amigo a comerse un campero? ¿Y a tu peor enemigo?

A mi mejor amigo me lo llevaría al Eladio. Y a mi peor enemigo a Sevilla.

¿Cuál es tu playa favorita de la provincia?

Puerto Marina.

